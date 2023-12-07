https://crimea.ria.ru/20231207/glavnoe-za-den-7-dekabrya-1133381427.html

Главное за день: 7 декабря

Главное за день: 7 декабря - РИА Новости Крым, 07.12.2023

Главное за день: 7 декабря

Трагедия в Брянске – восьмиклассница открыла стрельбу в гимназии и покончила с собой. Выборы президента России состоятся 17 марта. Следственный комитет... РИА Новости Крым, 07.12.2023

2023-12-07T22:38

2023-12-07T22:38

2023-12-07T22:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Трагедия в Брянске – восьмиклассница открыла стрельбу в гимназии и покончила с собой. Выборы президента России состоятся 17 марта. Следственный комитет опубликовал подробности убийства экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. На Донбассе разгромлены пункты управления и склады ВСУ, противник потерял более восьмисот солдат. Путин оценил новый бюджет и устойчивость финансовой системы России, а также встретился с президентом Ирана.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Стрельба в гимназии БрянскаВ Брянской гимназии №5 ученица восьмого класса открыла стрельбу из помпового ружья. В результате двое детей погибли и пятеро получили ранения. Как сообщила пресс-служба УМВД России по Брянской области, после совершенного школьница покончила с собой.Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. По информации Минздрава России, они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.К вечеру в Брянск прибыл спецборт МЧС России для эвакуации раненых в медучреждения Москвы. Дата выборов президента РоссииВыборы президента России пройдут 17 марта 2024 года, постановление принято Советом Федерации."Назначить выборы президента Российской Федерации на 17 марта 2024 года", – говорится в документе.Как отметил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, днем голосования является второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих выборах. Но если воскресенье, на которое должны быть назначены выборы, приходится на неделю, включающую нерабочий праздничный день, то выборы назначаются на следующее воскресенье.Подробности убийства Ильи КивыНа теле экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы было обнаружено два пулевых ранения, сообщили в четверг в Следственном комитете России."6 декабря Кива гулял по территории парка, прилегающего к коттеджному поселку, где неизвестный произвел в него несколько выстрелов. От полученных ранений экс-депутат скончался на месте", - говорится в сообщении.Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты две пистолетные гильзы, патрон и другие предметы. Также проведен осмотр автомобиля потерпевшего и гостиничного номера, в котором он проживал последние месяцы.Армия России громит врага и склады ВСУЗа сутки Вооруженные силы России поразили командно-наблюдательные пункты трех бригад украинских войск в Донецкой Народной Республике, а также уничтожили склады с вооружением и боеприпасами ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.За сутки украинские боевики потеряли более 800 человек, а также несколько десятков боевой техники, в том числе и поставленной США и Германией.Дефицит бюджета и финансовая стабильностьЗа одиннадцать месяцев текущего года дефицит бюджета России составил 878 млрд рублей, что равно примерно 0,5 процента ВВП. А если смотреть на консолидированный бюджет, то здесь сложился профицит 837 млрд рублей, рассказал президент Владимир Путин на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!" в четверг.Говоря о состоянии финансовой системы страны, российский лидер оценил его как "абсолютно нормальное". Встреча Путина и РаисиВ четверг президент России Владимир Путин в Кремле встретился с руководителем Исламской Республики Иран Эбрахимом Раиси. Российский лидер отметил, что двусторонние отношения стран развиваются очень интенсивно. В прошлом году товарооборот между странами вырос на 20%. Связывают Москву и Тегеран и крупные инфраструктурные проекты. Обсудили президенты и ситуацию на Ближнем Востоке.

https://crimea.ria.ru/20231207/v-germanii-ne-smogli-soglasovat-byudzhet-2024--chto-eto-znachit-dlya-ukrainy-1133378968.html

https://crimea.ria.ru/20231207/defitsit-v-energosisteme-kiev-prosit-pomoschi-slovakii-rumynii-i-polshi-1133366883.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, главное за день, экономика, политика, новости сво, стрельба в школе брянска, происшествия, илья кива, выборы президента россии, иран