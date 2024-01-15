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В Совфеде назвали цель статьи о "нападении" России на НАТО
В Совфеде назвали цель статьи о "нападении" России на НАТО - РИА Новости Крым, 15.01.2024
В Совфеде назвали цель статьи о "нападении" России на НАТО
Цель публикации в немецком издании Bild о якобы подготовке Россией плана "нападения" на НАТО – напугать немецких обывателей и заставить их тратить еще больше... РИА Новости Крым, 15.01.2024
2024-01-15T10:33
2024-01-15T10:33
2024-01-15T10:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Цель публикации в немецком издании Bild о якобы подготовке Россией плана "нападения" на НАТО – напугать немецких обывателей и заставить их тратить еще больше денег на поддержку Украины. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.Газета Bild ранее сообщила, что минобороны Германии разработало некий "секретный сценарий" возможной войны между НАТО и Россией, которая якобы может начаться летом 2025 года. По словам журналистов, идет разработка варианта действий на случай, если начнется "скрытая, а затем открытая атака России на восточный фланг НАТО", после чего возможны полномасштабные военные действия.По словам сенатора, появление такого "секретного документа" в разгар протестов и обвала популярности коалиции и лично канцлера Олафа Шольца – не случайность. Он пояснил, что сейчас в Германии противостоят только две силы - прогерманская и проамериканская. По данным соцопросов, партии либерально-атлантического центра проигрывают в популярности прогерманским силам, которых "чем больше демонизируют в глазах избирателей, тем привлекательнее они становятся"."И вот "популизму" решили противопоставить "основательность и авторитет", причем внепартийный. Расчет на специфику немецкого обывателя: он особо доверяет профессионалам и людям в форме. Не случайно бундесвер и министр обороны Писториус в лидерах по доверию", - отметил вице-спикер Совфеда.Косачев убежден, что в данном случае немецкое общество подводят к мысли: "пусть лучше умирают украинцы сегодня, чем немцы завтра".Экс-президент США Дональд Трамп ранее заявил, что на сегодняшний день мир максимально приблизился к началу Третьей мировой войны. При этом он выразил уверенность в своей способности ее предотвратить.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт оценил шансы НАТО ввести войска на УкраинуЧленство Украины в НАТО станет началом Третьей мировой - премьер СловакииПутин ответил на слова Байдена о возможной войне НАТО с Россией
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германия, нато, россия, политика, константин косачев, мнения, совет федерации, новости, в мире
В Совфеде назвали цель статьи о "нападении" России на НАТО
Власти ФРГ пытаются напугать немцев и заставить их больше тратить на Украину – Косачев
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Цель публикации в немецком издании Bild о якобы подготовке Россией плана "нападения" на НАТО – напугать немецких обывателей и заставить их тратить еще больше денег на поддержку Украины. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Газета Bild ранее сообщила, что минобороны Германии разработало некий "секретный сценарий" возможной войны между НАТО и Россией, которая якобы может начаться летом 2025 года. По словам журналистов, идет разработка варианта действий на случай, если начнется "скрытая, а затем открытая атака России на восточный фланг НАТО", после чего возможны полномасштабные военные действия.
"Очевидно, что стояла непростая задача напугать обывателя и заставить его на фоне сокращений в экономике тратить еще больше на "проект Украина" и поддерживать своего заокеанского партнера. Который явно ведет германскую экономику к краху, сам при этом больше всех наживаясь на конфликте", - написал Косачев в своем Telegram-канале.
По словам сенатора, появление такого "секретного документа" в разгар протестов и обвала популярности коалиции и лично канцлера Олафа Шольца – не случайность. Он пояснил, что сейчас в Германии противостоят только две силы - прогерманская и проамериканская. По данным соцопросов, партии либерально-атлантического центра проигрывают в популярности прогерманским силам, которых "чем больше демонизируют в глазах избирателей, тем привлекательнее они становятся".
"И вот "популизму" решили противопоставить "основательность и авторитет", причем внепартийный. Расчет на специфику немецкого обывателя: он особо доверяет профессионалам и людям в форме. Не случайно бундесвер и министр обороны Писториус в лидерах по доверию", - отметил вице-спикер Совфеда.
Косачев убежден, что в данном случае немецкое общество подводят к мысли: "пусть лучше умирают украинцы сегодня, чем немцы завтра".
"Трюк в целом нехитрый и достаточно топорный, но он показывает, что средств для манипуляции сознанием своего населения у лидеров западного антироссийского альянса остается все меньше. Люди начинают больше протестовать и меньше верить политикам, рассказывающим про неизбежный крах Европы в случае, если здесь и сейчас не завалить Украину деньгами и оружием", – заключил политик.
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