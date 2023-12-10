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Главное за день: 10 декабря

Главное за день: 10 декабря - РИА Новости Крым, 10.12.2023

Главное за день: 10 декабря

Президент России Владимир Путин сообщил, когда посетит новые регионы страны. В Кремле раскрыли подробности телефонного разговор Путина и Нетаньяху. Глава... РИА Новости Крым, 10.12.2023

2023-12-10T21:45

2023-12-10T21:45

2023-12-10T21:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин сообщил, когда посетит новые регионы страны. В Кремле раскрыли подробности телефонного разговор Путина и Нетаньяху. Глава Минстроя Ирек Файзуллин проверил ход строительства КОС "Южные" и Нового Херсонеса. Украина может начать бойкотировать Олимпиаду-2024 из-за допуска россиян. Обновленная вакцина "Спутник Лайт" начнет поступать в регионы в начале будущей недели. Отец девочки, стрелявшей в гимназии Брянска, заключен под сражу на два месяца.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Когда Путин посетит новые регионы РоссииВладимир Путин посетит новые регионы России, как только там станет немножечко тише. Об этом президент сказал председателю Народного совета ДНР Артему Жоге."Обязательно, а как же, – сказал Путин после церемонии награждения, приуроченной ко Дню Героев Отечества, в ответ на предложение Артема Жоги посетить новые территории. – Как только там станет немножко потише".Российский лидер также напомнил, что Россия далеко не сразу вмешалась в происходящее на Донбассе. Однако ситуация не улучшалась, поэтому "вынуждены были начать людям помогать", но сначала политическим путем. Однако положения Минских соглашений Киев проигнорировал, а позже представители Франции и Германии заявили, что "подписали их только чтобы Украину подготовить к боевым действиям"."Запад пытается оттеснить Россию, ослабить ее, а в конечном счете раздавить. Но ничего не получится у них. Никогда", – сказал президент.В Кремле раскрыли подробности телефонного разговор Путина и НетаньяхуВ центре внимания телефонной беседы президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху была катастрофическая гуманитарная обстановка в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин подтвердил принципиальную позицию неприятия и осуждения терроризма во всех его проявлениях. Вместе с тем крайне важно, чтобы противодействие террористическим угрозам не приводило к столь тяжелым последствиям для гражданского населения", – уточнили в пресс-службе.Глава Минстроя РФ проверил ход строительства КОС "Южные" и Нового ХерсонесаСтроительство канализационно-очистных сооружений "Южные" в Севастополе проинспектировал глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин."Ирек Энварович отметил, что работы на стройке КОС "Южные" идут по плану, и основные средства необходимо будет профинансировать в 2024 году", – написал в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.Кроме того, Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, глава Минстроя Ирек Файзуллин, замминистра обороны Тимур Иванов посетили стройплощадку историко-археологического парка "Херсонес Таврический"."Будущий музей Крыма площадью 12 тысяч квадратных метров на финальной стадии – идет внутренняя отделка помещений, – добавил Развожаев. – Все работы идут в графике, срок сдачи уникального парка – в 2024 году".Украина может начать бойкотировать Олимпиаду-2024 из-за допуска россиянУкраинские спортсмены могут пропустить Олимпийские игры из-за возможного допуска российских атлетов, заявил и. о. министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный. Киевский режим рассматривает Игры как возможность пропагандировать свою позицию в мире."Если мы проанализируем и поймем, что нам нужно принимать участие в таких соревнованиях и использовать Олимпийские игры, чтобы пропагандировать свою позицию в мире, то мы будем работать в этом направлении", – заявил Бедный в эфире местного телеканала.Обновленный "Спутник Лайт" начнет поступать в регионы в начале неделиОтгрузка 135 тысяч доз обновленной вакцины "Спутник Лайт" в регионы начнется в начале будущей недели. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга."Уже наработаны и готовы 135 тысяч доз вакцины. Препарат начнут отгружать во второй половине дня в понедельник или во вторник", – сообщил директор НИЦ Гемалеи.По его словам, Минздрав РФ уже согласовал обновление состава вакцины против коронавируса "Спутник Лайт", необходимые изменения внесены в инструкцию.Отец девочки, стрелявшей в гимназии Брянска, заключен под сражу на два месяца"10 декабря Советский районный суд г. Брянска рассмотрел ходатайство СУ СК РФ по Брянской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя Брянска, обвиняемого в небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем смерть двух лиц (ч.2 ст.224 УК РФ) и доведении до самоубийства в отношении несовершеннолетнего (п. "а" ч. 2 ст. 110 УК РФ)", – сказано в сообщении объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Брянской области.По версии следствия, обвиняемый допустил небрежное хранение своего охотничьего ружья, в результате чего его несовершеннолетняя дочь смогла завладеть данным оружием, пронести его в школу и выстрелить в одноклассников.Кроме того, заместителю директора МБОУ "Гимназия № 5" Брянска избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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https://crimea.ria.ru/20231210/takikh-kak-ya--ubivayut-intervyu-s-zhenschinoy-snayperom-1133373516.html

https://crimea.ria.ru/20231210/obval-proizoshel-na-vodopade-uchan-su--chto-izvestno-1133427944.html

https://crimea.ria.ru/20231210/zastavit-rabotat-i-lechitsya-v-krymu-predlozhili-uzhestochit-zakony-1133344905.html

https://crimea.ria.ru/20231210/ot-elochki-do-myshelovki-kakie-podarki-mozhno-peredat-voennym-v-zonu-svo-1133392036.html

https://crimea.ria.ru/20231210/strelba-v-bryanske-i-ataka-na-krym-top-novostey-nedeli-1133409763.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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