https://crimea.ria.ru/20231206/glavnoe-za-den-6-dekabrya-1133356127.html

Главное за день: 6 декабря

Главное за день: 6 декабря - РИА Новости Крым, 06.12.2023

Главное за день: 6 декабря

Владимир Путин в Объединенных Арабских Эмиратах говорил о развитии нефтегазовой отрасли, в Совфеде скоро огласят дату выборов, а в зоне СВО российская армия... РИА Новости Крым, 06.12.2023

2023-12-06T23:12

2023-12-06T23:12

2023-12-06T23:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Владимир Путин в Объединенных Арабских Эмиратах говорил о развитии нефтегазовой отрасли, в Совфеде скоро огласят дату выборов, а в зоне СВО российская армия продолжает громить врага. В Подмосковье нашли мертвым бывшего депутата Верховной Рады Илью Киву, а в Луганске погиб в ходе теракта депутат Народного совета ЛНР. Тем временем в России задержаны участники крупной банды из 90-х, в состав которой входили сотрудники правоохранительных органов.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.О чем говорил Путин в Арабских ЭмиратахОАЭ – главный торговый партнер России в арабском мире, заявил Владимир Путин. И напомнил, что в прошлом году товарооборот между Россией и Эмиратами увеличился более чем на 67 процентов. По мнению российского лидера, ОАЭ вносят огромный вклад в стабилизацию ситуации в мире, а отношения России и Эмиратов имеют исторический характер и в последние годы активно развивались в различных сферах.На данный момент реализуются крупные совместные проекты в нефтегазовой отрасли, по гуманитарной линии и в сфере туризма, сказал президент России на встрече с главой ОАЭ Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном."Реализуется ряд крупных проектов в нефтегазовой сфере. Мы сотрудничаем по линии ОПЕК+. И, конечно, придаем должное значение гуманитарным связям. Развиваются туристические обмены. В прошлом году почти миллион туристов из России – 900 тысяч с небольшим – посетили Арабские Эмираты. Открыта русская школа, и мы вам благодарны за решение вопроса о предоставлении участка для строительства православного храма", – сказал Путин.В Совфеде назначат дату выборов президента РФСовет Федерации на пленарном заседании 7 декабря рассмотрит постановление о назначении даты проведения выборов президента России на 17 марта 2024 года. Об этом сообщил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.По его словам, проект постановления уже подготовлен комитетом и внесен для рассмотрения на пленарном заседании СФ.Горят склады и самолеты, сотнями гибнут украинцы – потери ВСУ за суткиУкраинская армия за сутки не досчиталась нескольких складов с горючим и боеприпасами. Были поражены пункты управления двух бригад ВСУ и один пункт управления БПЛА, сообщили в Министерстве обороны РФ.ВКС России сбили два украинских самолета – Су-25 и Миг-29, а также десятки вражеских беспилотников и американские ракеты."Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты самолеты Су-25 и Миг-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Доброполье Донецкой Народной Республики и Камышеваха Запорожской области", – сказано в сообщении Минобороны.За сутки потери украинских боевиков превысили количество в тысячу человек, уничтожено несколько десятков единиц техники иностранного производства.В Подмосковье убит экс-депутат Верховной Рады Илья КиваВ деревне Супонево Одинцовского городского округа было найдено тело бывшего депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы. По предварительным данным, он погиб в результате полученных огнестрельных ранений. В СК по Московской области возбудили уголовное дело, был произведен осмотр места происшествия."Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к убийству, даны поручения оперативным службам, отрабатываются всевозможные версии произошедшего", – сказано в сообщении ведомства.В Луганске депутат Народного собрания ЛНР взорван в своем автомобилеДепутат двух созывов Народного Совета Луганской Народной Республики Олег Попов трагически погиб, сообщается в официальном Telegram-канале правительства республики. Председатель Народного Совета ЛНР сообщил о его гибели и выразил соболезнования близким.Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, Попов погиб 6 декабря в результате детонации неустановленного устройства в его автомобиле. Обстоятельства произошедшего и причастные лица устанавливаются.Задержали члены банды из девяностых – среди них полицейские и военныеОфициальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании участников крупной банды из 90-х, в состав которой входили сотрудники полиции и военнослужащие."Сегодня сотрудники МВД России во взаимодействии с коллегами из ФСБ России и СК России задержали по местам проживания нескольких участников банды, совершивших в период с 1998 года по настоящее время более 30 тяжких и особо тяжких преступлений", – говорится в сообщении.Предполагаемого лидера и некоторых других участников группировки задержали в марте-апреле 2023 года. По данным МВД, криминальная структура была сформирована в конце 90-х годов прошлого века. Ее лидерами стали бывший военнослужащий Вооруженных сил Российской Федерации и сотрудник СОБР ЦРУБОП МВД России (в 2006 году погиб в ДТП). Всего в состав банды входили около 20 человек.

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https://crimea.ria.ru/20231206/kakie-lgoty-poluchat-rabotodateli-za-trudoustroystvo-boytsov-svo-1133339633.html

https://crimea.ria.ru/20231206/postavki-kievu-f-16-usilyat-riski-pryamogo-konflikta-rf-i-nato--zakharova-1133339900.html

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https://crimea.ria.ru/20231206/kak-dolgo-ssha-budut-pomogat-ukraine-1133322657.html

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главное за день, новости, владимир путин (политик), оаэ , совет федерации, выборы президента россии, потери всу , илья кива, луганская народная республика (лнр), ирина волк, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)