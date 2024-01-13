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Главное за день: 13 января - РИА Новости Крым, 13.01.2024
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Главное за день: 13 января
Главное за день: 13 января - РИА Новости Крым, 13.01.2024
Главное за день: 13 января
Крупный пожар произошел на складе Wildberries в одном из районов Санкт-Петербурга. США нанесли новый ракетный удар по Йемену. Украина потеряла шанс завершить... РИА Новости Крым, 13.01.2024
2024-01-13T22:33
2024-01-13T22:40
главное за день
новости
новости крыма
министерство обороны рф
украина
гиперзвуковые ракеты "кинжал"
военная операция сша и великобритании в йемене
йемен
пожар
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Крупный пожар произошел на складе Wildberries в одном из районов Санкт-Петербурга. США нанесли новый ракетный удар по Йемену. Украина потеряла шанс завершить конфликт путем переговоров, подписав соглашение с Великобританией. На выборах на Тайване победил проамериканский кандидат. Журналист из США умер в тюрьме на Украине. Россия нанесла удар "Кинжалами" по объектам ВПК Украины. Неустановленное устройство найдено на дороге Кубани. ДТП в Крыму спровоцировал испуганный кот.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Массированный удар "Кинжалами" нанесен по объектам ВПК УкраиныГрупповой удар высокоточным оружием большой дальности морского, воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами, нанесен Вооруженными силами Российской Федерации по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Минобороны РФ сообщило, что все объекты поражены.Нанесен новый ракетный удар США по ЙеменуСША нанесли новый ракетный удар против радарной установки хуситов в Йемене с авианосца Carney при помощи ракеты Tomahawk. Он стал продолжением ударов, которые были нанесены 12 января с целью ухудшить возможности хуситов атаковать морские суда.Произошел крупный пожар на складе WildberriesКрупный пожар произошел в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. В складском комплексе размером 350х320 метров и высотой 20 метров началось горение на площади 1000 квадратных метров. Через несколько часов огонь, который, в итоге, охватил площадь 70 тысяч квадратных метров, удалось локализовать. Никто не пострадал.Украина потеряла шанс выйти из конфликта переговорным путемПодписанное Украиной и Великобританией "соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности" говорит о том, что Украине не оставляют шансов выйти из конфликта переговорным путем. Страну делают "разменной монетой в авантюрах англосаксов в Евразии". Так комментируют данный шаг Украины в посольстве России в Лондоне. Полковник запаса ВСУ Роман Свитан называет факт подписания соглашения провалом не просто украинской дипломатии, но и всей политики страны.Проамериканский кандидат победил на выборах на ТайванеНа выборах главы администрации Тайваня в течение дня лидировал проамериканский кандидат Лай Циндэ. Он выступает за независимость республики и сближение с США.По итогам голосования свое поражение на выборах признали кандидаты от оппозиционных партий Гоминьдан и Народная партия, поздравив Лай Циндэ с победой.Американец Лира умер в украинской тюрьмеАмериканский блогер Гонсало Лира был арестован сотрудниками СБУ в начале мая 2023 года за поддержку российской спецоперации и попытку "бежать от правосудия". На днях журналист из США Такер Карлсон сообщил о смерти 55-летнего Лиры в украинской тюрьме.В постпредстве РФ при ООН по факту его гибели заявили, что киевский режим пытается уничтожить всех, кто не согласен с его преступной политикой. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что это не последнее подтверждение "кровавой сущности, неонацистского диктата" киевского режима.Найдено неустановленное устройство на дороге КубаниДвижение по участку дороги между станицами Ленинградская и Павловская было временно перекрыто в целях безопасности: на участке между станицами Павловской и Атаманской обнаружили фрагменты неустановленного устройства. Детали произошедшего устанавливают правоохранительные органы и специальные службы.Испуганный кот спровоцировал ДТП в КрымуДорожная авария произошла на автодороге Ялта – Севастополь. Столкнулись два внедорожника. Водитель автомобиля Mercedes Benz не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем BMW Х5. Оказалось, что в салоне первой иномарки находился кот, которого перевозили без переноски. В какой-то момент он бросился на водителя и отвлек его от дороги. Нескольких секунд хватило для выезда на встречную полосу.
https://crimea.ria.ru/20240113/gruppirovka-yug-razgromila-punkt-upravleniya-dronami-vsu-1134171455.html
https://crimea.ria.ru/20240113/volodin-prizval-privlech-baydena-k-ugolovnoy-otvetstvennosti-1134168855.html
https://crimea.ria.ru/20240113/pozhar-v-kieve-iz-torgovogo-tsentra-evakuirovany-200-chelovek-1134177289.html
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https://crimea.ria.ru/20240113/v-belgorode-ustanovyat-zaschitnye-moduli-v-mestakh-skopleniya-lyudey-1134170940.html
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главное за день, новости, новости крыма, министерство обороны рф, украина, гиперзвуковые ракеты "кинжал", военная операция сша и великобритании в йемене, йемен, пожар, происшествия, санкт-петербург, wildberries , великобритания, тайвань, ситуация на тайване, гонсало лира, сбу (служба безопасности украины), кубань, дтп в крыму и севастополе, ялта, севастополь, животные
Главное за день: 13 января

