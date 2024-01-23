https://crimea.ria.ru/20240123/v-sevastopole-perekroyut-dorogu-i-ogranichat-dvizhenie-trolleybusov-1134411444.html

В Севастополе перекроют дорогу и ограничат движение троллейбусов

В Севастополе перекроют дорогу и ограничат движение троллейбусов - РИА Новости Крым, 23.01.2024

В Севастополе перекроют дорогу и ограничат движение троллейбусов

В Севастополе в связи с проведением авариных работ движение троллейбусов между центром города и Корабельной стороной вечером во вторник будет временно... РИА Новости Крым, 23.01.2024

2024-01-23T19:16

2024-01-23T19:16

2024-01-23T19:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе в связи с проведением авариных работ движение троллейбусов между центром города и Корабельной стороной вечером во вторник будет временно приостановлено. Об этом сообщает предприятие "Севэлектроавтотранс".Сообщается, что на Корабельной стороне будет организовано движение троллейбусов по маршрутам проспект Победы – улица Горпищенко; улица Горпищенко – площадь Ластовая, улица Адмирала Макарова – проспект Победы.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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