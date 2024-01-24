https://crimea.ria.ru/20240124/sevastopolskie-shkolniki-vozvraschayutsya-v-klassy-1134439332.html

Севастопольские школьники возвращаются в классы

Севастопольские школьники возвращаются в классы - РИА Новости Крым, 24.01.2024

Севастопольские школьники возвращаются в классы

В Севастополе с 25 января возобновляется учебный процесс, прерванный на три дня в связи с отключением водоснабжения. Школы и детские сады заработают в штатном... РИА Новости Крым, 24.01.2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе с 25 января возобновляется учебный процесс, прерванный на три дня в связи с отключением водоснабжения. Школы и детские сады заработают в штатном режиме, сообщили в Департаменте образования Севастополя.Ранее специальным указом губернатора Севастополя дни с 22 по 24 января включительно были объявлены выходными. В связи с обильными осадками и паводком воды реки Черная принесли к очистным сооружениям много мусора, поэтому возник риск разрушения технологического оборудования. Подача воды на городские узлы была остановлена.Воду начали подавать из водозабора Бельбек, потребители в Севастополе стали получать ее по часам. Тем временем коммунальные службы занимались очисткой фильтров и поэтапным подключением гидроузлов. Сегодня, 24 января, водоснабжение в Севастополе было почти полностью восстановлено.Читайте также на РИА Новости Крым:Роспотребнадзор призвал севастопольцев кипятить водуВ Севастополе расчистили главный водозабор – когда дадут воду жителямВоду жителям Севастополя помогут развозить волонтеры

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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