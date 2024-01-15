Рейтинг@Mail.ru
Главное за день: 15 января - РИА Новости Крым, 15.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240115/glavnoe-za-den-15-yanvarya-1134212263.html
Главное за день: 15 января
Главное за день: 15 января - РИА Новости Крым, 15.01.2024
Главное за день: 15 января
Российские военные уничтожили еще 580 боевиков, склад артиллерии топливную базу ВСУ. ВСУ пытались ударить "Точками-У" по Курской области. Встреча в Давосе... РИА Новости Крым, 15.01.2024
2024-01-15T22:48
2024-01-15T22:48
главное за день
в мире
новости сво
россия
украина
германия
экономика
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/03/1130508199_0:85:1618:995_1920x0_80_0_0_9adeeb40a74995f2cebcde343139b1c1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили еще 580 боевиков, склад артиллерии топливную базу ВСУ. ВСУ пытались ударить "Точками-У" по Курской области. Встреча в Давосе закончилась для Зеленского ничем. Дыру в бюджете на Украине хотят залатать "репарационными" облигациями. Минобороны Германии разработало "секретный сценарий" возможной войны между НАТО и Россией.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Успехи армии РоссииВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации еще 580 боевиков, боевую технику и вооружения, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения. Кроме того, российские подразделения уничтожили базу горючего для военной техники ВСУ, сбили 25 вражеских беспилотников и три ракеты "Точка-У", сообщили в понедельник Минобороны России. Ракеты над Курском и обстрел БрянщиныВ ночь на 15 января в небе над Фатежским районом Курской области были сбиты три украинские ракеты, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Как уточнили позже в Минобороны России, над регионам были уничтожены три ракеты украинского тактического ракетного комплекса (ТРК) "Точка-У".Также в понедельник ВСУ атаковали Климовский район Брянской области, повреждены административные здания, нарушено энергоснабжение.Встреча в ДавосеНа встрече по "формуле мира" Украины в Давосе перед началом Международного экономического форума участники не смогли прийти к единому решению, сообщили в понедельник зарубежные СМИ. Всего в мероприятии участвовали 83 делегации. По их информации, у Киева была надежда убедить страны Глобального Юга, которые неохотно поддерживают Украину, изменить свою позицию. Некоторые страны Глобального Юга "указали на необходимость учитывать опасения России", тогда как западные партнеры "выразили безоговорочную поддержку" Киеву. Глава бюро Financial Times в Брюсселе Генри Фой написал, что главным достижением встречи по Украине в Давосе стало увеличение количества участников на совместном фото."Репарационные" облигации для КиеваВыпуск облигаций, обеспеченных средствами, которые Россия якобы должна будет выплатить в качестве репараций, - это хорошая возможность для Украины заработать около 300 миллиардов долларов. Такое мнение высказал обозреватель агентства Reuters Хьюго Диксон. Подобные предложения все чаще звучат и на Украине, и на Западе, пишет автор. По его мнению, это может стать серьезным основанием для "законной" передачи замороженных активов России на нужды ВСУ. При этом авторы материала все же сомневаются, что репарационные выплаты от России могут стать достаточно привлекательным обеспечением для инвесторов. "Секретный сценарий" БундесвераГазета Bild сообщила о "секретном сценарии" Минобороны Германии по началу возможной войны между НАТО и Россией, которая якобы может начаться летом 2025 года. По словам журналистов, идет разработка варианта действий на случай, если начнется "скрытая, а затем открытая атака России на восточный фланг НАТО", после чего возможны полномасштабные военные действия. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев убежден, то цель публикации о якобы подготовке Россией плана "нападения" на НАТО – напугать немецких обывателей и заставить их тратить еще больше денег на поддержку Украины. "Рассекреченная" в немецких СМИ информация о подготовке войск Германии к вооруженному конфликту НАТО и России – очередная страшилка для отвлечения внимания немцев от того, как их грабят в угоду Вашингтону, считает политолог Андрей Никифоров. При этом в понедельник стало известно о том, что Польша не будет возражать против возможного размещения на ее территории германского военного контингента. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна. Ситуация в БелгородеШкольные каникулы в Белгородской области из соображений безопасности продлили до 19 января, сообщил в понедельник губернатор региона Вячеслав Гладков. При этом обсуждается вопрос дальнейшей организации учебного процесса - дистант или очное обучение с усиленными мерами безопасности. Также, по словам Гладкова, на улицах Белгорода для защиты населения от возможных обстрелов установили 22 остановки общественного транспорта из бетонных конструкций, еще 21 обложили песком.
https://crimea.ria.ru/20240115/trans-dlya-amerikantsev-zachem-vlasti-ssha-reshilis-bombit-yemen--1134206587.html
https://crimea.ria.ru/20240115/zemletryasenie-magnitudoy-57-proizoshlo-v-akvatorii-ozera-baykal-1134207633.html
https://crimea.ria.ru/20240115/reparatsionnye-obligatsii--eto-sposob-ukrast-rossiyskie-dengi-ekspert-1134206803.html
https://crimea.ria.ru/20240115/ssha-sozdayut-iskusstvenno-upravlyaemye-epidemii---minoborony-1134206368.html
https://crimea.ria.ru/20240115/ekspert-nazval-skrytye-tseli-udarov-ssha-po-yemenskim-khusitam-1134204371.html
https://crimea.ria.ru/20240115/vsu-udarili-dronami-po-mashine-lisichanskoy-bolnitsy---ranen-voditel-1134210554.html
россия
украина
германия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/03/1130508199_89:0:1529:1080_1920x0_80_0_0_3326d08456c7b2d04e5d0e19adeba4ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, в мире, новости сво, россия, украина, германия, экономика, политика
Главное за день: 15 января

