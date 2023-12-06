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Главное за день: 6 декабря - РИА Новости Крым, 06.12.2023
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Главное за день: 6 декабря
Главное за день: 6 декабря - РИА Новости Крым, 06.12.2023
Главное за день: 6 декабря
Владимир Путин в Объединенных Арабских Эмиратах говорил о развитии нефтегазовой отрасли, в Совфеде скоро огласят дату выборов, а в зоне СВО российская армия... РИА Новости Крым, 06.12.2023
2023-12-06T23:12
2023-12-06T23:12
главное за день
новости
владимир путин (политик)
оаэ
совет федерации
выборы президента россии
потери всу
илья кива
луганская народная республика (лнр)
ирина волк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Владимир Путин в Объединенных Арабских Эмиратах говорил о развитии нефтегазовой отрасли, в Совфеде скоро огласят дату выборов, а в зоне СВО российская армия продолжает громить врага. В Подмосковье нашли мертвым бывшего депутата Верховной Рады Илью Киву, а в Луганске погиб в ходе теракта депутат Народного совета ЛНР. Тем временем в России задержаны участники крупной банды из 90-х, в состав которой входили сотрудники правоохранительных органов.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.О чем говорил Путин в Арабских ЭмиратахОАЭ – главный торговый партнер России в арабском мире, заявил Владимир Путин. И напомнил, что в прошлом году товарооборот между Россией и Эмиратами увеличился более чем на 67 процентов. По мнению российского лидера, ОАЭ вносят огромный вклад в стабилизацию ситуации в мире, а отношения России и Эмиратов имеют исторический характер и в последние годы активно развивались в различных сферах.На данный момент реализуются крупные совместные проекты в нефтегазовой отрасли, по гуманитарной линии и в сфере туризма, сказал президент России на встрече с главой ОАЭ Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном."Реализуется ряд крупных проектов в нефтегазовой сфере. Мы сотрудничаем по линии ОПЕК+. И, конечно, придаем должное значение гуманитарным связям. Развиваются туристические обмены. В прошлом году почти миллион туристов из России – 900 тысяч с небольшим – посетили Арабские Эмираты. Открыта русская школа, и мы вам благодарны за решение вопроса о предоставлении участка для строительства православного храма", – сказал Путин.В Совфеде назначат дату выборов президента РФСовет Федерации на пленарном заседании 7 декабря рассмотрит постановление о назначении даты проведения выборов президента России на 17 марта 2024 года. Об этом сообщил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.По его словам, проект постановления уже подготовлен комитетом и внесен для рассмотрения на пленарном заседании СФ.Горят склады и самолеты, сотнями гибнут украинцы – потери ВСУ за суткиУкраинская армия за сутки не досчиталась нескольких складов с горючим и боеприпасами. Были поражены пункты управления двух бригад ВСУ и один пункт управления БПЛА, сообщили в Министерстве обороны РФ.ВКС России сбили два украинских самолета – Су-25 и Миг-29, а также десятки вражеских беспилотников и американские ракеты."Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты самолеты Су-25 и Миг-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Доброполье Донецкой Народной Республики и Камышеваха Запорожской области", – сказано в сообщении Минобороны.За сутки потери украинских боевиков превысили количество в тысячу человек, уничтожено несколько десятков единиц техники иностранного производства.В Подмосковье убит экс-депутат Верховной Рады Илья КиваВ деревне Супонево Одинцовского городского округа было найдено тело бывшего депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы. По предварительным данным, он погиб в результате полученных огнестрельных ранений. В СК по Московской области возбудили уголовное дело, был произведен осмотр места происшествия."Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к убийству, даны поручения оперативным службам, отрабатываются всевозможные версии произошедшего", – сказано в сообщении ведомства.В Луганске депутат Народного собрания ЛНР взорван в своем автомобилеДепутат двух созывов Народного Совета Луганской Народной Республики Олег Попов трагически погиб, сообщается в официальном Telegram-канале правительства республики. Председатель Народного Совета ЛНР сообщил о его гибели и выразил соболезнования близким.Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, Попов погиб 6 декабря в результате детонации неустановленного устройства в его автомобиле. Обстоятельства произошедшего и причастные лица устанавливаются.Задержали члены банды из девяностых – среди них полицейские и военныеОфициальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании участников крупной банды из 90-х, в состав которой входили сотрудники полиции и военнослужащие."Сегодня сотрудники МВД России во взаимодействии с коллегами из ФСБ России и СК России задержали по местам проживания нескольких участников банды, совершивших в период с 1998 года по настоящее время более 30 тяжких и особо тяжких преступлений", – говорится в сообщении.Предполагаемого лидера и некоторых других участников группировки задержали в марте-апреле 2023 года. По данным МВД, криминальная структура была сформирована в конце 90-х годов прошлого века. Ее лидерами стали бывший военнослужащий Вооруженных сил Российской Федерации и сотрудник СОБР ЦРУБОП МВД России (в 2006 году погиб в ДТП). Всего в состав банды входили около 20 человек.
https://crimea.ria.ru/20231206/v-belom-dome-zayavili-o-vysokom-riske-porazheniya-ukrainy-1133351946.html
https://crimea.ria.ru/20231206/kakie-lgoty-poluchat-rabotodateli-za-trudoustroystvo-boytsov-svo-1133339633.html
https://crimea.ria.ru/20231206/postavki-kievu-f-16-usilyat-riski-pryamogo-konflikta-rf-i-nato--zakharova-1133339900.html
https://crimea.ria.ru/20231206/pochemu-zelenskiy-v-posledniy-moment-ne-yavilsya-v-kongress-ssha-1133339301.html
https://crimea.ria.ru/20231206/ukraina-proigryvaet-ne-tolko-na-pole-boya---analitiki-1133335997.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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главное за день, новости, владимир путин (политик), оаэ , совет федерации, выборы президента россии, потери всу , илья кива, луганская народная республика (лнр), ирина волк, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
Главное за день: 6 декабря

