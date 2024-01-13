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На Тайване проходят выборы - что известно о кандидатах - РИА Новости Крым, 13.01.2024
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На Тайване проходят выборы - что известно о кандидатах
На Тайване проходят выборы - что известно о кандидатах - РИА Новости Крым, 13.01.2024
На Тайване проходят выборы - что известно о кандидатах
В субботу на Тайване проходят выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента). 17,8 тысяч избирательных участков открылись в 8.00 по... РИА Новости Крым, 13.01.2024
2024-01-13T08:13
2024-01-13T08:13
тайвань
в мире
политика
китай
сша
новости
ситуация на тайване
выборы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. В субботу на Тайване проходят выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента). 17,8 тысяч избирательных участков открылись в 8.00 по местному времени.В голосовании имеют право участвовать более 19 млн человек. Избирателям выдается по три бюллетеня - для голосования за главу администрации и его заместителя, за депутата парламента и за партию, которая должна получить места в Законодательном Юане.Избирательные участки закроются в 16.00. Подсчет голосов будут вести вручную, заочного или досрочного голосования не предусмотрено. Также не предусматривается и второго тура выборов, пишет РИА Новости.Кандидаты на выборахПо данным опросов, в предвыборной гонке с пятипроцентным отрывом от ближайших конкурентов лидировала проамериканская правящая Демократическая прогрессивная партия (ДПП). Ее кандидат Лай Циндэ выступает за сближение с США, но при этом заявляет, что двери Тайваня всегда будут открыты для взаимодействия с Пекином на принципах равенства и достоинства. Оппозиционная партия Гоминьдан призывает к диалогу с Китаем. Кандидатом от нее стал мэр Синьбэя, бывший полицейский Хоу Юи. Он выступает за поддержание статуса-кво и обеспечение сохранения мира между Пекином и Тайбэем.Еще один кандидат на должность главы администрации Тайваня - бывший мэр Тайбэя, председатель Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ. Он также приверженец сохранения статуса-кво в отношения с Пекином, называя это единственным выбором для Тайваня. Кэ Вэньчжэ призывает учитывать интересы друг друга и сохранить мир посредством сдерживания и коммуникации.В 1949 году остров Тайвань стал убежищем для правительства Китайской Республики и партии Гоминьдан, которые проиграли в гражданской войне с коммунистами во главе с Мао Цзэдуном. Они не признали законность новых властей Китая. Официальный Пекин не признает суверенитет Тайваня, считая остров одной из своих провинций. В 1992 году на встрече представителей КНР и Тайваня стороны договорились о признании принципа единого Китая, оставив за собой право на разную интерпретацию этого принципа.Более 170 стран, включая ООН и Россию, юридически признают позицию правительства КНР, по которой Тайвань принадлежит Китаю на основе принципа "единого Китая". Китайскую Республику (то есть Тайвань) признают 14 стран: Белиз, Гватемала, Гаити, Гондурас, Маршалловы Острова, Науру, Палау, Парагвай, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Эсватини, Тувалу и Ватикан.
https://crimea.ria.ru/20240110/ssha-protiv-knr-pri-kakikh-usloviyakh-mozhet-nachatsya-voyna-na-tayvane-1134085363.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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тайвань, в мире, политика, китай, сша, новости, ситуация на тайване, выборы
На Тайване проходят выборы - что известно о кандидатах

На Тайване проходят выборы главы администрации и депутатов парламента

08:13 13.01.2024
 
© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBAВыборы на Тайване
Выборы на Тайване - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBA
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. В субботу на Тайване проходят выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента). 17,8 тысяч избирательных участков открылись в 8.00 по местному времени.
В голосовании имеют право участвовать более 19 млн человек. Избирателям выдается по три бюллетеня - для голосования за главу администрации и его заместителя, за депутата парламента и за партию, которая должна получить места в Законодательном Юане.
Избирательные участки закроются в 16.00. Подсчет голосов будут вести вручную, заочного или досрочного голосования не предусмотрено. Также не предусматривается и второго тура выборов, пишет РИА Новости.

Кандидаты на выборах

По данным опросов, в предвыборной гонке с пятипроцентным отрывом от ближайших конкурентов лидировала проамериканская правящая Демократическая прогрессивная партия (ДПП). Ее кандидат Лай Циндэ выступает за сближение с США, но при этом заявляет, что двери Тайваня всегда будут открыты для взаимодействия с Пекином на принципах равенства и достоинства.
Оппозиционная партия Гоминьдан призывает к диалогу с Китаем. Кандидатом от нее стал мэр Синьбэя, бывший полицейский Хоу Юи. Он выступает за поддержание статуса-кво и обеспечение сохранения мира между Пекином и Тайбэем.
Еще один кандидат на должность главы администрации Тайваня - бывший мэр Тайбэя, председатель Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ. Он также приверженец сохранения статуса-кво в отношения с Пекином, называя это единственным выбором для Тайваня. Кэ Вэньчжэ призывает учитывать интересы друг друга и сохранить мир посредством сдерживания и коммуникации.
В 1949 году остров Тайвань стал убежищем для правительства Китайской Республики и партии Гоминьдан, которые проиграли в гражданской войне с коммунистами во главе с Мао Цзэдуном. Они не признали законность новых властей Китая. Официальный Пекин не признает суверенитет Тайваня, считая остров одной из своих провинций. В 1992 году на встрече представителей КНР и Тайваня стороны договорились о признании принципа единого Китая, оставив за собой право на разную интерпретацию этого принципа.
Более 170 стран, включая ООН и Россию, юридически признают позицию правительства КНР, по которой Тайвань принадлежит Китаю на основе принципа "единого Китая". Китайскую Республику (то есть Тайвань) признают 14 стран: Белиз, Гватемала, Гаити, Гондурас, Маршалловы Острова, Науру, Палау, Парагвай, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Эсватини, Тувалу и Ватикан.
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