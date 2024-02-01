https://crimea.ria.ru/20240201/uscherb-na-milliard-v-krymu-vyyavili-nezakonnoe-potreblenie-elektroenergii-1134618570.html

Ущерб на миллиард: в Крыму выявили незаконное потребление электроэнергии

Ущерб на миллиард: в Крыму выявили незаконное потребление электроэнергии - РИА Новости Крым, 01.02.2024

Ущерб на миллиард: в Крыму выявили незаконное потребление электроэнергии

В Крыму за 2023 год выявили почти полторы тысячи нарушений потребления электроэнергии, в том числе открытое воровство. В результате крупнейшему в республике... РИА Новости Крым, 01.02.2024

2024-02-01T16:48

2024-02-01T16:48

2024-02-01T16:48

электросети крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. В Крыму за 2023 год выявили почти полторы тысячи нарушений потребления электроэнергии, в том числе открытое воровство. В результате крупнейшему в республике поставщику ресурса был нанесен ущерб почти на миллиард рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил замначальника Центральных электрических сетей ГУП РК "Крымэнерго" Александр Панфилов."За 2023 год было выявлено 1 380 нарушений. Это либо открытое воровство, либо участие в бездоговорном потреблении, либо в безучетном. Сумма ущерба составила около миллиарда, если быть точным – 950 миллионов рублей", – рассказал Панфилов.Нарушения фиксируют во время специальных рейдов и в процессе работы обычных контролеров, которые в плановом порядке обходят территории, снимая показания с приборов учета, отметил он.Панфилов подчеркнул, что каждый случай незаконного использования электроэнергии одним абонентом влияет на качество предоставляемой услуги другими людьми.По его словам, госпредприятие не берет штрафов за незаконное использование электроэнергии, а лишь требует свое – оплату за то, что уже использовано. В результате все равно теряет деньги. "В некоторых случаях перерассчитывается сумма за потребленную энергию. Еще где-то оспаривается. Где-то мы идем на упрощение всех этих волокит и узаконивание. Но это недополучение денег все равно", – заключил представитель "Крымэнерго".Ранее сообщалось, кому из крымчан смогли "простить" часть долга за капремонт в 2023 году. Читайте также на РИА Новости Крым:Пени и штрафы за ЖКУ в 2024 будут начисляться по старой ключевой ставке Аксенов дал "Крымэнерго" неделю на реорганизацию подключений к сетямГрядет модернизация: утверждена программа развития ЖКХ в новых регионах

https://crimea.ria.ru/20240126/predsedatelyam-kooperativov-i-snt-v-krymu-zapretyat-brat-dengi-za-svet-1134475171.html

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