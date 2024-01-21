В очереди перед Крымским мостом стоят около 500 автомобилей
В очереди к Крымскому мосту с двух сторон стоят более 480 автомобилей
17:01 21.01.2024 (обновлено: 17:03 21.01.2024)
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Сотни автомобилей скопились на подходах к Крымскому мосту со стороны Керчи и Кубани по состоянию на 17 часов воскресенья. Об этом сообщает оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам.
"В очереди со стороны Тамани находится 300 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи - 180 транспортных средств. Ожидание около часа", - говорится в сообщении.
В воскресенье движение автотранспорта по Крымскому мосту закрывали два раза – в 12:54 и в 15:05. Кроме того, в Севастополе несколько раз объявляли воздушную тревогу.
Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что, по предварительной информации, российские военные сбили воздушную цель над акваторией. Глава Херсонской области также добавил, что в районе Геническа были сбиты две авиационные управляемые ракеты, которые были нацелены на Крым. В Минобороны России сообщили об уничтожении еще одной ракеты у побережья Крыма.
Перед проездом по мостовому переходу через Керченский пролив все транспортные средства должны пройти обязательный досмотр. В дни пиковых нагрузок перед пунктами пропуска формируются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
Проезжать по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
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