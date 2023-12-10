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Главное за день: 10 декабря - РИА Новости Крым, 10.12.2023
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Главное за день: 10 декабря
Главное за день: 10 декабря - РИА Новости Крым, 10.12.2023
Главное за день: 10 декабря
Президент России Владимир Путин сообщил, когда посетит новые регионы страны. В Кремле раскрыли подробности телефонного разговор Путина и Нетаньяху. Глава... РИА Новости Крым, 10.12.2023
2023-12-10T21:45
2023-12-10T21:56
главное за день
новости крыма
новости
владимир путин (политик)
новые регионы россии
россия
биньямин нетаньяху
обострение ситуации в израиле
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф)
херсонес
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин сообщил, когда посетит новые регионы страны. В Кремле раскрыли подробности телефонного разговор Путина и Нетаньяху. Глава Минстроя Ирек Файзуллин проверил ход строительства КОС "Южные" и Нового Херсонеса. Украина может начать бойкотировать Олимпиаду-2024 из-за допуска россиян. Обновленная вакцина "Спутник Лайт" начнет поступать в регионы в начале будущей недели. Отец девочки, стрелявшей в гимназии Брянска, заключен под сражу на два месяца.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Когда Путин посетит новые регионы РоссииВладимир Путин посетит новые регионы России, как только там станет немножечко тише. Об этом президент сказал председателю Народного совета ДНР Артему Жоге."Обязательно, а как же, – сказал Путин после церемонии награждения, приуроченной ко Дню Героев Отечества, в ответ на предложение Артема Жоги посетить новые территории. – Как только там станет немножко потише".Российский лидер также напомнил, что Россия далеко не сразу вмешалась в происходящее на Донбассе. Однако ситуация не улучшалась, поэтому "вынуждены были начать людям помогать", но сначала политическим путем. Однако положения Минских соглашений Киев проигнорировал, а позже представители Франции и Германии заявили, что "подписали их только чтобы Украину подготовить к боевым действиям"."Запад пытается оттеснить Россию, ослабить ее, а в конечном счете раздавить. Но ничего не получится у них. Никогда", – сказал президент.В Кремле раскрыли подробности телефонного разговор Путина и НетаньяхуВ центре внимания телефонной беседы президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху была катастрофическая гуманитарная обстановка в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин подтвердил принципиальную позицию неприятия и осуждения терроризма во всех его проявлениях. Вместе с тем крайне важно, чтобы противодействие террористическим угрозам не приводило к столь тяжелым последствиям для гражданского населения", – уточнили в пресс-службе.Глава Минстроя РФ проверил ход строительства КОС "Южные" и Нового ХерсонесаСтроительство канализационно-очистных сооружений "Южные" в Севастополе проинспектировал глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин."Ирек Энварович отметил, что работы на стройке КОС "Южные" идут по плану, и основные средства необходимо будет профинансировать в 2024 году", – написал в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.Кроме того, Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, глава Минстроя Ирек Файзуллин, замминистра обороны Тимур Иванов посетили стройплощадку историко-археологического парка "Херсонес Таврический"."Будущий музей Крыма площадью 12 тысяч квадратных метров на финальной стадии – идет внутренняя отделка помещений, – добавил Развожаев. – Все работы идут в графике, срок сдачи уникального парка – в 2024 году".Украина может начать бойкотировать Олимпиаду-2024 из-за допуска россиянУкраинские спортсмены могут пропустить Олимпийские игры из-за возможного допуска российских атлетов, заявил и. о. министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный. Киевский режим рассматривает Игры как возможность пропагандировать свою позицию в мире."Если мы проанализируем и поймем, что нам нужно принимать участие в таких соревнованиях и использовать Олимпийские игры, чтобы пропагандировать свою позицию в мире, то мы будем работать в этом направлении", – заявил Бедный в эфире местного телеканала.Обновленный "Спутник Лайт" начнет поступать в регионы в начале неделиОтгрузка 135 тысяч доз обновленной вакцины "Спутник Лайт" в регионы начнется в начале будущей недели. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга."Уже наработаны и готовы 135 тысяч доз вакцины. Препарат начнут отгружать во второй половине дня в понедельник или во вторник", – сообщил директор НИЦ Гемалеи.По его словам, Минздрав РФ уже согласовал обновление состава вакцины против коронавируса "Спутник Лайт", необходимые изменения внесены в инструкцию.Отец девочки, стрелявшей в гимназии Брянска, заключен под сражу на два месяца"10 декабря Советский районный суд г. Брянска рассмотрел ходатайство СУ СК РФ по Брянской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя Брянска, обвиняемого в небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем смерть двух лиц (ч.2 ст.224 УК РФ) и доведении до самоубийства в отношении несовершеннолетнего (п. "а" ч. 2 ст. 110 УК РФ)", – сказано в сообщении объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Брянской области.По версии следствия, обвиняемый допустил небрежное хранение своего охотничьего ружья, в результате чего его несовершеннолетняя дочь смогла завладеть данным оружием, пронести его в школу и выстрелить в одноклассников.Кроме того, заместителю директора МБОУ "Гимназия № 5" Брянска избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
https://crimea.ria.ru/20231210/razgromleno-mesto-sbora-komsostava-spetsgrupp-vsu-katran-i-omakha-1133437284.html
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новые регионы россии
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главное за день, новости крыма, новости, владимир путин (политик), новые регионы россии, россия, биньямин нетаньяху, обострение ситуации в израиле, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф), херсонес, михаил развожаев, ирек файзуллин, музеи крыма, украина, олимпийские игры-2024, мок (международный олимпийский комитет), коронавирус, александр гинцбург, вакцина, стрельба в школе брянска
Главное за день: 10 декабря

