https://crimea.ria.ru/20240115/v-polshe-soglasny-razmestit-germanskie-voyska-na-svoey-territorii-1134205026.html

В Польше согласны разместить германские войска на своей территории

В Польше согласны разместить германские войска на своей территории - РИА Новости Крым, 15.01.2024

В Польше согласны разместить германские войска на своей территории

Польша не будет возражать против возможного размещения на ее территории германского военного контингента. Об этом в интервью польской газете Rzeczpospolita... РИА Новости Крым, 15.01.2024

2024-01-15T15:18

2024-01-15T15:18

2024-01-15T15:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Польша не будет возражать против возможного размещения на ее территории германского военного контингента. Об этом в интервью польской газете Rzeczpospolita сказал заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна."Когда война идет за пределами нашей восточной границы, любая помощь и сотрудничество со стороны наших союзников приветствуются. Так что если немцы захотят укрепить восточный фланг НАТО в Польше, как они это сделали в Литве, herzlich willkommen! (добро пожаловать! – ред.)" - цитирует издание чиновника польского МИДа.При этом Анджей Шейна вспомнил, что в 2022 году польский вице-премьер Ярослав Качиньский на подобное предложение ответил отказом.Заместитель главы польского МИДа назвал Германию "не только союзником, но и экономическим другом" Польши.Часть немецкого военного контингента вскоре разместится на территории Литвы, напоминает издание. В 2025-26 годах в Литву будет перемещено около пяти тысяч немецких солдат. В Польше сейчас находится около десяти тысяч военнослужащих из США.Ранее в немецком издании Bild был опубликован план якобы предстоящего нападения России на страны НАТО, который предусматривал столкновение России и Польши после поражения Украины. В Совфеде Российской Федерации подобные планы оценили как попытку запугать немецкого обывателя и заставить его и дальше оплачивать расходы ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Членство Украины в НАТО станет началом Третьей мировой - премьер СловакииЧисло антиукраинских политиков в ЕС будет расти: эксперт назвал условиеГермания без Шольца и Орбан в Евросовете: чего ждать от рокировок-2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, германия, польша, политика, в мире, новости