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В Севастополе вечером в среду ограничат движение всех видов транспорта
В Севастополе вечером в среду ограничат движение всех видов транспорта - РИА Новости Крым, 24.01.2024
В Севастополе вечером в среду ограничат движение всех видов транспорта
В связи с проведением аварийных работ на улице Героев Севастополя на этом участке дороги в городе-герое движение всех видов транспорта будет приостановлено до... РИА Новости Крым, 24.01.2024
2024-01-24T18:31
2024-01-24T18:31
2024-01-24T18:31
севастополь
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транспорт
ремонт дорог
троллейбус
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автомобиль
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В связи с проведением аварийных работ на улице Героев Севастополя на этом участке дороги в городе-герое движение всех видов транспорта будет приостановлено до утра. Об этом сообщили в департаменте транспорта Севастополя.Планируется, что ограничения продлятся до 06:00. В дептрансе призвали учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.Накануне из-за аварийных работ движение троллейбусов между центром города и Корабельной стороной также было временно приостановлено. Последствия схода грунта устранял Севавтодор.Обвал скального грунта произошел в Севастополе в субботу, в результате чего на подъеме дороги к памятнику Матросу Кошке рухнула подпорная стена.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте рухнула еще одна подпорная стенаПричину обрушения подпорных стен в Ялте проверит прокуратура КрымаОползни и стройки: могут ли они ужиться в Крыму
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости крыма, транспорт, ремонт дорог, троллейбус, автобусное сообщение, автомобиль
В Севастополе вечером в среду ограничат движение всех видов транспорта
В Севастополе из-за аварийных работ вечером в среду ограничат движение транспорта