Главное за день: 1 февраля
Главные события и заявления четверг, 1 февраля
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Заявление Залжного о провале мобилизации на Украине. Международный суд ООН не признали Россию агрессором. В Россию завезли уже более 11 миллионов штук яиц. Евросоюз дает Украине 50 млрд. Новые данные в расследовании катастрофы Ил-76. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Провал мобилизации на Украине
Главком ВСУ Валерий Залужный раскритиковал политическое руководство Украины и фактически обвинил его в срыве мобилизационной компании. Его статья опубликована на сайте CNN.
"Мы должны признать значительное преимущество, которым обладает противник <…>, и сравнить его с неспособностью государственных институтов Украины повысить численность наших вооруженных сил без использования непопулярных мер", - написал он.
В ООН не признали Россию агрессором
Международный суд ООН отклонил большую часть претензий по иску Украины к РФ и признал, что политика России в Крыму соответствует обязательствам в рамках Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
"Это вселяет надежду, что справедливый голос России на мировой арене не даст замолчать правду". Такое мнение высказала в своем ТГ-канале уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова.
Международный суд ООН в своем решении по Крыму признал очевидное, а киевскому режиму "не обломилось халявных денег", которые он хотел получить с России путем обмана. Об этом заявил председатель крымского парламента Владимир Константинов.
"Решение Международного суда ООН по Крыму удивляет, однако обольщаться не стоит - глобально западная повестка в отношении России и Крыма не изменилась", - считает руководитель Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в Симферополе, социолог и политолог Наталья Киселева.
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Яйца из-за границы
В Россию завезли уже более 11 миллионов штук яиц из Азербайджана и Турции. Об этом сообщает официальный сайт Россельхознадзора.
"С начала открытия российского рынка для поставок пищевого яйца из Азербайджана и Турции проконтролирован ввоз более 11,1 млн штук яиц. Разрешение на экспорт столового яйца имеют 6 предприятий Азербайджана и 21 турецкая компания", – говорится в сообщении.
Потери ВСУ за сутки
ВСУ за сутки потеряли 805 военнослужащих и боевую технику в 17 безуспешных атаках. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ. Вооруженные силы России ударами оперативно-тактической авиации, беспилотниками, ракетами и артиллерией уничтожили два склада с горючим для ВСУ и станции ПВО врага, в том числе западного производства.
50 млрд помощи Украине
Все 27 лидеров стран Евросоюза согласились с решением выделить Украине пакет помощи в размере 50 миллиардов евро из бюджета ЕС. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
"Все 27 лидеров согласились на выделение дополнительного пакета помощи Украине из европейского бюджета объемом 50 миллиардов евро", – написал он в соцсети X.
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Новые данные в расследовании катастрофы Ил-76
В Следственном комитете России установили тип вооружения, с помощью которого ВСУ поразили самолет Ил-76 в Белгородской области.
"Установлено, что 24 января 2024 года военнослужащими ВСУ из района н.п. Липцы Харьковской области Украины с использованием зенитно-ракетного комплекса двумя ракетами атакован военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России. В ходе осмотра места происшествия на расстоянии 1,8 км северо-восточнее и 4,8 км юго-восточнее от предполагаемого места атаки воздушного судна обнаружены 116 фрагментов корпусов и механизмов двух ракет с надписями и маркировками на английском языке", – говорится в официальном Telegram-канале ведомства.
В Следственном комитете России также сообщили об идентификации останков погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области.
Всего в районе места падения самолета обнаружены и изъяты более 670 фрагментов тел погибших, а также частично сохранившиеся личные документы. При работе с задержанными украинскими военнослужащими следствие в обязательном порядке берет биологический материл для установления генетического профиля. Таким образом, в распоряжении следствия имелись генетические профили всех украинских военнослужащих, находившихся на борту указанного самолета, рассказали в ведомстве.