https://crimea.ria.ru/20240121/v-sevastopole-zvuchat-sireny---obyavlena-vozdushnaya-trevoga-1134361456.html

В Севастополе звучат сирены - объявлена воздушная тревога

В Севастополе звучат сирены - объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 21.01.2024

В Севастополе звучат сирены - объявлена воздушная тревога

В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщается в Telegram-канале губернатора города Михаила Развожаева. РИА Новости Крым, 21.01.2024

2024-01-21T15:16

2024-01-21T15:16

2024-01-21T15:21

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севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщается в Telegram-канале губернатора города Михаила Развожаева.На время объявления тревоги жителям рекомендуют проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома. Морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.Днем в воскресенье в Севастополе уже объявляли воздушную тревогу, в бухте военные применили средства маскировки. По информации Минобороны, около 14.00 над акваторией Черного моря у западного берега Крыма средства ПВО уничтожили две украинские ракеты.Оповещения жителей и гостей Севастополя о воздушной тревоге введены с сентября, после ракетного удара ВСУ по штабу Черноморского флота.Что делать при воздушной тревогеВ случае угрозы все происходит четко по алгоритму. Информация об опасности проходит по трем каналам оповещения:Только после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги. Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.Читайте также на РИА Новости Крым:Укрытия в Симферополе: где можно спрятаться в случае опасностиЧто делать, если сигнал тревоги застал в автобусе – разъяснение властейУгроза ракетного удара: власти Севастополя объяснили механизм действий

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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