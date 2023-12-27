https://crimea.ria.ru/20231227/glavnoe-za-den-27-dekabrya-1133849893.html

Главное за день: 27 декабря

Главное за день: 27 декабря - РИА Новости Крым, 27.12.2023

Главное за день: 27 декабря

Российские войска за сутки отразили более 10 атак противника, вывели из строя почти 700 боевиков и сорок единиц боевой техники противника, уничтожили украинский РИА Новости Крым, 27.12.2023

2023-12-27T23:05

2023-12-27T23:05

2023-12-27T23:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. Российские войска за сутки отразили более 10 атак противника, вывели из строя почти 700 боевиков и сорок единиц боевой техники противника, уничтожили украинский Ми-8. Воздушно-космические силы провели пуск ракеты в интересах Минобороны РФ. Созданную в России беспилотную БМП опробуют в зоне спецоперации. Какой будет тактика ВСУ в 2024 году. Киев готовит провокацию с химическим оружием в зоне СВО. Путин поручил привести к единому уровню заплаты учителей в России. На Херсонщине откроют участки в прифронтовой зоне на выборах президента.О главных новостях дня - в подборке РИА Новости Крым.Успехи Армии РоссииЗа прошедшие сутки российские войска в зоне спецоперации отразили более 10 атак противника, вывели из строя почти 700 боевиков и сорок единиц боевой техники противника. Об этом сообщают в Министерстве обороны. Кроме того, над Донбассом сбит украинский вертолет Ми-8 и семь снарядов HIMARS.Также российские военные уничтожили склад топлива и командный пункт нацгвардии Украины. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией. Пуск ракеты и беспилотная БМПВоздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк в интересах Министерства обороны РФ, сообщила в среду пресс-служба ведомства. Это 19-й пуск российской ракеты в 2023 году и уже седьмой с Плесецка – предыдущий старт на этом космодроме состоялся 21 декабря, тогда на орбиту военный спутник выводила ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б"Еще одну новость в среду сообщил директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов: новейшую российскую дистанционно управляемую боевую машину пехоты (БМП-3) с модулем "Синица" планируется опробовать в боевых условиях в зоне специальной военной операции. Тактика ВСУ в 2024 годуВ ходе грядущего ужесточения мобилизации киевский режим сможет рекрутировать в ВСУ максимум 250-300 тысяч человек, и это будет исключительно армия обороны, а не наступления. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. По словам политика, киевский режим превращает в оборонительные пункты города и села, "не очень-то вкладываясь в строительство классических оборонительных сооружений".Провокация с химическим оружиемКиевский режим может осуществить очередную антироссийскую провокацию с использованием боевых отравляющих веществ западного производства на подконтрольной территории близ линии боевого соприкосновения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По имеющейся информации, в подготовке такой провокации активное участие принимает Служба безопасности Украины (СБУ). В частности, украинские спецслужбы привлекли к сотрудничеству располагающуюся в Киеве украинскую компанию, которая специализируется на импорте химических реагентов и прекурсоров. Через эту фирму в октябре-ноябре этого года в Германии закуплена партия триэтаноламина и азотосодержащего соединения натрия американского производства. Заплаты российских учителейТруд российских учителей должен оплачиваться по единым стандартам по всей стране, чтобы исключить разрывы в качестве обучения в разных регионах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета в среду и поручил Кабмину продумать соответствующие меры. Также по его словам, необходимо продумать меры, которые помогут снять с учителей непрофильную нагрузку, четко очертить круг обязанностей классных руководителей, привлекать и сохранять в системе образования молодых, энергичных, творческих людей - выпускников профильных вузов.Избирательные участки на ХерсонщинеВ Херсонской области избирательные участки на выборах президента России будут работать в том числе в прифронтовой зоне, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Предусмотрены все меры безопасности. Даже если возникнет какая-то угроза, предусмотрены запасные варианты, чтобы избиратели смогли проголосовать, добавил губернатор.

https://crimea.ria.ru/20231227/na-kupyanskom-napravlenii-unichtozhili-neskolko-shturmovykh-grupp-vsu-1133834544.html

https://crimea.ria.ru/20231227/umer-odin-iz-osnovateley-rok-gruppy-smyslovye-gallyutsinatsii-1133848357.html

https://crimea.ria.ru/20231227/kiev-gotovit-provokatsiyu-s-khimicheskim-oruzhiem-v-zone-svo--zakharova-1133837433.html

https://crimea.ria.ru/20231227/zelenskiy-upodobilsya-gitlerovtsam-pri-prazdnovanii-rozhdestva--mid-rf-1133839961.html

https://crimea.ria.ru/20231227/pushilin-otsenil-perspektivy-vosstanovleniya-marinki-1133846410.html

https://crimea.ria.ru/20231227/putin-poruchil-zakonodatelno-predusmotret-doplaty-za-nastavnichestvo-1133849262.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, политика, общество, новости, в мире, новые регионы россии