Главные события и заявления понедельника, 15 января

22:48 15.01.2024
 
© РИА Новости КрымГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили еще 580 боевиков, склад артиллерии топливную базу ВСУ. ВСУ пытались ударить "Точками-У" по Курской области. Встреча в Давосе закончилась для Зеленского ничем. Дыру в бюджете на Украине хотят залатать "репарационными" облигациями. Минобороны Германии разработало "секретный сценарий" возможной войны между НАТО и Россией.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Успехи армии России

ВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации еще 580 боевиков, боевую технику и вооружения, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения.
Кроме того, российские подразделения уничтожили базу горючего для военной техники ВСУ, сбили 25 вражеских беспилотников и три ракеты "Точка-У", сообщили в понедельник Минобороны России.
Города мира. Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
20:10
Транс для американцев: зачем власти США решились бомбить Йемен

Ракеты над Курском и обстрел Брянщины

В ночь на 15 января в небе над Фатежским районом Курской области были сбиты три украинские ракеты, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Как уточнили позже в Минобороны России, над регионам были уничтожены три ракеты украинского тактического ракетного комплекса (ТРК) "Точка-У".
Также в понедельник ВСУ атаковали Климовский район Брянской области, повреждены административные здания, нарушено энергоснабжение.
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
17:29
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в акватории озера Байкал

Встреча в Давосе

На встрече по "формуле мира" Украины в Давосе перед началом Международного экономического форума участники не смогли прийти к единому решению, сообщили в понедельник зарубежные СМИ. Всего в мероприятии участвовали 83 делегации.
По их информации, у Киева была надежда убедить страны Глобального Юга, которые неохотно поддерживают Украину, изменить свою позицию. Некоторые страны Глобального Юга "указали на необходимость учитывать опасения России", тогда как западные партнеры "выразили безоговорочную поддержку" Киеву. Глава бюро Financial Times в Брюсселе Генри Фой написал, что главным достижением встречи по Украине в Давосе стало увеличение количества участников на совместном фото.
Деньги - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
18:45Эксклюзивы РИА Новости Крым
"Репарационные" облигации – это способ украсть российские деньги: эксперт

