https://crimea.ria.ru/20240201/uscherb-na-milliard-v-krymu-vyyavili-nezakonnoe-potreblenie-elektroenergii-1134618570.html
Ущерб на миллиард: в Крыму выявили незаконное потребление электроэнергии
Ущерб на миллиард: в Крыму выявили незаконное потребление электроэнергии - РИА Новости Крым, 01.02.2024
Ущерб на миллиард: в Крыму выявили незаконное потребление электроэнергии
В Крыму за 2023 год выявили почти полторы тысячи нарушений потребления электроэнергии, в том числе открытое воровство. В результате крупнейшему в республике... РИА Новости Крым, 01.02.2024
2024-02-01T16:48
2024-02-01T16:48
2024-02-01T16:48
электросети крыма
гуп рк "крымэнерго"
жкх
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. В Крыму за 2023 год выявили почти полторы тысячи нарушений потребления электроэнергии, в том числе открытое воровство. В результате крупнейшему в республике поставщику ресурса был нанесен ущерб почти на миллиард рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил замначальника Центральных электрических сетей ГУП РК "Крымэнерго" Александр Панфилов."За 2023 год было выявлено 1 380 нарушений. Это либо открытое воровство, либо участие в бездоговорном потреблении, либо в безучетном. Сумма ущерба составила около миллиарда, если быть точным – 950 миллионов рублей", – рассказал Панфилов.Нарушения фиксируют во время специальных рейдов и в процессе работы обычных контролеров, которые в плановом порядке обходят территории, снимая показания с приборов учета, отметил он.Панфилов подчеркнул, что каждый случай незаконного использования электроэнергии одним абонентом влияет на качество предоставляемой услуги другими людьми.По его словам, госпредприятие не берет штрафов за незаконное использование электроэнергии, а лишь требует свое – оплату за то, что уже использовано. В результате все равно теряет деньги. "В некоторых случаях перерассчитывается сумма за потребленную энергию. Еще где-то оспаривается. Где-то мы идем на упрощение всех этих волокит и узаконивание. Но это недополучение денег все равно", – заключил представитель "Крымэнерго".Ранее сообщалось, кому из крымчан смогли "простить" часть долга за капремонт в 2023 году. Читайте также на РИА Новости Крым:Пени и штрафы за ЖКУ в 2024 будут начисляться по старой ключевой ставке Аксенов дал "Крымэнерго" неделю на реорганизацию подключений к сетямГрядет модернизация: утверждена программа развития ЖКХ в новых регионах
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электросети крыма, гуп рк "крымэнерго", жкх, электроэнергия, новости крыма, общество
Ущерб на миллиард: в Крыму выявили незаконное потребление электроэнергии
Крымэнерго потеряло миллиард рублей из-за незаконных подключений абонентов за год
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым.
В Крыму за 2023 год выявили почти полторы тысячи нарушений потребления электроэнергии, в том числе открытое воровство. В результате крупнейшему в республике поставщику ресурса был нанесен ущерб почти на миллиард рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил замначальника Центральных электрических сетей ГУП РК "Крымэнерго" Александр Панфилов.
"За 2023 год было выявлено 1 380 нарушений. Это либо открытое воровство, либо участие в бездоговорном потреблении, либо в безучетном. Сумма ущерба составила около миллиарда, если быть точным – 950 миллионов рублей", – рассказал Панфилов.
Нарушения фиксируют во время специальных рейдов и в процессе работы обычных контролеров, которые в плановом порядке обходят территории, снимая показания с приборов учета, отметил он.
Панфилов подчеркнул, что каждый случай незаконного использования электроэнергии одним абонентом влияет на качество предоставляемой услуги другими людьми.
"Люди, воруя электроэнергию, подключают не так правильно, как должно быть физически присоединено все это техническими службами. Плюс нарушение всех норм безопасности, порча имущества", – добавил он.
По его словам, госпредприятие не берет штрафов за незаконное использование электроэнергии, а лишь требует свое – оплату за то, что уже использовано. В результате все равно теряет деньги.
"В некоторых случаях перерассчитывается сумма за потребленную энергию. Еще где-то оспаривается. Где-то мы идем на упрощение всех этих волокит и узаконивание. Но это недополучение денег все равно", – заключил представитель "Крымэнерго".
Ранее сообщалось
, кому из крымчан смогли "простить" часть долга за капремонт в 2023 году.
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