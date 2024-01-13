https://crimea.ria.ru/20240113/glavnoe-za-den-13-yanvarya-1134181057.html

Главное за день: 13 января

Главное за день: 13 января - РИА Новости Крым, 13.01.2024

Главное за день: 13 января

Крупный пожар произошел на складе Wildberries в одном из районов Санкт-Петербурга. США нанесли новый ракетный удар по Йемену. Украина потеряла шанс завершить... РИА Новости Крым, 13.01.2024

2024-01-13T22:33

2024-01-13T22:33

2024-01-13T22:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Крупный пожар произошел на складе Wildberries в одном из районов Санкт-Петербурга. США нанесли новый ракетный удар по Йемену. Украина потеряла шанс завершить конфликт путем переговоров, подписав соглашение с Великобританией. На выборах на Тайване победил проамериканский кандидат. Журналист из США умер в тюрьме на Украине. Россия нанесла удар "Кинжалами" по объектам ВПК Украины. Неустановленное устройство найдено на дороге Кубани. ДТП в Крыму спровоцировал испуганный кот.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Массированный удар "Кинжалами" нанесен по объектам ВПК УкраиныГрупповой удар высокоточным оружием большой дальности морского, воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами, нанесен Вооруженными силами Российской Федерации по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Минобороны РФ сообщило, что все объекты поражены.Нанесен новый ракетный удар США по ЙеменуСША нанесли новый ракетный удар против радарной установки хуситов в Йемене с авианосца Carney при помощи ракеты Tomahawk. Он стал продолжением ударов, которые были нанесены 12 января с целью ухудшить возможности хуситов атаковать морские суда.Произошел крупный пожар на складе WildberriesКрупный пожар произошел в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. В складском комплексе размером 350х320 метров и высотой 20 метров началось горение на площади 1000 квадратных метров. Через несколько часов огонь, который, в итоге, охватил площадь 70 тысяч квадратных метров, удалось локализовать. Никто не пострадал.Украина потеряла шанс выйти из конфликта переговорным путемПодписанное Украиной и Великобританией "соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности" говорит о том, что Украине не оставляют шансов выйти из конфликта переговорным путем. Страну делают "разменной монетой в авантюрах англосаксов в Евразии". Так комментируют данный шаг Украины в посольстве России в Лондоне. Полковник запаса ВСУ Роман Свитан называет факт подписания соглашения провалом не просто украинской дипломатии, но и всей политики страны.Проамериканский кандидат победил на выборах на ТайванеНа выборах главы администрации Тайваня в течение дня лидировал проамериканский кандидат Лай Циндэ. Он выступает за независимость республики и сближение с США.По итогам голосования свое поражение на выборах признали кандидаты от оппозиционных партий Гоминьдан и Народная партия, поздравив Лай Циндэ с победой.Американец Лира умер в украинской тюрьмеАмериканский блогер Гонсало Лира был арестован сотрудниками СБУ в начале мая 2023 года за поддержку российской спецоперации и попытку "бежать от правосудия". На днях журналист из США Такер Карлсон сообщил о смерти 55-летнего Лиры в украинской тюрьме.В постпредстве РФ при ООН по факту его гибели заявили, что киевский режим пытается уничтожить всех, кто не согласен с его преступной политикой. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что это не последнее подтверждение "кровавой сущности, неонацистского диктата" киевского режима.Найдено неустановленное устройство на дороге КубаниДвижение по участку дороги между станицами Ленинградская и Павловская было временно перекрыто в целях безопасности: на участке между станицами Павловской и Атаманской обнаружили фрагменты неустановленного устройства. Детали произошедшего устанавливают правоохранительные органы и специальные службы.Испуганный кот спровоцировал ДТП в КрымуДорожная авария произошла на автодороге Ялта – Севастополь. Столкнулись два внедорожника. Водитель автомобиля Mercedes Benz не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем BMW Х5. Оказалось, что в салоне первой иномарки находился кот, которого перевозили без переноски. В какой-то момент он бросился на водителя и отвлек его от дороги. Нескольких секунд хватило для выезда на встречную полосу.

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https://crimea.ria.ru/20240113/na-ukraine-gromko-smi-soobschili-o-vzryvakh-v-kremenchuge-i-dnepropetrovske-1134167994.html

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https://crimea.ria.ru/20240113/zasnezhennyy-krym-chto-proiskhodit-na-perevalakh-i-dorogakh-1134169052.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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