https://crimea.ria.ru/20240124/v-sevastopole-vecherom-v-sredu-ogranichat-dvizhenie-vsekh-vidov-transporta-1134433796.html

В Севастополе вечером в среду ограничат движение всех видов транспорта

В Севастополе вечером в среду ограничат движение всех видов транспорта - РИА Новости Крым, 24.01.2024

В Севастополе вечером в среду ограничат движение всех видов транспорта

В связи с проведением аварийных работ на улице Героев Севастополя на этом участке дороги в городе-герое движение всех видов транспорта будет приостановлено до... РИА Новости Крым, 24.01.2024

2024-01-24T18:31

2024-01-24T18:31

2024-01-24T18:31

севастополь

новости крыма

транспорт

ремонт дорог

троллейбус

автобусное сообщение

автомобиль

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В связи с проведением аварийных работ на улице Героев Севастополя на этом участке дороги в городе-герое движение всех видов транспорта будет приостановлено до утра. Об этом сообщили в департаменте транспорта Севастополя.Планируется, что ограничения продлятся до 06:00. В дептрансе призвали учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.Накануне из-за аварийных работ движение троллейбусов между центром города и Корабельной стороной также было временно приостановлено. Последствия схода грунта устранял Севавтодор.Обвал скального грунта произошел в Севастополе в субботу, в результате чего на подъеме дороги к памятнику Матросу Кошке рухнула подпорная стена.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте рухнула еще одна подпорная стенаПричину обрушения подпорных стен в Ялте проверит прокуратура КрымаОползни и стройки: могут ли они ужиться в Крыму

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости крыма, транспорт, ремонт дорог, троллейбус, автобусное сообщение, автомобиль