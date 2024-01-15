https://crimea.ria.ru/20240115/v-sovfede-nazvali-tsel-stati-o-napadenii-rossii-na-nato-1134199384.html

В Совфеде назвали цель статьи о "нападении" России на НАТО

В Совфеде назвали цель статьи о "нападении" России на НАТО - РИА Новости Крым, 15.01.2024

В Совфеде назвали цель статьи о "нападении" России на НАТО

Цель публикации в немецком издании Bild о якобы подготовке Россией плана "нападения" на НАТО – напугать немецких обывателей и заставить их тратить еще больше... РИА Новости Крым, 15.01.2024

2024-01-15T10:33

2024-01-15T10:33

2024-01-15T10:33

германия

нато

россия

политика

константин косачев

мнения

совет федерации

новости

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/1a/1120985309_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_fcd9981179b2e1049edb3584197be9c2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Цель публикации в немецком издании Bild о якобы подготовке Россией плана "нападения" на НАТО – напугать немецких обывателей и заставить их тратить еще больше денег на поддержку Украины. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.Газета Bild ранее сообщила, что минобороны Германии разработало некий "секретный сценарий" возможной войны между НАТО и Россией, которая якобы может начаться летом 2025 года. По словам журналистов, идет разработка варианта действий на случай, если начнется "скрытая, а затем открытая атака России на восточный фланг НАТО", после чего возможны полномасштабные военные действия.По словам сенатора, появление такого "секретного документа" в разгар протестов и обвала популярности коалиции и лично канцлера Олафа Шольца – не случайность. Он пояснил, что сейчас в Германии противостоят только две силы - прогерманская и проамериканская. По данным соцопросов, партии либерально-атлантического центра проигрывают в популярности прогерманским силам, которых "чем больше демонизируют в глазах избирателей, тем привлекательнее они становятся"."И вот "популизму" решили противопоставить "основательность и авторитет", причем внепартийный. Расчет на специфику немецкого обывателя: он особо доверяет профессионалам и людям в форме. Не случайно бундесвер и министр обороны Писториус в лидерах по доверию", - отметил вице-спикер Совфеда.Косачев убежден, что в данном случае немецкое общество подводят к мысли: "пусть лучше умирают украинцы сегодня, чем немцы завтра".Экс-президент США Дональд Трамп ранее заявил, что на сегодняшний день мир максимально приблизился к началу Третьей мировой войны. При этом он выразил уверенность в своей способности ее предотвратить.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт оценил шансы НАТО ввести войска на УкраинуЧленство Украины в НАТО станет началом Третьей мировой - премьер СловакииПутин ответил на слова Байдена о возможной войне НАТО с Россией

https://crimea.ria.ru/20240110/germaniya-bez-sholtsa-i-orban-v-evrosovete-chego-zhdat-ot-rokirovok-2024-1134070125.html

германия

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, нато, россия, политика, константин косачев, мнения, совет федерации, новости, в мире