Главные события и заявления среды, 6 декабря

23:12 06.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВизит президента РФ В. Путина в ОАЭ
Визит президента РФ В. Путина в ОАЭ - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Владимир Путин в Объединенных Арабских Эмиратах говорил о развитии нефтегазовой отрасли, в Совфеде скоро огласят дату выборов, а в зоне СВО российская армия продолжает громить врага. В Подмосковье нашли мертвым бывшего депутата Верховной Рады Илью Киву, а в Луганске погиб в ходе теракта депутат Народного совета ЛНР. Тем временем в России задержаны участники крупной банды из 90-х, в состав которой входили сотрудники правоохранительных органов.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

О чем говорил Путин в Арабских Эмиратах

ОАЭ – главный торговый партнер России в арабском мире, заявил Владимир Путин. И напомнил, что в прошлом году товарооборот между Россией и Эмиратами увеличился более чем на 67 процентов. По мнению российского лидера, ОАЭ вносят огромный вклад в стабилизацию ситуации в мире, а отношения России и Эмиратов имеют исторический характер и в последние годы активно развивались в различных сферах.
На данный момент реализуются крупные совместные проекты в нефтегазовой отрасли, по гуманитарной линии и в сфере туризма, сказал президент России на встрече с главой ОАЭ Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном.
"Реализуется ряд крупных проектов в нефтегазовой сфере. Мы сотрудничаем по линии ОПЕК+. И, конечно, придаем должное значение гуманитарным связям. Развиваются туристические обмены. В прошлом году почти миллион туристов из России – 900 тысяч с небольшим – посетили Арабские Эмираты. Открыта русская школа, и мы вам благодарны за решение вопроса о предоставлении участка для строительства православного храма", – сказал Путин.
Джон Кирби, координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям, выступает на ежедневном брифинге для прессы в Белом доме. Фото AFP
19:29
В Белом доме считают высоким риск поражения Украины

В Совфеде назначат дату выборов президента РФ

Совет Федерации на пленарном заседании 7 декабря рассмотрит постановление о назначении даты проведения выборов президента России на 17 марта 2024 года. Об этом сообщил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
По его словам, проект постановления уже подготовлен комитетом и внесен для рассмотрения на пленарном заседании СФ.
Герб на здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
12:16
Какие льготы получат работодатели за трудоустройство бойцов СВО

