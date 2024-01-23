Последствия схода грунта в Севастополе устраняет Севавтодор
Движение транспорта по улице Героев Севастополя организовано в реверсивном режиме – власти
23:05 23.01.2024 (обновлено: 23:16 23.01.2024)
© Telegram-канал и.о. замгубернатора Севастополя Павла ИеноПоследствия схода грунта в Севастополе устраняет Севавтодор
© Telegram-канал и.о. замгубернатора Севастополя Павла Иено
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе устраняют последствия обвала грунта. Движение транспорта на улице Героев Севастополя организовано в реверсивном режиме. Об этом сообщил и.о. замгубернатора города Павел Иено.
"Севавтодор устраняет последствия схода грунта на ул. Героев Севастополя. Специалистами обследован участок. Принято решение не ограничивать движение транспорта полностью. На участке организовано реверсивное движение", – написал Иено в своем Telegram-канале.
При этом на данный момент контактная сеть отключена, работа троллейбусов остановлена. Как только последствия схода грунта устранят, движение полностью восстановят, уточнил Иено.
© Telegram-канал и.о. замгубернатора Севастополя Павла ИеноПоследствия схода грунта в Севастополе устраняет Севавтодор
© Telegram-канал и.о. замгубернатора Севастополя Павла Иено
Последствия схода грунта в Севастополе устраняет Севавтодор
Ранее стало известно, что в Севастополе в связи с проведением аварийных работ движение троллейбусов между центром города и Корабельной стороной временно приостановлено.
Обвал скального грунта произошел в Севастополе в субботу, в результате чего на подъеме дороги к памятнику Матросу Кошке рухнула подпорная стена.
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