https://crimea.ria.ru/20240203/demilitarizovannaya-zona-i-mobilizatsiya-na-ukraine-top-novostey-nedeli-1134649104.html

Демилитаризованная зона и мобилизация на Украине: топ новостей недели

Демилитаризованная зона и мобилизация на Украине: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 03.02.2024

Демилитаризованная зона и мобилизация на Украине: топ новостей недели

Расширение зоны демилитаризации на Украине. Освобождение новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Массирована ракетная атака на Крым. Новый украинский... РИА Новости Крым, 03.02.2024

2024-02-03T19:59

2024-02-03T19:59

2024-02-03T20:00

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СИМФЕОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Расширение зоны демилитаризации на Украине. Освобождение новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Массирована ракетная атака на Крым. Новый украинский законопроект о мобилизации. Закон о запрете "наливаек" в России. Незаконное потребление электроэнергии и завершение оформления СНТ в Крыму.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны за прошедшие семь дней.Демилитаризованная зона на УкраинеДемилитаризованная зона на Украине будет отодвинута на расстояние, позволяющее обеспечить безопасность мирных городов России от обстрелов со стороны ВСУ. Такое заявление на этой неделе сделал президент страны Владимир Путин на встрече с доверенными лицами, отвечая на вопросы о том, когда прекратятся обстрелы приграничных городов. Освобождение Авдеевки и ТабаевкиГруппа ветеранов специальной военной операции впереди кадровых войск прорвала оборону противника и вышла на окраины Авдеевки, захватив 19 домов и успешно удерживая их, заявил 31 января Путин. Он подчеркнул, что Авдеевка - одно из важнейших направлений в зоне боев. Также на Купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск освобожден населенный пункт Табаевка Харьковской области, сообщили на этой неделе в Минобороны России. Массирована атака на КрымВечером 31 января ВСУ предприняли атаку на Крымский полуостров с применением 20 авиационных управляемых ракет. Дежурными средствами ПВО 17 из них уничтожены над акваторией Черного моря и еще три - над Крымским полуостровом, сообщили в Минобороны России. Обломки ракет упали на территорию воинской части в районе поселка Любимовка под Севастополем. Повреждений авиационной техники нет. По информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в садовом товариществе "Усть-Бельбек", по предварительным данным, от упавших обломков пострадали 12 строений.Украинский законопроект о мобилизацииНа этой неделе кабмин Украины одобрил и передал Верховной раде обновленную версию законопроекта о мобилизации. В частности, согласно проекту, призывной возраст уменьшен с 27 до 25 лет, украинцам от 18 до 60 лет предписывается иметь при себе военный билет и предъявлять его по требованию представителя ТЦК или полиции, оформить украинский и загранпаспорт можно будет только при наличии военно-учетных документов. Женщины с медицинскими и фармацевтическим специальностями подлежат военному учету, признанные ранее ограниченно-годными к службе граждане должны пройти повторный медосмотр. Полиция получает право задерживать и доставлять уклонистов в ТЦК. При этом новый законопроект предполагает освобождение от воинской службы инвалидов. Бронь предоставляется главам городских и сельских советов. Закон о "наливайках"Закон о запрете "наливаек" в России принят депутатами Государственной Думы в третьем чтении в четверг. Документ расширяет полномочия регионов и дает им право вводить дополнительные ограничения на продажу алкоголя в точках общепита, расположенных в многоэтажках или на прилегающей к ним территории. Воровство света в КрымуВ Крыму за 2023 год выявили почти полторы тысячи нарушений потребления электроэнергии, в том числе открытое воровство. В результате крупнейшему в республике поставщику ресурса был нанесен ущерб почти на миллиард рублей, сообщил на этой неделе замначальника Центральных электрических сетей ГУП РК "Крымэнерго" Александр Панфилов. Нарушения фиксируют во время специальных рейдов и в процессе плановой работы обычных контролеров. Каждый случай незаконного использования электроэнергии одним абонентом влияет на качество предоставляемой услуги другим людям. подчеркнул он. Поручение Аксенова по СНТВ Крыму почти 500 кооперативов и садовых товариществ завершили оформление правоустанавливающих документов, еще около 250 находятся в стадии оформления, сообщил на этой неделе глава республики Сергей Аксенов. При этом до сих пор выявляются определенные сложности с оформлением документов на земельные участки и имущество граждан. Наибольшее их число зафиксировано в Каменском массиве Симферополя. Данную процедуру необходимо довести до конца, в ручном режиме разобраться в каждом конкретном проблемном случае, поручил Аксенов.

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https://crimea.ria.ru/20240202/uzhe-nachal-davat-pokazaniya-v-krymu-otvetili-ignatu-ob-udarakh-po-regionu-1134656501.html

https://crimea.ria.ru/20240201/aksenov-dal-tri-dnya-na-reshenie-spornykh-voprosov-po-vyplatam-posle-shtorma-1134613285.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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