"Репарационные" облигации для Киева

Выпуск облигаций, обеспеченных средствами, которые Россия якобы должна будет выплатить в качестве репараций, - это хорошая возможность для Украины заработать около 300 миллиардов долларов. Такое мнение высказал обозреватель агентства Reuters Хьюго Диксон. Подобные предложения все чаще звучат и на Украине, и на Западе, пишет автор. По его мнению, это может стать серьезным основанием для "законной" передачи замороженных активов России на нужды ВСУ. При этом авторы материала все же сомневаются, что репарационные выплаты от России могут стать достаточно привлекательным обеспечением для инвесторов.
ПЦР диагностика - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
16:51
США создают искусственно управляемые эпидемии - Минобороны

"Секретный сценарий" Бундесвера

Газета Bild сообщила о "секретном сценарии" Минобороны Германии по началу возможной войны между НАТО и Россией, которая якобы может начаться летом 2025 года. По словам журналистов, идет разработка варианта действий на случай, если начнется "скрытая, а затем открытая атака России на восточный фланг НАТО", после чего возможны полномасштабные военные действия. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев убежден, то цель публикации о якобы подготовке Россией плана "нападения" на НАТО – напугать немецких обывателей и заставить их тратить еще больше денег на поддержку Украины.
"Рассекреченная" в немецких СМИ информация о подготовке войск Германии к вооруженному конфликту НАТО и России – очередная страшилка для отвлечения внимания немцев от того, как их грабят в угоду Вашингтону, считает политолог Андрей Никифоров.
При этом в понедельник стало известно о том, что Польша не будет возражать против возможного размещения на ее территории германского военного контингента. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна.
Самолет F-35C ВМС США на американском атомном авианосце - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
15:07
Эксперт назвал скрытые цели ударов США по йеменским хуситам

Ситуация в Белгороде

Школьные каникулы в Белгородской области из соображений безопасности продлили до 19 января, сообщил в понедельник губернатор региона Вячеслав Гладков. При этом обсуждается вопрос дальнейшей организации учебного процесса - дистант или очное обучение с усиленными мерами безопасности.
Также, по словам Гладкова, на улицах Белгорода для защиты населения от возможных обстрелов установили 22 остановки общественного транспорта из бетонных конструкций, еще 21 обложили песком.
Лечение больных с Covid-19 - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
19:46
ВСУ ударили дронами по машине лисичанской больницы - ранен водитель
 
Главное за деньВ миреНовости СВОРоссияУкраинаГерманияЭкономикаПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:15Главные новости Крыма: 15 января
22:48Главное за день: 15 января
22:05Экстремальные гонки: в Крыму водитель катал на тросе сноубордиста
21:39Новый удар ВСУ по Белгородской области - что известно
21:31В Крыму домушник вынес из чужого дома часы за полмиллиона и не только
21:05В зооуголке Симферополя ввели жесткие запреты для посетителей
20:29COVID-19: ситуация в Крыму и Севастополе
20:10Транс для американцев: зачем власти США решились бомбить Йемен
19:55На Тавриде "ВАЗ" влетел в грузовик - водитель легковушки в больнице
19:46ВСУ ударили дронами по машине лисичанской больницы - ранен водитель
19:37Наступят ли в Крыму крещенские морозы
19:25Как животные зооуголка в Симферополе пережили аномальные морозы и метель
19:10В Черноморском районе Крыма снова громко - что происходит
18:45"Репарационные" облигации – это способ украсть российские деньги: эксперт
18:28Удар ВСУ по Брянской области - повреждены административные здания
18:02Последствия гололеда: 210 человек в Крыму обратились с травмами к медикам
17:40Ушел добровольцем: в Севастополе простились с героем спецоперации
17:29Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в акватории озера Байкал
17:27Опасный обвал склона произошел в Ялте из-за незаконных строек - власти
17:23Аксенов в Крыму встретился в экс-разведчиком США
Лента новостейМолния