Главные события и заявления субботы, 13 января

22:33 13.01.2024 (обновлено: 22:40 13.01.2024)
 
© РИА Новости КрымГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Крупный пожар произошел на складе Wildberries в одном из районов Санкт-Петербурга. США нанесли новый ракетный удар по Йемену. Украина потеряла шанс завершить конфликт путем переговоров, подписав соглашение с Великобританией. На выборах на Тайване победил проамериканский кандидат. Журналист из США умер в тюрьме на Украине. Россия нанесла удар "Кинжалами" по объектам ВПК Украины. Неустановленное устройство найдено на дороге Кубани. ДТП в Крыму спровоцировал испуганный кот.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Массированный удар "Кинжалами" нанесен по объектам ВПК Украины

Групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского, воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами, нанесен Вооруженными силами Российской Федерации по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Минобороны РФ сообщило, что все объекты поражены.
Взрыв - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Вчера, 12:43
Группировка "Юг" разгромила пункт управления дронами ВСУ

Нанесен новый ракетный удар США по Йемену

США нанесли новый ракетный удар против радарной установки хуситов в Йемене с авианосца Carney при помощи ракеты Tomahawk. Он стал продолжением ударов, которые были нанесены 12 января с целью ухудшить возможности хуситов атаковать морские суда.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Вчера, 10:06
Володин призвал привлечь Байдена к уголовной ответственности

Произошел крупный пожар на складе Wildberries

Крупный пожар произошел в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. В складском комплексе размером 350х320 метров и высотой 20 метров началось горение на площади 1000 квадратных метров. Через несколько часов огонь, который, в итоге, охватил площадь 70 тысяч квадратных метров, удалось локализовать. Никто не пострадал.
Украинские пожарные
Вчера, 18:55
Пожар в Киеве: из торгового центра эвакуированы 200 человек

Украина потеряла шанс выйти из конфликта переговорным путем

Подписанное Украиной и Великобританией "соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности" говорит о том, что Украине не оставляют шансов выйти из конфликта переговорным путем. Страну делают "разменной монетой в авантюрах англосаксов в Евразии". Так комментируют данный шаг Украины в посольстве России в Лондоне. Полковник запаса ВСУ Роман Свитан называет факт подписания соглашения провалом не просто украинской дипломатии, но и всей политики страны.
Флаг Украины. Архивное фото
Вчера, 19:27Радио "Спутник в Крыму"
"Ценность Украины уходит в тень": эксперт о планах англосаксов

