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Главное за день: 1 февраля - РИА Новости Крым, 01.02.2024
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Главное за день: 1 февраля
Главное за день: 1 февраля - РИА Новости Крым, 01.02.2024
Главное за день: 1 февраля
Заявление Залжного о провале мобилизации на Украине. Международный суд ООН не признали Россию агрессором. В Россию завезли уже более 11 миллионов штук яиц... РИА Новости Крым, 01.02.2024
2024-02-01T23:45
2024-02-01T23:45
главное за день
валерий залужный
мобилизация на украине
крушение военного самолета ил-76 в белгородской области
крымский следком
украина
цены на куриные яйца
всу (вооруженные силы украины)
оон
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Заявление Залжного о провале мобилизации на Украине. Международный суд ООН не признали Россию агрессором. В Россию завезли уже более 11 миллионов штук яиц. Евросоюз дает Украине 50 млрд. Новые данные в расследовании катастрофы Ил-76. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Провал мобилизации на УкраинеГлавком ВСУ Валерий Залужный раскритиковал политическое руководство Украины и фактически обвинил его в срыве мобилизационной компании. Его статья опубликована на сайте CNN.В ООН не признали Россию агрессоромМеждународный суд ООН отклонил большую часть претензий по иску Украины к РФ и признал, что политика России в Крыму соответствует обязательствам в рамках Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Об этом говорится в сообщении МИД РФ."Это вселяет надежду, что справедливый голос России на мировой арене не даст замолчать правду". Такое мнение высказала в своем ТГ-канале уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова.Международный суд ООН в своем решении по Крыму признал очевидное, а киевскому режиму "не обломилось халявных денег", которые он хотел получить с России путем обмана. Об этом заявил председатель крымского парламента Владимир Константинов."Решение Международного суда ООН по Крыму удивляет, однако обольщаться не стоит - глобально западная повестка в отношении России и Крыма не изменилась", - считает руководитель Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в Симферополе, социолог и политолог Наталья Киселева.Яйца из-за границыВ Россию завезли уже более 11 миллионов штук яиц из Азербайджана и Турции. Об этом сообщает официальный сайт Россельхознадзора.Потери ВСУ за суткиВСУ за сутки потеряли 805 военнослужащих и боевую технику в 17 безуспешных атаках. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ. Вооруженные силы России ударами оперативно-тактической авиации, беспилотниками, ракетами и артиллерией уничтожили два склада с горючим для ВСУ и станции ПВО врага, в том числе западного производства.50 млрд помощи УкраинеВсе 27 лидеров стран Евросоюза согласились с решением выделить Украине пакет помощи в размере 50 миллиардов евро из бюджета ЕС. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.Новые данные в расследовании катастрофы Ил-76В Следственном комитете России установили тип вооружения, с помощью которого ВСУ поразили самолет Ил-76 в Белгородской области."Установлено, что 24 января 2024 года военнослужащими ВСУ из района н.п. Липцы Харьковской области Украины с использованием зенитно-ракетного комплекса двумя ракетами атакован военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России. В ходе осмотра места происшествия на расстоянии 1,8 км северо-восточнее и 4,8 км юго-восточнее от предполагаемого места атаки воздушного судна обнаружены 116 фрагментов корпусов и механизмов двух ракет с надписями и маркировками на английском языке", – говорится в официальном Telegram-канале ведомства.В Следственном комитете России также сообщили об идентификации останков погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области.Всего в районе места падения самолета обнаружены и изъяты более 670 фрагментов тел погибших, а также частично сохранившиеся личные документы. При работе с задержанными украинскими военнослужащими следствие в обязательном порядке берет биологический материл для установления генетического профиля. Таким образом, в распоряжении следствия имелись генетические профили всех украинских военнослужащих, находившихся на борту указанного самолета, рассказали в ведомстве.
https://crimea.ria.ru/20240201/psikhologicheskie-udary-zaluzhnyy-rasskazal-o-planakh-vsu-na-2024-god-1134633143.html
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главное за день, валерий залужный, мобилизация на украине, крушение военного самолета ил-76 в белгородской области, крымский следком, украина, цены на куриные яйца, всу (вооруженные силы украины), оон, политика, в мире, россия
Главное за день: 1 февраля

Главные события и заявления четверг, 1 февраля

23:45 01.02.2024
 
© РИА Новости . Роман Махмутов / Перейти в фотобанкЗаседание Генассамблеи ООН
Заседание Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости . Роман Махмутов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Заявление Залжного о провале мобилизации на Украине. Международный суд ООН не признали Россию агрессором. В Россию завезли уже более 11 миллионов штук яиц. Евросоюз дает Украине 50 млрд. Новые данные в расследовании катастрофы Ил-76. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Провал мобилизации на Украине

Главком ВСУ Валерий Залужный раскритиковал политическое руководство Украины и фактически обвинил его в срыве мобилизационной компании. Его статья опубликована на сайте CNN.

