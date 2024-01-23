Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе перекроют дорогу и ограничат движение троллейбусов - РИА Новости Крым, 23.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240123/v-sevastopole-perekroyut-dorogu-i-ogranichat-dvizhenie-trolleybusov-1134411444.html
В Севастополе перекроют дорогу и ограничат движение троллейбусов
В Севастополе перекроют дорогу и ограничат движение троллейбусов - РИА Новости Крым, 23.01.2024
В Севастополе перекроют дорогу и ограничат движение троллейбусов
В Севастополе в связи с проведением авариных работ движение троллейбусов между центром города и Корабельной стороной вечером во вторник будет временно... РИА Новости Крым, 23.01.2024
2024-01-23T19:16
2024-01-23T19:17
севастополь
новости
новости крыма
крым
троллейбус
транспорт
ремонт дорог
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1b/1129010390_0:113:1280:833_1920x0_80_0_0_908db12df6ab7feff7df6e16c635570d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе в связи с проведением авариных работ движение троллейбусов между центром города и Корабельной стороной вечером во вторник будет временно приостановлено. Об этом сообщает предприятие "Севэлектроавтотранс".Сообщается, что на Корабельной стороне будет организовано движение троллейбусов по маршрутам проспект Победы – улица Горпищенко; улица Горпищенко – площадь Ластовая, улица Адмирала Макарова – проспект Победы.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1b/1129010390_140:0:1280:854_1920x0_80_0_0_642cede498556bf1cf15d4585ee84cf1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости, новости крыма, крым, троллейбус, транспорт, ремонт дорог
В Севастополе перекроют дорогу и ограничат движение троллейбусов

В Севастополе ограничат движение троллейбусов между центром и Корабельной стороной

19:16 23.01.2024 (обновлено: 19:17 23.01.2024)
 
© РИА Новости КрымТранспорт
Транспорт - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе в связи с проведением авариных работ движение троллейбусов между центром города и Корабельной стороной вечером во вторник будет временно приостановлено. Об этом сообщает предприятие "Севэлектроавтотранс".
"В связи с проведением аварийных работ по улице Героев Севастополя в 21:00 планируется перекрытие дороги. В связи с этим троллейбусное сообщение между центром города и Корабельной стороной будет приостановлено", – говорится в сообщении.
Сообщается, что на Корабельной стороне будет организовано движение троллейбусов по маршрутам проспект Победы – улица Горпищенко; улица Горпищенко – площадь Ластовая, улица Адмирала Макарова – проспект Победы.
 
СевастопольНовостиНовости КрымаКрымТроллейбусТранспортРемонт дорог
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:16Зеленский отчитался о "взятии" Крыма в своем указе
19:52Песков назвал территориальные претензии Киева попыткой уйти от проблем
19:37"Животные – пассажиры": готовятся новые правила перевозок в поездах
19:16В Севастополе перекроют дорогу и ограничат движение троллейбусов
19:01В Евпатории подрядчик заплатит 1,4 млн за недостроенную амбулаторию
18:39Умер основатель культовой группы Boney M
18:38В Симферопольском районе установят еще 110 трансформаторных подстанций
18:24Семья должна быть в центре государственной политики России – Путин
18:17Владимир Путин дал старт Году семьи в России
17:59Клиентов крупнейшего в Крыму провайдера оставят без интернета на всю ночь
17:46При обстреле Донецка пострадали двое спасателей, позже один скончался
17:39Стали известны все номинанты на "Оскар-2024"
17:21Путин обещал подумать над созданием государственной продуктовой сети
16:55Всем стоять смирно – работают шмели: в теплицах Крыма опыляют помидоры
16:28Путин: многодетные семьи – это опора России
16:01Сергей Карякин откроет шахматные школы в новых регионах России
15:47Взрыв на заводе миноборонпрома Азербайджана - что известно
15:43Двум крымчанам грозит 20 лет колонии за покушение на сбыт марихуаны – ФСБ
15:35На сколько сократились потери воды в Симферополе после замены водоводов
15:19Когда в Евпатории отремонтируют проблемные водоводы
Лента новостейМолния