Проамериканский кандидат победил на выборах на Тайване

На выборах главы администрации Тайваня в течение дня лидировал проамериканский кандидат Лай Циндэ. Он выступает за независимость республики и сближение с США.
По итогам голосования свое поражение на выборах признали кандидаты от оппозиционных партий Гоминьдан и Народная партия, поздравив Лай Циндэ с победой.
Флаг Тайваня. Фото AFP
Вчера, 21:43
Как Китай отреагировал на итоги выборов на Тайване

Американец Лира умер в украинской тюрьме

Американский блогер Гонсало Лира был арестован сотрудниками СБУ в начале мая 2023 года за поддержку российской спецоперации и попытку "бежать от правосудия". На днях журналист из США Такер Карлсон сообщил о смерти 55-летнего Лиры в украинской тюрьме.
В постпредстве РФ при ООН по факту его гибели заявили, что киевский режим пытается уничтожить всех, кто не согласен с его преступной политикой. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что это не последнее подтверждение "кровавой сущности, неонацистского диктата" киевского режима.
Украинские пожарные
Вчера, 09:03
На Украине громко: СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге и Днепропетровске

Найдено неустановленное устройство на дороге Кубани

Движение по участку дороги между станицами Ленинградская и Павловская было временно перекрыто в целях безопасности: на участке между станицами Павловской и Атаманской обнаружили фрагменты неустановленного устройства. Детали произошедшего устанавливают правоохранительные органы и специальные службы.
Последствия обстрелов Белгорода со стороны ВСУ
Вчера, 12:16
В Белгороде установят защитные модули в местах скопления людей

Испуганный кот спровоцировал ДТП в Крыму

Дорожная авария произошла на автодороге Ялта – Севастополь. Столкнулись два внедорожника. Водитель автомобиля Mercedes Benz не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем BMW Х5. Оказалось, что в салоне первой иномарки находился кот, которого перевозили без переноски. В какой-то момент он бросился на водителя и отвлек его от дороги. Нескольких секунд хватило для выезда на встречную полосу.
Ялтинская трасса зимой
Вчера, 10:26Ситуация на дорогах Крыма
Заснеженный Крым: что происходит на перевалах и дорогах
 
Главное за деньНовостиНовости КрымаМинистерство обороны РФУкраинаГиперзвуковые ракеты "Кинжал"Военная операция США и Великобритании в ЙеменеЙеменПожарПроисшествияСанкт-ПетербургWildberriesВеликобританияТайваньСитуация на ТайванеГонсало ЛираСБУ (Служба безопасности Украины)КубаньДТП в Крыму и СевастополеЯлтаСевастопольЖивотные
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Мокрый снег и гололедица: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 14 января
23:14Графики отключений электроэнергии ввели в Ростовской области
22:33Главное за день: 13 января
21:43Как Китай отреагировал на итоги выборов на Тайване
21:16Выросло число пострадавших после атаки ВСУ на Белгородскую область
20:47Десятки единиц спецтехники вышли на борьбу с гололедом в Севастополе
20:28В Старый Новый год вспоминаем историю и традиции праздника
19:58Почти максимум за треть века: что с водой в Крыму на начало 2024 года
19:27"Ценность Украины уходит в тень": эксперт о планах англосаксов
18:55Пожар в Киеве: из торгового центра эвакуированы 200 человек
18:21Уход Соломина и несбыточные планы Киева: топ новостей недели
17:43"Полный провал": на Украине недовольны соглашением с Британией
17:20ВСУ снова атаковали дронами село в Белгородской области: ранен мужчина
16:43Неустановленное устройство на дороге: на Кубани перекрыто движение
16:33Смерть американца Лиры в украинской тюрьме: режим уничтожает несогласных
15:39Скандальное соглашение Британии и Украины: Киеву не оставляют шансов
15:13"Елковорот" в Феодосии – куда отдать новогоднее дерево
14:41Из-за перепадов температур в Крыму дорожные службы усилят работу
14:20Украина несет тяжелые потери в зоне СВО
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