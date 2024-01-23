https://crimea.ria.ru/20240123/rospotrebnadzor-prizval-sevastopoltsev-kipyatit-vodu-1134397626.html

Роспотребнадзор призвал севастопольцев кипятить воду

Роспотребнадзор призвал севастопольцев кипятить воду - РИА Новости Крым, 23.01.2024

Роспотребнадзор призвал севастопольцев кипятить воду

Вода, которую подадут в сеть в Севастополе после двухдневного отключения, будет полностью соответствовать нормативам, однако пить ее сразу некоторое время не... РИА Новости Крым, 23.01.2024

2024-01-23T13:12

2024-01-23T13:12

2024-01-23T13:54

радио "спутник в крыму"

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Эксперт Роспотребнадзора Оксана Белошейкина о ситуации с водой в Севастополе Эксперт Роспотребнадзора Оксана Белошейкина о ситуации с водой в Севастополе audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Вода, которую подадут в сеть в Севастополе после двухдневного отключения, будет полностью соответствовать нормативам, однако пить ее сразу некоторое время не рекомендуется. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Оксана Белошейкина.По словам специалиста, по состоянию на 22 января вода не соответствовала нормативам по органолептическим показателям – были "характерная цветность и мутность". В связи с этим и приняли решение ограничить водоснабжение на два дня, 22 и 23 января, чтобы за это время провести необходимые работы "по доведению качества воды до нормативных требований".Также специалистам Водоканала было выдано предписание провести гиперхлорирование питьевой воды, отметила Белошейкина.Тем не менее, после того, как воду после ограничений дадут в сеть в полном объеме, пить ее сразу некоторое время не рекомендуется, хотя она и будет соответствовать всем нормативным показателям, предупредила представитель Роспотребнадзора. Первую порцию воды, по ее словам, нужно будет вообще спустить, открыв кран на полную мощность."Потом, чтобы избежать употребления воды с повышенным содержанием хлора и, возможно, каких-то механических примесей, если они будут из водопровода попадать, я бы рекомендовала эту воду отстаивать. Набирать либо в эмалированные емкости, либо в стеклянные, и отстаивать без крышки так, чтобы солнечные лучи не попадали в воду, то есть, в отдалении от окна. А потом обязательно кипятить", – советует Белошейкина.Эксперт подчеркнула, что на время отсутствия воды в сети населению подвозится вода из гарантированных источников, которая полностью соответствует нормативным требованиям."Качество ее тоже контролируется и нами, и лабораторией Водоканала", – заверила представитель Роспотребнадзора.По ее словам, ситуация, которая сложилась в Севастополе, "неприятная, но не критичная" и может произойти "в любом населенном пункте, где водоснабжение осуществляется с поверхностного источника"."Во время обильных осадков или таяния снега возможно ухудшение органолептических показателей исходной воды, что, естественно, может повлиять на питьевую воду," – заключила она.В ночь на 19 января в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков. Подтопило десятки домов и садовых участков в нескольких населенных пунктах в границах региона.В связи с подтоплением была отключена подстанция №18 и частично приостановлена подача электроэнергии.Из-за поступления грязной воды было принято решение о временной остановке всех городских гидроузлов. 20 января городские гидроузлы запустили, вода стала поступать в систему, но дошла не во все районы в связи особенностями разветвления сети водоснабжения. Там, где ее не было, организовали подвоз автоцистернами. 23 и 24 января в Севастополе объявлены выходными из-за проблем с водоснабжением в самом городе и прилегающих к нему селах.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда полностью восстановят водоснабжение в Севастополе – Развожаев Любой объем за рубль: в Севастополе расставили автоматы с водой – адреса "За всю жизнь такого не помню": жители Севастополя о большой воде в домах

https://crimea.ria.ru/20240122/rezhim-chs-i-otklyucheniya-vody-vse-o-posledstviyakh-nepogody-v-sevastopole-1134380505.html

севастополь

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роспотребнадзор, севастополь, отключения воды в севастополе, подтопления в севастополе из-за паводка и ливней, новости крыма, совет эксперта, общество, качество воды