Главные события и заявления воскресенья, 10 декабря

21:45 10.12.2023 (обновлено: 21:56 10.12.2023)
 
© РИА Новости КрымГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин сообщил, когда посетит новые регионы страны. В Кремле раскрыли подробности телефонного разговор Путина и Нетаньяху. Глава Минстроя Ирек Файзуллин проверил ход строительства КОС "Южные" и Нового Херсонеса. Украина может начать бойкотировать Олимпиаду-2024 из-за допуска россиян. Обновленная вакцина "Спутник Лайт" начнет поступать в регионы в начале будущей недели. Отец девочки, стрелявшей в гимназии Брянска, заключен под сражу на два месяца.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Когда Путин посетит новые регионы России

Владимир Путин посетит новые регионы России, как только там станет немножечко тише. Об этом президент сказал председателю Народного совета ДНР Артему Жоге.
"Обязательно, а как же, – сказал Путин после церемонии награждения, приуроченной ко Дню Героев Отечества, в ответ на предложение Артема Жоги посетить новые территории. – Как только там станет немножко потише".
Российский лидер также напомнил, что Россия далеко не сразу вмешалась в происходящее на Донбассе. Однако ситуация не улучшалась, поэтому "вынуждены были начать людям помогать", но сначала политическим путем. Однако положения Минских соглашений Киев проигнорировал, а позже представители Франции и Германии заявили, что "подписали их только чтобы Украину подготовить к боевым действиям".
"Запад пытается оттеснить Россию, ослабить ее, а в конечном счете раздавить. Но ничего не получится у них. Никогда", – сказал президент.
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В Кремле раскрыли подробности телефонного разговор Путина и Нетаньяху

В центре внимания телефонной беседы президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху была катастрофическая гуманитарная обстановка в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин подтвердил принципиальную позицию неприятия и осуждения терроризма во всех его проявлениях. Вместе с тем крайне важно, чтобы противодействие террористическим угрозам не приводило к столь тяжелым последствиям для гражданского населения", – уточнили в пресс-службе.
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13:37Эксклюзивы РИА Новости Крым
"Таких, как я – убивают": интервью с женщиной-снайпером

Глава Минстроя РФ проверил ход строительства КОС "Южные" и Нового Херсонеса

Строительство канализационно-очистных сооружений "Южные" в Севастополе проинспектировал глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.
"Ирек Энварович отметил, что работы на стройке КОС "Южные" идут по плану, и основные средства необходимо будет профинансировать в 2024 году", – написал в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
Кроме того, Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, глава Минстроя Ирек Файзуллин, замминистра обороны Тимур Иванов посетили стройплощадку историко-археологического парка "Херсонес Таврический".
"Будущий музей Крыма площадью 12 тысяч квадратных метров на финальной стадии – идет внутренняя отделка помещений, – добавил Развожаев. – Все работы идут в графике, срок сдачи уникального парка – в 2024 году".
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Украина может начать бойкотировать Олимпиаду-2024 из-за допуска россиян

