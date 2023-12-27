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Главное за день: 27 декабря - РИА Новости Крым, 27.12.2023
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Главное за день: 27 декабря
Главное за день: 27 декабря - РИА Новости Крым, 27.12.2023
Главное за день: 27 декабря
Российские войска за сутки отразили более 10 атак противника, вывели из строя почти 700 боевиков и сорок единиц боевой техники противника, уничтожили украинский РИА Новости Крым, 27.12.2023
2023-12-27T23:05
2023-12-27T23:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. Российские войска за сутки отразили более 10 атак противника, вывели из строя почти 700 боевиков и сорок единиц боевой техники противника, уничтожили украинский Ми-8. Воздушно-космические силы провели пуск ракеты в интересах Минобороны РФ. Созданную в России беспилотную БМП опробуют в зоне спецоперации. Какой будет тактика ВСУ в 2024 году. Киев готовит провокацию с химическим оружием в зоне СВО. Путин поручил привести к единому уровню заплаты учителей в России. На Херсонщине откроют участки в прифронтовой зоне на выборах президента.О главных новостях дня - в подборке РИА Новости Крым.Успехи Армии РоссииЗа прошедшие сутки российские войска в зоне спецоперации отразили более 10 атак противника, вывели из строя почти 700 боевиков и сорок единиц боевой техники противника. Об этом сообщают в Министерстве обороны. Кроме того, над Донбассом сбит украинский вертолет Ми-8 и семь снарядов HIMARS.Также российские военные уничтожили склад топлива и командный пункт нацгвардии Украины. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией. Пуск ракеты и беспилотная БМПВоздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк в интересах Министерства обороны РФ, сообщила в среду пресс-служба ведомства. Это 19-й пуск российской ракеты в 2023 году и уже седьмой с Плесецка – предыдущий старт на этом космодроме состоялся 21 декабря, тогда на орбиту военный спутник выводила ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б"Еще одну новость в среду сообщил директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов: новейшую российскую дистанционно управляемую боевую машину пехоты (БМП-3) с модулем "Синица" планируется опробовать в боевых условиях в зоне специальной военной операции. Тактика ВСУ в 2024 годуВ ходе грядущего ужесточения мобилизации киевский режим сможет рекрутировать в ВСУ максимум 250-300 тысяч человек, и это будет исключительно армия обороны, а не наступления. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. По словам политика, киевский режим превращает в оборонительные пункты города и села, "не очень-то вкладываясь в строительство классических оборонительных сооружений".Провокация с химическим оружиемКиевский режим может осуществить очередную антироссийскую провокацию с использованием боевых отравляющих веществ западного производства на подконтрольной территории близ линии боевого соприкосновения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По имеющейся информации, в подготовке такой провокации активное участие принимает Служба безопасности Украины (СБУ). В частности, украинские спецслужбы привлекли к сотрудничеству располагающуюся в Киеве украинскую компанию, которая специализируется на импорте химических реагентов и прекурсоров. Через эту фирму в октябре-ноябре этого года в Германии закуплена партия триэтаноламина и азотосодержащего соединения натрия американского производства. Заплаты российских учителейТруд российских учителей должен оплачиваться по единым стандартам по всей стране, чтобы исключить разрывы в качестве обучения в разных регионах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета в среду и поручил Кабмину продумать соответствующие меры. Также по его словам, необходимо продумать меры, которые помогут снять с учителей непрофильную нагрузку, четко очертить круг обязанностей классных руководителей, привлекать и сохранять в системе образования молодых, энергичных, творческих людей - выпускников профильных вузов.Избирательные участки на ХерсонщинеВ Херсонской области избирательные участки на выборах президента России будут работать в том числе в прифронтовой зоне, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Предусмотрены все меры безопасности. Даже если возникнет какая-то угроза, предусмотрены запасные варианты, чтобы избиратели смогли проголосовать, добавил губернатор.
https://crimea.ria.ru/20231227/na-kupyanskom-napravlenii-unichtozhili-neskolko-shturmovykh-grupp-vsu-1133834544.html
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главное за день, политика, общество, новости, в мире, новые регионы россии
Главное за день: 27 декабря