"Мы должны признать значительное преимущество, которым обладает противник <…>, и сравнить его с неспособностью государственных институтов Украины повысить численность наших вооруженных сил без использования непопулярных мер", - написал он.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Вчера, 23:23
"Психологические удары": Залужный рассказал о планах ВСУ на 2024 год

В ООН не признали Россию агрессором

Международный суд ООН отклонил большую часть претензий по иску Украины к РФ и признал, что политика России в Крыму соответствует обязательствам в рамках Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
"Это вселяет надежду, что справедливый голос России на мировой арене не даст замолчать правду". Такое мнение высказала в своем ТГ-канале уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова.
Международный суд ООН в своем решении по Крыму признал очевидное, а киевскому режиму "не обломилось халявных денег", которые он хотел получить с России путем обмана. Об этом заявил председатель крымского парламента Владимир Константинов.
"Решение Международного суда ООН по Крыму удивляет, однако обольщаться не стоит - глобально западная повестка в отношении России и Крыма не изменилась", - считает руководитель Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в Симферополе, социолог и политолог Наталья Киселева.
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Вчера, 20:17
Украинок одевают в камуфляж

Яйца из-за границы

В Россию завезли уже более 11 миллионов штук яиц из Азербайджана и Турции. Об этом сообщает официальный сайт Россельхознадзора.
"С начала открытия российского рынка для поставок пищевого яйца из Азербайджана и Турции проконтролирован ввоз более 11,1 млн штук яиц. Разрешение на экспорт столового яйца имеют 6 предприятий Азербайджана и 21 турецкая компания", – говорится в сообщении.
Бомбу мощностью один килограмм тротила военные обезвредили
Вчера, 17:06
В Херсонской области пытались взорвать главу села

Потери ВСУ за сутки

ВСУ за сутки потеряли 805 военнослужащих и боевую технику в 17 безуспешных атаках. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ. Вооруженные силы России ударами оперативно-тактической авиации, беспилотниками, ракетами и артиллерией уничтожили два склада с горючим для ВСУ и станции ПВО врага, в том числе западного производства.
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Вчера, 14:30
Армия России разбила склады горючего ВСУ и станцию норвежской системы ПВО

50 млрд помощи Украине

Все 27 лидеров стран Евросоюза согласились с решением выделить Украине пакет помощи в размере 50 миллиардов евро из бюджета ЕС. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
"Все 27 лидеров согласились на выделение дополнительного пакета помощи Украине из европейского бюджета объемом 50 миллиардов евро", – написал он в соцсети X.
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Вчера, 14:24
"Наливайки" под запретом: Госдума приняла закон

Новые данные в расследовании катастрофы Ил-76

В Следственном комитете России установили тип вооружения, с помощью которого ВСУ поразили самолет Ил-76 в Белгородской области.
"Установлено, что 24 января 2024 года военнослужащими ВСУ из района н.п. Липцы Харьковской области Украины с использованием зенитно-ракетного комплекса двумя ракетами атакован военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России. В ходе осмотра места происшествия на расстоянии 1,8 км северо-восточнее и 4,8 км юго-восточнее от предполагаемого места атаки воздушного судна обнаружены 116 фрагментов корпусов и механизмов двух ракет с надписями и маркировками на английском языке", – говорится в официальном Telegram-канале ведомства.
В Следственном комитете России также сообщили об идентификации останков погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области.
Всего в районе места падения самолета обнаружены и изъяты более 670 фрагментов тел погибших, а также частично сохранившиеся личные документы. При работе с задержанными украинскими военнослужащими следствие в обязательном порядке берет биологический материл для установления генетического профиля. Таким образом, в распоряжении следствия имелись генетические профили всех украинских военнослужащих, находившихся на борту указанного самолета, рассказали в ведомстве.
Правосудие - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Вчера, 16:22
Хотел подорвать российскую колонну: на Запорожье будут судить диверсанта
 
Главное за деньВалерий ЗалужныйМобилизация на УкраинеКрушение военного самолета Ил-76 в Белгородской областиКрымский СледкомУкраинаЦены на куриные яйцаВСУ (Вооруженные силы Украины)ООНПолитикаВ миреРоссия
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Снова дожди: прогноз погоды в Крыму на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 2 февраля
23:45Главное за день: 1 февраля
23:23"Психологические удары": Залужный рассказал о планах ВСУ на 2024 год
23:01Главные новости Крыма: 1 февраля
22:15Залужный: мобилизация на Украине провалена
21:44В Севастополе отключат свет - адреса и сроки
21:04Крупный пожар в Подмосковье – горит мясоперерабатывающее предприятие
20:35Международный Суд ООН отказал Украине в монополии на истину - Москалькова
20:17Украинок одевают в камуфляж
19:37Дом Айвазовского в Феодосии откроется в марте и удивит гостей
19:17Какие профессии востребованы в Крыму в 2024 году и сколько платят
18:53Ялта 2.0: эксперт назвал условия для переговоров о новом миропорядке
18:25Если в селе нет аптеки: лекарства будут продавать в сельских больницах
17:59СБУ завела дело на российского артиста Певцова
17:51Госдума запретит высаживать из транспорта безбилетных инвалидов
17:25Геолог назвал возможные причины подтопления сел в Севастополе
17:06В Херсонской области пытались взорвать главу села
17:01В Крыму будут судить инженера Службы технадзора за крупную взятку
16:48Ущерб на миллиард: в Крыму выявили незаконное потребление электроэнергии
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