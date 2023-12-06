https://crimea.ria.ru/20231206/sf-rassmotrit-postanovlenie-o-naznachenii-vyborov-prezidenta-na-17-marta-1133339793.html
СФ рассмотрит постановление о назначении выборов президента на 17 марта
СФ рассмотрит постановление о назначении выборов президента на 17 марта - РИА Новости Крым, 06.12.2023
СФ рассмотрит постановление о назначении выборов президента на 17 марта
Совет Федерации на пленарном заседании 7 декабря рассмотрит постановление о назначении даты проведения выборов президента России на 17 марта 2024 года. Об этом... РИА Новости Крым, 06.12.2023
2023-12-06T12:33
2023-12-06T12:33
2023-12-06T12:38
выборы президента россии
совет федерации
новости
политика
россия
андрей клишас
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Совет Федерации на пленарном заседании 7 декабря рассмотрит постановление о назначении даты проведения выборов президента России на 17 марта 2024 года. Об этом сообщил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.По его словам, проект постановления уже подготовлен комитетом и внесен для рассмотрения на пленарном заседании СФ. Клишас также отметил, что решение о том, будет ли голосование на выборах президента РФ трехдневным, примет Центризбирком. Главу ЦИК Эллу Панфилову пригласят на заседание Совета Федерации, пишет "Интерфакс".Согласно действующему законодательству, выборы президента должны состояться в середине марта 2024 года. По российскому законодательству, верхняя палата парламента назначает дату голосования не ранее, чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня выборов.Для Крыма это будут вторые выборы президента после воссоединения полуострова с Россией. Первые состоялись 18 марта 2018 года. В республике явка составила 71,55%. По результатам волеизъявления 92,15% крымчан (более 994 тысяч человек) проголосовали за Владимира Путина. Второе место в Крыму занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин, за которого проголосовали 2,2% избирателей, третье место было у лидера ЛДПР Владимира Жириновского (1,8%).Общественная палата Крыма уже приступила к отбору более, чем трех тысяч кандидатов в общественные наблюдатели для работы на выборах президента России 2024 года. Помимо непосредственной работы на избирательных участках, общественные наблюдатели будут следить за ходом дистанционного электронного голосования (ДЭГ).Также сформирована группа IT-экспертов для информационного сопровождения, организации и проведения электронного голосования, и группа региональных электоральных экспертов для информационного сопровождения кампании.
https://crimea.ria.ru/20231115/vybory-prezidenta-rossii-po-novym-pravilam---popravki-v-zakon-1132794510.html
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выборы президента россии, совет федерации, новости, политика, россия, андрей клишас
СФ рассмотрит постановление о назначении выборов президента на 17 марта
Совет Федерации рассмотрит постановление о назначении выборов президента на 17 марта
12:33 06.12.2023 (обновлено: 12:38 06.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Совет Федерации на пленарном заседании 7 декабря рассмотрит постановление о назначении даты проведения выборов президента России на 17 марта 2024 года. Об этом сообщил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
По его словам, проект постановления уже подготовлен комитетом и внесен для рассмотрения на пленарном заседании СФ.
"Предлагается на 17 марта назначить выборы", - сообщил он.
Клишас также отметил, что решение о том, будет ли голосование на выборах президента РФ трехдневным, примет Центризбирком. Главу ЦИК Эллу Панфилову пригласят на заседание Совета Федерации, пишет "Интерфакс".
Согласно действующему законодательству, выборы президента должны состояться в середине марта 2024 года. По российскому законодательству, верхняя палата парламента назначает дату голосования не ранее, чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня выборов.
Для Крыма это будут вторые выборы президента после воссоединения полуострова с Россией. Первые состоялись 18 марта 2018 года. В республике явка составила 71,55%. По результатам волеизъявления 92,15% крымчан (более 994 тысяч человек) проголосовали за Владимира Путина. Второе место в Крыму занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин, за которого проголосовали 2,2% избирателей, третье место было у лидера ЛДПР Владимира Жириновского (1,8%).
Общественная палата Крыма уже приступила к отбору более, чем трех тысяч кандидатов в общественные наблюдатели
для работы на выборах президента России 2024 года. Помимо непосредственной работы на избирательных участках, общественные наблюдатели будут следить за ходом дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
Также сформирована группа IT-экспертов для информационного сопровождения, организации и проведения электронного голосования, и группа региональных электоральных экспертов для информационного сопровождения кампании.