Главные новости в стране и мире в среду, 27 декабря

23:05 27.12.2023
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСтарт ТПК "Союз МС-19" со съемочной группой фильма "Вызов"
Старт ТПК Союз МС-19 со съемочной группой фильма Вызов - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. Российские войска за сутки отразили более 10 атак противника, вывели из строя почти 700 боевиков и сорок единиц боевой техники противника, уничтожили украинский Ми-8. Воздушно-космические силы провели пуск ракеты в интересах Минобороны РФ. Созданную в России беспилотную БМП опробуют в зоне спецоперации. Какой будет тактика ВСУ в 2024 году. Киев готовит провокацию с химическим оружием в зоне СВО. Путин поручил привести к единому уровню заплаты учителей в России. На Херсонщине откроют участки в прифронтовой зоне на выборах президента.
О главных новостях дня - в подборке РИА Новости Крым.

Успехи Армии России

За прошедшие сутки российские войска в зоне спецоперации отразили более 10 атак противника, вывели из строя почти 700 боевиков и сорок единиц боевой техники противника. Об этом сообщают в Министерстве обороны.
Кроме того, над Донбассом сбит украинский вертолет Ми-8 и семь снарядов HIMARS.
Также российские военные уничтожили склад топлива и командный пункт нацгвардии Украины. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.
СВО
08:48
На Купянском направлении ВС РФ уничтожили несколько штурмовых групп ВСУ

Пуск ракеты и беспилотная БМП

Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк в интересах Министерства обороны РФ, сообщила в среду пресс-служба ведомства. Это 19-й пуск российской ракеты в 2023 году и уже седьмой с Плесецка – предыдущий старт на этом космодроме состоялся 21 декабря, тогда на орбиту военный спутник выводила ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б"
Еще одну новость в среду сообщил директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов: новейшую российскую дистанционно управляемую боевую машину пехоты (БМП-3) с модулем "Синица" планируется опробовать в боевых условиях в зоне специальной военной операции.
Александр Колбасов
17:53
Умер один из основателей рок-группы "Смысловые галлюцинации"

Тактика ВСУ в 2024 году

В ходе грядущего ужесточения мобилизации киевский режим сможет рекрутировать в ВСУ максимум 250-300 тысяч человек, и это будет исключительно армия обороны, а не наступления. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. По словам политика, киевский режим превращает в оборонительные пункты города и села, "не очень-то вкладываясь в строительство классических оборонительных сооружений".
Химическая защита - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
12:01
Киев готовит провокацию с химическим оружием в зоне СВО – Захарова

Провокация с химическим оружием

Киевский режим может осуществить очередную антироссийскую провокацию с использованием боевых отравляющих веществ западного производства на подконтрольной территории близ линии боевого соприкосновения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По имеющейся информации, в подготовке такой провокации активное участие принимает Служба безопасности Украины (СБУ).
В частности, украинские спецслужбы привлекли к сотрудничеству располагающуюся в Киеве украинскую компанию, которая специализируется на импорте химических реагентов и прекурсоров. Через эту фирму в октябре-ноябре этого года в Германии закуплена партия триэтаноламина и азотосодержащего соединения натрия американского производства.
Празднование католического Рождества на Украине - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
13:29
Зеленский уподобился гитлеровцам при праздновании Рождества – МИД РФ

Заплаты российских учителей

Труд российских учителей должен оплачиваться по единым стандартам по всей стране, чтобы исключить разрывы в качестве обучения в разных регионах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета в среду и поручил Кабмину продумать соответствующие меры.
Также по его словам, необходимо продумать меры, которые помогут снять с учителей непрофильную нагрузку, четко очертить круг обязанностей классных руководителей, привлекать и сохранять в системе образования молодых, энергичных, творческих людей - выпускников профильных вузов.
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
16:51
Пушилин оценил перспективы восстановления Марьинки

Избирательные участки на Херсонщине

В Херсонской области избирательные участки на выборах президента России будут работать в том числе в прифронтовой зоне, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Предусмотрены все меры безопасности. Даже если возникнет какая-то угроза, предусмотрены запасные варианты, чтобы избиратели смогли проголосовать, добавил губернатор.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
18:25
Путин поручил законодательно предусмотреть доплаты за наставничество
 
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