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Водоснабжение в Севастополе практически восстановлено – Развожаев - РИА Новости Крым, 24.01.2024
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Водоснабжение в Севастополе практически восстановлено – Развожаев
Водоснабжение в Севастополе практически восстановлено – Развожаев - РИА Новости Крым, 24.01.2024
Водоснабжение в Севастополе практически восстановлено – Развожаев
Подача воды в дома севастопольцев восстановлена практически полностью. Остаются локальные отключения в городе и Инкермане из-за аварии на сетях и незаконных... РИА Новости Крым, 24.01.2024
2024-01-24T20:53
2024-01-24T20:54
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Подача воды в дома севастопольцев восстановлена практически полностью. Остаются локальные отключения в городе и Инкермане из-за аварии на сетях и незаконных работ одной из частных организаций. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он отметил, что сети заполнены, вода поступает из всех городских водоузлов.Губернатор также отметил, что в некоторых многоквартирных домах перекрыты задвижки и выключены насосы. Такие меры безопасности предприняли управляющие компании, чтобы избежать проблем при перепаде давления во время наполнения систем."Сейчас всем УК дано поручение произвести обход жителей, проверить после подачи воды, не возникли ли проблемы с инженерным оборудованием и внутренними сетями. Также поручено усилить дежурства аварийных бригад вечером. Поэтому, если в вашем доме воды пока нет, ее дадут в ближайшее время", - заверил губернатор.Ранее Развожаев обещал полностью восстановить подачу воды в городе к среде.В ночь на 19 января в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков. Подтопило десятки домов и садовых участков в нескольких населенных пунктах Балаклавского муниципального округа: в поселке Сахарная Головка, селах Черноречье и Гончарное, а также в Нахимовском районе города.В связи с подтоплением была отключена подстанция №18 и приостановлена подача электроэнергии в Черноречье и Сахарную Головку, а также Хмельницкое, Терновку и Родное.Из-за поступления грязной воды было принято решение о временной остановке всех городских гидроузлов. В субботу их запустили, вода стала поступать в систему. В те районы, куда вода не доходила, организовали подвоз автоцистернами.23 и 24 января в Севастополе объявлены выходными из-за проблем с водоснабжением.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе вечером в среду ограничат движение всех видов транспортаЛюбой объем за рубль: в Севастополе расставили автоматы с водой - адресаРежим ЧС и отключения воды: все о последствиях непогоды в Севастополе
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Водоснабжение в Севастополе практически восстановлено – Развожаев

Водоснабжение в Севастополе восстановлено практически полностью - Развожаев

20:53 24.01.2024 (обновлено: 20:54 24.01.2024)
 
© Fotolia/ florinopreaВода течет из крана. Архивное фото
Вода течет из крана. Архивное фото
© Fotolia/ florinoprea
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Подача воды в дома севастопольцев восстановлена практически полностью. Остаются локальные отключения в городе и Инкермане из-за аварии на сетях и незаконных работ одной из частных организаций. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Он отметил, что сети заполнены, вода поступает из всех городских водоузлов.
"При этом возникли локальные проблемы, не связанные с подачей воды с гидроузлов. Из-за аварии на сетях водоснабжения пока отключены дома на улицах Юмашева, Степаняна, Фадеева, Парковая и Щитовая, а также на проспекте Октябрьской революции с 17 по 89 дома и в 42-м. Также вода пока не поступает в Инкерман. По предварительной информации, это произошло из-за незаконных работ частной организации — рабочие вели земельные работы и перерубили кабель, который ведет на один из гидроузлов. Рассчитываем, что воду удастся включить примерно к 23:00", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Губернатор также отметил, что в некоторых многоквартирных домах перекрыты задвижки и выключены насосы. Такие меры безопасности предприняли управляющие компании, чтобы избежать проблем при перепаде давления во время наполнения систем.
"Сейчас всем УК дано поручение произвести обход жителей, проверить после подачи воды, не возникли ли проблемы с инженерным оборудованием и внутренними сетями. Также поручено усилить дежурства аварийных бригад вечером. Поэтому, если в вашем доме воды пока нет, ее дадут в ближайшее время", - заверил губернатор.
Ранее Развожаев обещал полностью восстановить подачу воды в городе к среде.
В ночь на 19 января в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков. Подтопило десятки домов и садовых участков в нескольких населенных пунктах Балаклавского муниципального округа: в поселке Сахарная Головка, селах Черноречье и Гончарное, а также в Нахимовском районе города.
В связи с подтоплением была отключена подстанция №18 и приостановлена подача электроэнергии в Черноречье и Сахарную Головку, а также Хмельницкое, Терновку и Родное.
Из-за поступления грязной воды было принято решение о временной остановке всех городских гидроузлов. В субботу их запустили, вода стала поступать в систему. В те районы, куда вода не доходила, организовали подвоз автоцистернами.
23 и 24 января в Севастополе объявлены выходными из-за проблем с водоснабжением.
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