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В Севастополе перекроют дорогу и ограничат движение троллейбусов
В Севастополе перекроют дорогу и ограничат движение троллейбусов - РИА Новости Крым, 23.01.2024
В Севастополе перекроют дорогу и ограничат движение троллейбусов
В Севастополе в связи с проведением авариных работ движение троллейбусов между центром города и Корабельной стороной вечером во вторник будет временно... РИА Новости Крым, 23.01.2024
2024-01-23T19:16
2024-01-23T19:16
2024-01-23T19:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе в связи с проведением авариных работ движение троллейбусов между центром города и Корабельной стороной вечером во вторник будет временно приостановлено. Об этом сообщает предприятие "Севэлектроавтотранс".Сообщается, что на Корабельной стороне будет организовано движение троллейбусов по маршрутам проспект Победы – улица Горпищенко; улица Горпищенко – площадь Ластовая, улица Адмирала Макарова – проспект Победы.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости, новости крыма, крым, троллейбус, транспорт, ремонт дорог
В Севастополе перекроют дорогу и ограничат движение троллейбусов
В Севастополе ограничат движение троллейбусов между центром и Корабельной стороной
19:16 23.01.2024 (обновлено: 19:17 23.01.2024)