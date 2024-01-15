https://crimea.ria.ru/20240115/glavnoe-za-den-15-yanvarya-1134212263.html

Главное за день: 15 января

Главное за день: 15 января - РИА Новости Крым, 15.01.2024

Главное за день: 15 января

Российские военные уничтожили еще 580 боевиков, склад артиллерии топливную базу ВСУ. ВСУ пытались ударить "Точками-У" по Курской области. Встреча в Давосе... РИА Новости Крым, 15.01.2024

2024-01-15T22:48

2024-01-15T22:48

2024-01-15T22:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили еще 580 боевиков, склад артиллерии топливную базу ВСУ. ВСУ пытались ударить "Точками-У" по Курской области. Встреча в Давосе закончилась для Зеленского ничем. Дыру в бюджете на Украине хотят залатать "репарационными" облигациями. Минобороны Германии разработало "секретный сценарий" возможной войны между НАТО и Россией.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Успехи армии РоссииВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации еще 580 боевиков, боевую технику и вооружения, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения. Кроме того, российские подразделения уничтожили базу горючего для военной техники ВСУ, сбили 25 вражеских беспилотников и три ракеты "Точка-У", сообщили в понедельник Минобороны России. Ракеты над Курском и обстрел БрянщиныВ ночь на 15 января в небе над Фатежским районом Курской области были сбиты три украинские ракеты, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Как уточнили позже в Минобороны России, над регионам были уничтожены три ракеты украинского тактического ракетного комплекса (ТРК) "Точка-У".Также в понедельник ВСУ атаковали Климовский район Брянской области, повреждены административные здания, нарушено энергоснабжение.Встреча в ДавосеНа встрече по "формуле мира" Украины в Давосе перед началом Международного экономического форума участники не смогли прийти к единому решению, сообщили в понедельник зарубежные СМИ. Всего в мероприятии участвовали 83 делегации. По их информации, у Киева была надежда убедить страны Глобального Юга, которые неохотно поддерживают Украину, изменить свою позицию. Некоторые страны Глобального Юга "указали на необходимость учитывать опасения России", тогда как западные партнеры "выразили безоговорочную поддержку" Киеву. Глава бюро Financial Times в Брюсселе Генри Фой написал, что главным достижением встречи по Украине в Давосе стало увеличение количества участников на совместном фото."Репарационные" облигации для КиеваВыпуск облигаций, обеспеченных средствами, которые Россия якобы должна будет выплатить в качестве репараций, - это хорошая возможность для Украины заработать около 300 миллиардов долларов. Такое мнение высказал обозреватель агентства Reuters Хьюго Диксон. Подобные предложения все чаще звучат и на Украине, и на Западе, пишет автор. По его мнению, это может стать серьезным основанием для "законной" передачи замороженных активов России на нужды ВСУ. При этом авторы материала все же сомневаются, что репарационные выплаты от России могут стать достаточно привлекательным обеспечением для инвесторов. "Секретный сценарий" БундесвераГазета Bild сообщила о "секретном сценарии" Минобороны Германии по началу возможной войны между НАТО и Россией, которая якобы может начаться летом 2025 года. По словам журналистов, идет разработка варианта действий на случай, если начнется "скрытая, а затем открытая атака России на восточный фланг НАТО", после чего возможны полномасштабные военные действия. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев убежден, то цель публикации о якобы подготовке Россией плана "нападения" на НАТО – напугать немецких обывателей и заставить их тратить еще больше денег на поддержку Украины. "Рассекреченная" в немецких СМИ информация о подготовке войск Германии к вооруженному конфликту НАТО и России – очередная страшилка для отвлечения внимания немцев от того, как их грабят в угоду Вашингтону, считает политолог Андрей Никифоров. При этом в понедельник стало известно о том, что Польша не будет возражать против возможного размещения на ее территории германского военного контингента. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна. Ситуация в БелгородеШкольные каникулы в Белгородской области из соображений безопасности продлили до 19 января, сообщил в понедельник губернатор региона Вячеслав Гладков. При этом обсуждается вопрос дальнейшей организации учебного процесса - дистант или очное обучение с усиленными мерами безопасности. Также, по словам Гладкова, на улицах Белгорода для защиты населения от возможных обстрелов установили 22 остановки общественного транспорта из бетонных конструкций, еще 21 обложили песком.

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https://crimea.ria.ru/20240115/zemletryasenie-magnitudoy-57-proizoshlo-v-akvatorii-ozera-baykal-1134207633.html

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https://crimea.ria.ru/20240115/vsu-udarili-dronami-po-mashine-lisichanskoy-bolnitsy---ranen-voditel-1134210554.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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