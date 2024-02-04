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Аксенов об ударе ВСУ по Лисичанску: нелюди должны ответить за все
Аксенов об ударе ВСУ по Лисичанску: нелюди должны ответить за все - РИА Новости Крым, 04.02.2024
Аксенов об ударе ВСУ по Лисичанску: нелюди должны ответить за все
Глава Крыма Сергей Аксенов от имени всех крымчан выразил соболезнования родным и близким людей, погибших при обстреле ВСУ Лисичанска. Об этом он написал в своем РИА Новости Крым, 04.02.2024
2024-02-04T11:26
2024-02-04T11:26
2024-02-04T11:26
сергей аксенов
лисичанск
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обстрелы всу
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов от имени всех крымчан выразил соболезнования родным и близким людей, погибших при обстреле ВСУ Лисичанска. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Глава республики назвал произошедшее очередным террористическим актом украинских нацистов.Вечером 3 февраля ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске. Изначально было известно о двух погибших и шести раненых, затем число жертв выросло до 15, ранения получили как минимум 10 человек, они госпитализированы. Позже стало известно о 28 погибших. Удар ВСУ предположительно нанесли из РСЗО HIMARS.В МИД России произошедшее назвали терактом. Москва передаст информацию в международные организации и ожидает от них "скорейшего безоговорочного осуждения преступления киевских боевиков".В ЛНР 4 февраля объявлен день траура по жертвам варварского обстрела.Читайте также на РИА Новости Крым:Четверо пострадавших при обстреле Лисичанска - в крайне тяжелом состоянииПри ударе ВСУ по Лисичанску погибли 28 человекСудьба мира зависит от выполнения задач СВО - Аксенов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, лисичанск, крым, обстрелы всу, новости крыма, луганская народная республика (лнр), происшествия
Аксенов об ударе ВСУ по Лисичанску: нелюди должны ответить за все
Аксенов назвал терактом обстрел ВСУ пекарни в Лисичанске