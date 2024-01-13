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Выборы на Тайване: стали известны предварительные итоги - РИА Новости Крым, 13.01.2024
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Выборы на Тайване: стали известны предварительные итоги
Выборы на Тайване: стали известны предварительные итоги - РИА Новости Крым, 13.01.2024
Выборы на Тайване: стали известны предварительные итоги
На выборах главы администрации Тайваня предварительно большинство голосов набирает проамериканский кандидат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный... РИА Новости Крым, 13.01.2024
2024-01-13T13:33
2024-01-13T13:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. На выборах главы администрации Тайваня предварительно большинство голосов набирает проамериканский кандидат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканала "Саньли".По предварительным подсчетам, Лай Циндэ набрал уже более 2,7 миллиона голосов, что составляет 38,5%. Он выступает за сближение с США, но при этом заявляет, что двери Тайваня всегда будут открыты для взаимодействия с Пекином на принципах равенства и достоинства.Бывший полицейский, мэр Синьбэя Хоу Юи из оппозиционной партии Гоминьдан на втором месте с 2,3 млн голосов (32,5%). Он выступает за нормализацию отношений с Пекином.На третьем месте - кандидат от Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ, выступающий за диалог с Пекином и США. Он предварительно набирает 2,07 миллиона голосов (28,9%).Выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) прошли на Тайване в субботу. В 16.00 по местному времени избирательные участки закрылись.Победа проамериканской Демократической прогрессивной партии в выборах на Тайване приведет к неизбежной эскалации в регионе и может обернуться вооруженным конфликтом, предупредил ранее директор Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова Алексей Маслов.В 1949 году остров Тайвань стал убежищем для правительства Китайской Республики и партии Гоминьдан, которые проиграли в гражданской войне с коммунистами во главе с Мао Цзэдуном. Они не признали законность новых властей Китая. Официальный Пекин не признает суверенитет Тайваня, считая остров одной из своих провинций. В 1992 году на встрече представителей КНР и Тайваня стороны договорились о признании принципа единого Китая, оставив за собой право на разную интерпретацию этого принципа.Более 170 стран, включая ООН и Россию, юридически признают позицию правительства КНР, по которой Тайвань принадлежит Китаю на основе принципа "единого Китая". Китайскую Республику (то есть Тайвань) признают 14 стран: Белиз, Гватемала, Гаити, Гондурас, Маршалловы Острова, Науру, Палау, Парагвай, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Эсватини, Тувалу и Ватикан.Читайте также на РИА Новости Крым:США против КНР: при каких условиях может начаться война на ТайванеПочему России не выгоден конфликт на Тайване – мнениеБайден намерен поставить оружие в Тайвань из бюджета для Украины – СМИ
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ситуация на тайване, тайвань, выборы, в мире, китай, сша, новости, политика
Выборы на Тайване: стали известны предварительные итоги

Проамериканский кандидат предварительно лидирует на выборах главы администрации Тайваня

13:33 13.01.2024 (обновлено: 13:53 13.01.2024)
 
© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBAКандидат на выборах главы администрации Тайваня от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Циндэ
Кандидат на выборах главы администрации Тайваня от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Циндэ - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBA
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. На выборах главы администрации Тайваня предварительно большинство голосов набирает проамериканский кандидат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканала "Саньли".

"Выступающий за независимость кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ предварительно лидирует на выборах главы администрации острова, свидетельствуют данные после 30 минут подсчета голосов, прямую трансляцию которого ведет телеканал "Саньли", - говорится в сообщении.

По предварительным подсчетам, Лай Циндэ набрал уже более 2,7 миллиона голосов, что составляет 38,5%. Он выступает за сближение с США, но при этом заявляет, что двери Тайваня всегда будут открыты для взаимодействия с Пекином на принципах равенства и достоинства.
Бывший полицейский, мэр Синьбэя Хоу Юи из оппозиционной партии Гоминьдан на втором месте с 2,3 млн голосов (32,5%). Он выступает за нормализацию отношений с Пекином.
На третьем месте - кандидат от Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ, выступающий за диалог с Пекином и США. Он предварительно набирает 2,07 миллиона голосов (28,9%).
Выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) прошли на Тайване в субботу. В 16.00 по местному времени избирательные участки закрылись.
Победа проамериканской Демократической прогрессивной партии в выборах на Тайване приведет к неизбежной эскалации в регионе и может обернуться вооруженным конфликтом, предупредил ранее директор Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова Алексей Маслов.
В 1949 году остров Тайвань стал убежищем для правительства Китайской Республики и партии Гоминьдан, которые проиграли в гражданской войне с коммунистами во главе с Мао Цзэдуном. Они не признали законность новых властей Китая. Официальный Пекин не признает суверенитет Тайваня, считая остров одной из своих провинций. В 1992 году на встрече представителей КНР и Тайваня стороны договорились о признании принципа единого Китая, оставив за собой право на разную интерпретацию этого принципа.
Более 170 стран, включая ООН и Россию, юридически признают позицию правительства КНР, по которой Тайвань принадлежит Китаю на основе принципа "единого Китая". Китайскую Республику (то есть Тайвань) признают 14 стран: Белиз, Гватемала, Гаити, Гондурас, Маршалловы Острова, Науру, Палау, Парагвай, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Эсватини, Тувалу и Ватикан.
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