Украинские спортсмены могут пропустить Олимпийские игры из-за возможного допуска российских атлетов, заявил и. о. министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный. Киевский режим рассматривает Игры как возможность пропагандировать свою позицию в мире.
"Если мы проанализируем и поймем, что нам нужно принимать участие в таких соревнованиях и использовать Олимпийские игры, чтобы пропагандировать свою позицию в мире, то мы будем работать в этом направлении", – заявил Бедный в эфире местного телеканала.
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08:49Радио "Спутник в Крыму"
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Обновленный "Спутник Лайт" начнет поступать в регионы в начале недели

Отгрузка 135 тысяч доз обновленной вакцины "Спутник Лайт" в регионы начнется в начале будущей недели. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.
"Уже наработаны и готовы 135 тысяч доз вакцины. Препарат начнут отгружать во второй половине дня в понедельник или во вторник", – сообщил директор НИЦ Гемалеи.
По его словам, Минздрав РФ уже согласовал обновление состава вакцины против коронавируса "Спутник Лайт", необходимые изменения внесены в инструкцию.
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От елочки до мышеловки: какие подарки можно передать военным в зону СВО

Отец девочки, стрелявшей в гимназии Брянска, заключен под сражу на два месяца

"10 декабря Советский районный суд г. Брянска рассмотрел ходатайство СУ СК РФ по Брянской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя Брянска, обвиняемого в небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем смерть двух лиц (ч.2 ст.224 УК РФ) и доведении до самоубийства в отношении несовершеннолетнего (п. "а" ч. 2 ст. 110 УК РФ)", – сказано в сообщении объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Брянской области.
По версии следствия, обвиняемый допустил небрежное хранение своего охотничьего ружья, в результате чего его несовершеннолетняя дочь смогла завладеть данным оружием, пронести его в школу и выстрелить в одноклассников.
Кроме того, заместителю директора МБОУ "Гимназия № 5" Брянска избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
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Главное за деньНовости КрымаНовостиВладимир Путин (политик)Новые регионы РоссииРоссияБиньямин НетаньяхуОбострение ситуации в ИзраилеМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Росссии (Минстрой РФ)ХерсонесМихаил РазвожаевИрек ФайзуллинМузеи КрымаУкраинаОлимпийские игры-2024МОК (Международный олимпийский комитет)КоронавирусАлександр ГинцбургВакцинаСтрельба в школе Брянска
 
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21:45Главное за день: 10 декабря
21:16Почему российские виноделы поддерживают увеличение акциза на игристое
20:44Дарение только через нотариуса: юрист оценил новый законопроект
20:27Останки найденного под Керчью бойца перезахоронят в Смоленской области
20:05Обстановка на Крымском мосту вечером в воскресенье
19:42Тысячи заявлений в судах: как в Крыму не платят за капремонт в МКД
19:14Дожди, снег и температурные "качели": недельный прогноз погоды для Крыма
18:46В Крыму выставят на торги неоформленные участки иностранных граждан в СНТ
18:22Файзуллин проверил ход строительства КОС "Южные" в Севастополе
18:10Стрельба в Брянске и атака на Крым: топ новостей недели
17:43Украина может начать бойкотировать Олимпиаду-2024 из-за допуска россиян
17:28От елочки до мышеловки: какие подарки можно передать военным в зону СВО
17:02В Кремле раскрыли подробности телефонного разговор Путина и Нетаньяху
16:41Стрельба в гимназии Брянска: арестован отец школьницы
16:16Потери исчисляются сотнями: ВСУ потеряли еще 570 боевиков и технику
15:57Дефицит средств от насморка в аптеках: комментарий Росздравнадзора
15:34Вакцину "Спутник Лайт" обновили: когда препарат поступит в регионы
15:01ВКС РФ разгромили место сбора комсостава спецгрупп ВСУ "Катран" и "Омаха"
14:39После стрельбы в школе Брянска замдиректора гимназии под домашним арестом
14:08Масштабы грандиозны: как идет строительство парка "Херсонес Таврический"
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