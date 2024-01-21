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В очереди перед Крымским мостом стоят около 500 автомобилей

В очереди перед Крымским мостом стоят около 500 автомобилей - РИА Новости Крым, 21.01.2024

В очереди перед Крымским мостом стоят около 500 автомобилей

Сотни автомобилей скопились на подходах к Крымскому мосту со стороны Керчи и Кубани по состоянию на 17 часов воскресенья. Об этом сообщает оперативный канал... РИА Новости Крым, 21.01.2024

2024-01-21T17:01

2024-01-21T17:01

2024-01-21T17:03

крымский мост

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

кубань

тамань

транспорт

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Сотни автомобилей скопились на подходах к Крымскому мосту со стороны Керчи и Кубани по состоянию на 17 часов воскресенья. Об этом сообщает оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам.В воскресенье движение автотранспорта по Крымскому мосту закрывали два раза – в 12:54 и в 15:05. Кроме того, в Севастополе несколько раз объявляли воздушную тревогу.Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что, по предварительной информации, российские военные сбили воздушную цель над акваторией. Глава Херсонской области также добавил, что в районе Геническа были сбиты две авиационные управляемые ракеты, которые были нацелены на Крым. В Минобороны России сообщили об уничтожении еще одной ракеты у побережья Крыма.Перед проездом по мостовому переходу через Керченский пролив все транспортные средства должны пройти обязательный досмотр. В дни пиковых нагрузок перед пунктами пропуска формируются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов. Проезжать по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Заметки для путешественника в скетчах создает жительница Керчи"Изолировать Крым": в Британии развеяли иллюзии ЗеленскогоОфицер Росгвардии получил срок из-за неэффективной защиты Крымского моста

крымский мост

кубань

тамань

крым

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, кубань, тамань, транспорт, крым, новости крыма