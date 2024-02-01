https://crimea.ria.ru/20240201/glavnoe-za-den-1-fevralya-1134633490.html

Главное за день: 1 февраля

Главное за день: 1 февраля - РИА Новости Крым, 01.02.2024

Главное за день: 1 февраля

Заявление Залжного о провале мобилизации на Украине. Международный суд ООН не признали Россию агрессором. В Россию завезли уже более 11 миллионов штук яиц... РИА Новости Крым, 01.02.2024

2024-02-01T23:45

2024-02-01T23:45

2024-02-01T23:45

главное за день

валерий залужный

мобилизация на украине

крушение военного самолета ил-76 в белгородской области

крымский следком

украина

цены на куриные яйца

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Заявление Залжного о провале мобилизации на Украине. Международный суд ООН не признали Россию агрессором. В Россию завезли уже более 11 миллионов штук яиц. Евросоюз дает Украине 50 млрд. Новые данные в расследовании катастрофы Ил-76. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Провал мобилизации на УкраинеГлавком ВСУ Валерий Залужный раскритиковал политическое руководство Украины и фактически обвинил его в срыве мобилизационной компании. Его статья опубликована на сайте CNN.В ООН не признали Россию агрессоромМеждународный суд ООН отклонил большую часть претензий по иску Украины к РФ и признал, что политика России в Крыму соответствует обязательствам в рамках Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Об этом говорится в сообщении МИД РФ."Это вселяет надежду, что справедливый голос России на мировой арене не даст замолчать правду". Такое мнение высказала в своем ТГ-канале уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова.Международный суд ООН в своем решении по Крыму признал очевидное, а киевскому режиму "не обломилось халявных денег", которые он хотел получить с России путем обмана. Об этом заявил председатель крымского парламента Владимир Константинов."Решение Международного суда ООН по Крыму удивляет, однако обольщаться не стоит - глобально западная повестка в отношении России и Крыма не изменилась", - считает руководитель Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в Симферополе, социолог и политолог Наталья Киселева.Яйца из-за границыВ Россию завезли уже более 11 миллионов штук яиц из Азербайджана и Турции. Об этом сообщает официальный сайт Россельхознадзора.Потери ВСУ за суткиВСУ за сутки потеряли 805 военнослужащих и боевую технику в 17 безуспешных атаках. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ. Вооруженные силы России ударами оперативно-тактической авиации, беспилотниками, ракетами и артиллерией уничтожили два склада с горючим для ВСУ и станции ПВО врага, в том числе западного производства.50 млрд помощи УкраинеВсе 27 лидеров стран Евросоюза согласились с решением выделить Украине пакет помощи в размере 50 миллиардов евро из бюджета ЕС. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.Новые данные в расследовании катастрофы Ил-76В Следственном комитете России установили тип вооружения, с помощью которого ВСУ поразили самолет Ил-76 в Белгородской области."Установлено, что 24 января 2024 года военнослужащими ВСУ из района н.п. Липцы Харьковской области Украины с использованием зенитно-ракетного комплекса двумя ракетами атакован военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России. В ходе осмотра места происшествия на расстоянии 1,8 км северо-восточнее и 4,8 км юго-восточнее от предполагаемого места атаки воздушного судна обнаружены 116 фрагментов корпусов и механизмов двух ракет с надписями и маркировками на английском языке", – говорится в официальном Telegram-канале ведомства.В Следственном комитете России также сообщили об идентификации останков погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области.Всего в районе места падения самолета обнаружены и изъяты более 670 фрагментов тел погибших, а также частично сохранившиеся личные документы. При работе с задержанными украинскими военнослужащими следствие в обязательном порядке берет биологический материл для установления генетического профиля. Таким образом, в распоряжении следствия имелись генетические профили всех украинских военнослужащих, находившихся на борту указанного самолета, рассказали в ведомстве.

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https://crimea.ria.ru/20240201/ukrainok-odevayut-v-kamuflyazh-1134630200.html

https://crimea.ria.ru/20240201/v-khersonskoy-oblasti-pytalis-vzorvat-glavu-sela-v-kakhovke--1134623522.html

https://crimea.ria.ru/20240201/armiya-rossii-razbila-sklady-goryuchego-vsu-i-stantsiyu-norvezhskoy-sistemy-pvo-1134618196.html

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