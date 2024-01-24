Севастопольские школьники возвращаются в классы
В Севастополе все учебные заведения в четверг заработают в штатном режиме
21:23 24.01.2024 (обновлено: 21:33 24.01.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПропускная система в школе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе с 25 января возобновляется учебный процесс, прерванный на три дня в связи с отключением водоснабжения. Школы и детские сады заработают в штатном режиме, сообщили в Департаменте образования Севастополя.
"Уважаемые родители, видим ваши сообщения в социальных сетях по поводу возобновления учебного процесса. Завтра, 25 января, учреждения образования (детские сады, школы, колледжи, учреждения дополнительного образования) работают в штатном режиме. Все занятия состоятся согласно расписанию", – информирует официальный Telegram-канал департамента.
Ранее специальным указом губернатора Севастополя дни с 22 по 24 января включительно были объявлены выходными. В связи с обильными осадками и паводком воды реки Черная принесли к очистным сооружениям много мусора, поэтому возник риск разрушения технологического оборудования. Подача воды на городские узлы была остановлена.
Воду начали подавать из водозабора Бельбек, потребители в Севастополе стали получать ее по часам. Тем временем коммунальные службы занимались очисткой фильтров и поэтапным подключением гидроузлов. Сегодня, 24 января, водоснабжение в Севастополе было почти полностью восстановлено.
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