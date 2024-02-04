https://crimea.ria.ru/20240204/aksenov-ob-udare-vsu-po-lisichansku-nelyudi-dolzhny-otvetit-za-vse-1134680037.html

Аксенов об ударе ВСУ по Лисичанску: нелюди должны ответить за все

Аксенов об ударе ВСУ по Лисичанску: нелюди должны ответить за все - РИА Новости Крым, 04.02.2024

Аксенов об ударе ВСУ по Лисичанску: нелюди должны ответить за все

Глава Крыма Сергей Аксенов от имени всех крымчан выразил соболезнования родным и близким людей, погибших при обстреле ВСУ Лисичанска. Об этом он написал в своем РИА Новости Крым, 04.02.2024

2024-02-04T11:26

2024-02-04T11:26

2024-02-04T11:26

сергей аксенов

лисичанск

крым

обстрелы всу

новости крыма

луганская народная республика (лнр)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов от имени всех крымчан выразил соболезнования родным и близким людей, погибших при обстреле ВСУ Лисичанска. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Глава республики назвал произошедшее очередным террористическим актом украинских нацистов.Вечером 3 февраля ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске. Изначально было известно о двух погибших и шести раненых, затем число жертв выросло до 15, ранения получили как минимум 10 человек, они госпитализированы. Позже стало известно о 28 погибших. Удар ВСУ предположительно нанесли из РСЗО HIMARS.В МИД России произошедшее назвали терактом. Москва передаст информацию в международные организации и ожидает от них "скорейшего безоговорочного осуждения преступления киевских боевиков".В ЛНР 4 февраля объявлен день траура по жертвам варварского обстрела.Читайте также на РИА Новости Крым:Четверо пострадавших при обстреле Лисичанска - в крайне тяжелом состоянииПри ударе ВСУ по Лисичанску погибли 28 человекСудьба мира зависит от выполнения задач СВО - Аксенов

лисичанск

крым

луганская народная республика (лнр)

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, лисичанск, крым, обстрелы всу, новости крыма, луганская народная республика (лнр), происшествия