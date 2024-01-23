https://crimea.ria.ru/20240123/posledstviya-skhoda-grunta-v-sevastopole-ustranyaet-sevavtodor-1134415843.html

Последствия схода грунта в Севастополе устраняет Севавтодор

Последствия схода грунта в Севастополе устраняет Севавтодор - РИА Новости Крым, 23.01.2024

Последствия схода грунта в Севастополе устраняет Севавтодор

В Севастополе устраняют последствия обвала грунта. Движение транспорта на улице Героев Севастополя организовано в реверсивном режиме. Об этом сообщил и.о... РИА Новости Крым, 23.01.2024

2024-01-23T23:05

2024-01-23T23:05

2024-01-23T23:16

севавтодор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе устраняют последствия обвала грунта. Движение транспорта на улице Героев Севастополя организовано в реверсивном режиме. Об этом сообщил и.о. замгубернатора города Павел Иено.При этом на данный момент контактная сеть отключена, работа троллейбусов остановлена. Как только последствия схода грунта устранят, движение полностью восстановят, уточнил Иено.Ранее стало известно, что в Севастополе в связи с проведением аварийных работ движение троллейбусов между центром города и Корабельной стороной временно приостановлено.Обвал скального грунта произошел в Севастополе в субботу, в результате чего на подъеме дороги к памятнику Матросу Кошке рухнула подпорная стена.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте рухнула еще одна подпорная стенаПричину обрушения подпорных стен в Ялте проверит прокуратура КрымаОползни и стройки: могут ли они ужиться в Крыму

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2024

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севавтодор, павел иено, севастополь, происшествия, новости, новости крыма, крым