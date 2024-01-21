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В Севастополе звучат сирены - объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 21.01.2024
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В Севастополе звучат сирены - объявлена воздушная тревога
В Севастополе звучат сирены - объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 21.01.2024
В Севастополе звучат сирены - объявлена воздушная тревога
В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщается в Telegram-канале губернатора города Михаила Развожаева. РИА Новости Крым, 21.01.2024
2024-01-21T15:16
2024-01-21T15:21
безопасность республики крым и севастополя
севастополь
воздушная тревога в севастополе
михаил развожаев
новости крыма
крым
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщается в Telegram-канале губернатора города Михаила Развожаева.На время объявления тревоги жителям рекомендуют проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома. Морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.Днем в воскресенье в Севастополе уже объявляли воздушную тревогу, в бухте военные применили средства маскировки. По информации Минобороны, около 14.00 над акваторией Черного моря у западного берега Крыма средства ПВО уничтожили две украинские ракеты.Оповещения жителей и гостей Севастополя о воздушной тревоге введены с сентября, после ракетного удара ВСУ по штабу Черноморского флота.Что делать при воздушной тревогеВ случае угрозы все происходит четко по алгоритму. Информация об опасности проходит по трем каналам оповещения:Только после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги. Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.Читайте также на РИА Новости Крым:Укрытия в Симферополе: где можно спрятаться в случае опасностиЧто делать, если сигнал тревоги застал в автобусе – разъяснение властейУгроза ракетного удара: власти Севастополя объяснили механизм действий
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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безопасность республики крым и севастополя, севастополь, воздушная тревога в севастополе, михаил развожаев, новости крыма, крым, атаки всу на крым
В Севастополе звучат сирены - объявлена воздушная тревога

Воздушную тревогу объявили в Севастополе

15:16 21.01.2024 (обновлено: 15:21 21.01.2024)
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога
Воздушная тревога - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщается в Telegram-канале губернатора города Михаила Развожаева.
"ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!" – говорится в сообщении.
На время объявления тревоги жителям рекомендуют проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома. Морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.
Днем в воскресенье в Севастополе уже объявляли воздушную тревогу, в бухте военные применили средства маскировки. По информации Минобороны, около 14.00 над акваторией Черного моря у западного берега Крыма средства ПВО уничтожили две украинские ракеты.
Оповещения жителей и гостей Севастополя о воздушной тревоге введены с сентября, после ракетного удара ВСУ по штабу Черноморского флота.

Что делать при воздушной тревоге

В случае угрозы все происходит четко по алгоритму. Информация об опасности проходит по трем каналам оповещения:
  • ЕДДС одновременно запускает сирены и громкоговорители, перехватывая вещание федеральных каналов;
  • Информация публикуется ТГ-канале губернатора Михаила Развожаева;
  • Спустя короткий промежуток времени после запуска сирены и публикации в ТГ-канале губернатора сигнал тревоги проходит и по региональным СМИ (радио и ТВ). В Севастополе транслируется на телеканалах "СТВ", "Севастополь-24", "Вести Севастополь", "Первый Севастопольский", "НТС", "СевСтар", радиостанции "Севастополь ФМ" на частоте 102,0 FM и "Вести FM Севастополь" на частоте 90,8 FM.
Только после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги. Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.
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Безопасность Республики Крым и СевастополяСевастопольВоздушная тревога в СевастополеМихаил РазвожаевНовости КрымаКрымАтаки ВСУ на Крым
 
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