Горят склады и самолеты, сотнями гибнут украинцы – потери ВСУ за сутки

Украинская армия за сутки не досчиталась нескольких складов с горючим и боеприпасами. Были поражены пункты управления двух бригад ВСУ и один пункт управления БПЛА, сообщили в Министерстве обороны РФ.
ВКС России сбили два украинских самолета – Су-25 и Миг-29, а также десятки вражеских беспилотников и американские ракеты.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты самолеты Су-25 и Миг-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Доброполье Донецкой Народной Республики и Камышеваха Запорожской области", – сказано в сообщении Минобороны.
За сутки потери украинских боевиков превысили количество в тысячу человек, уничтожено несколько десятков единиц техники иностранного производства.
поставки F-16 - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
12:49
Поставки Киеву F-16 усилят риски прямого конфликта РФ и НАТО – Захарова

В Подмосковье убит экс-депутат Верховной Рады Илья Кива

В деревне Супонево Одинцовского городского округа было найдено тело бывшего депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы. По предварительным данным, он погиб в результате полученных огнестрельных ранений. В СК по Московской области возбудили уголовное дело, был произведен осмотр места происшествия.
"Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к убийству, даны поручения оперативным службам, отрабатываются всевозможные версии произошедшего", – сказано в сообщении ведомства.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
11:51Эксклюзивы РИА Новости Крым
Почему Зеленский в последний момент не явился в Конгресс США

В Луганске депутат Народного собрания ЛНР взорван в своем автомобиле

Депутат двух созывов Народного Совета Луганской Народной Республики Олег Попов трагически погиб, сообщается в официальном Telegram-канале правительства республики. Председатель Народного Совета ЛНР сообщил о его гибели и выразил соболезнования близким.
Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, Попов погиб 6 декабря в результате детонации неустановленного устройства в его автомобиле. Обстоятельства произошедшего и причастные лица устанавливаются.
Украинский солдат сидит в окопе на окраине Лимана - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
08:59
Украина проигрывает не только на поле боя - аналитики

Задержали члены банды из девяностых – среди них полицейские и военные

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании участников крупной банды из 90-х, в состав которой входили сотрудники полиции и военнослужащие.
"Сегодня сотрудники МВД России во взаимодействии с коллегами из ФСБ России и СК России задержали по местам проживания нескольких участников банды, совершивших в период с 1998 года по настоящее время более 30 тяжких и особо тяжких преступлений", – говорится в сообщении.
Предполагаемого лидера и некоторых других участников группировки задержали в марте-апреле 2023 года. По данным МВД, криминальная структура была сформирована в конце 90-х годов прошлого века. Ее лидерами стали бывший военнослужащий Вооруженных сил Российской Федерации и сотрудник СОБР ЦРУБОП МВД России (в 2006 году погиб в ДТП). Всего в состав банды входили около 20 человек.
Президент Джо Байден встречается с президентом Украины Владимиром Зеленским - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
06:36Радио "Спутник в Крыму"
Как долго США будут помогать Украине
 
Главное за деньНовостиВладимир Путин (политик)ОАЭСовет ФедерацииВыборы президента РоссииПотери ВСУИлья КиваЛуганская Народная Республика (ЛНР)Ирина ВолкМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)
 
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Заголовок открываемого материала
23:27Столкнулись два большегруза и микроавтобус: пятеро погибших
23:12Главное за день: 6 декабря
22:52Главные новости Крыма: 6 декабря
22:21Как в Крыму помогают детям воссоединиться со своими семьями на Украине
22:03Крымский мост: оперативная информация на вечер среды
21:52В Донецке ВСУ обстреляли пожарных во время тушения огня – двое убиты
21:48Где в Севастополе открылась новая газовая заправка
21:27Рецидивист из Крыма вернется в колонию за кражи на 1,3 млн рублей
21:16Где в четверг в Симферополе не будет света
21:02В Межводном Черноморского района Крыма отключают воду – причина
20:57Как в Севастополе будут высчитывать доход малоимущей семьи
20:43Севастопольский винзавод и еще 4 ГУПа приватизируют
20:34В "Крымэнерго" уволили руководство и открыли новую горячую линию
20:20Новую книгу о гибели империи митрополит Тихон писал почти десять лет
19:57Убийство Ильи Кивы: что говорят в Следственном комитете
19:29В Белом доме считают высоким риск поражения Украины
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19:05Новые угрозы Крымскому мосту: военный эксперт оценил заявления Запада
18:59В Подмосковье найдено тело экс-депутата ВР Украины Ильи Кивы – источник
18:43Превысил полномочия: экс-сотрудник СевГУ вернет в бюджет 3,3 млн
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