https://crimea.ria.ru/20231205/glavnye-novosti-kryma-5-dekabrya-1133333364.html

Главные новости Крыма: 5 декабря

Главные новости Крыма: 5 декабря - РИА Новости Крым, 05.12.2023

Главные новости Крыма: 5 декабря

Массовая атака беспилотников на Крым. Режим ЧС введут в Раздольненском районе. Кадровая чистка в "Крымэнерго" из-за проблем после шторма. Передача в федеральную РИА Новости Крым, 05.12.2023

2023-12-05T22:51

2023-12-05T22:51

2023-12-05T22:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Массовая атака беспилотников на Крым. Режим ЧС введут в Раздольненском районе. Кадровая чистка в "Крымэнерго" из-за проблем после шторма. Передача в федеральную собственность крымских дорог и строительство объездной в Симферополе. Происшествие с медведем в "Тайгане". Утверждение медали к 10-летию воссоединения с Россией. Презентация книги Митрополита Тихона.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака дроновСилы ПВО в ночь на вторник отбили массированную атаку украинских беспилотников самолетного типа на Крым, сообщили в Минобороны РФ. Дежурными средствами противовоздушной обороны были уничтожены двадцать два украинских беспилотных летательных аппарата, еще тринадцать перехвачены над акваторией Азовского моря. Утром во вторник нейтрализованы еще шесть украинских дронов.Режим ЧС в Раздольненском районеВ связи с ликвидацией последствий шторма власти Раздольненского района подали все необходимые документы для включения в республиканский режим ЧС, сообщил во вторник глава райадминистрации Денис Олейник. По его словам, это позволит рассчитывать на компенсации тем жителям, кто из-за непогоды оставался без света более суток. Всего на данный момент режим ЧС действует в 17 регионах республики. Кроме того, на территории Первомайского района объявлен режим угрозы ЧС.Кадровая чистка в "Крымэнерго"Начальники районных электрических сетей (РЭС) в нескольких регионах Крыма уволены из-за длительного восстановления электроснабжения потребителей, нарушенного в результате шторма, заявил во вторник глава республики Сергей Аксенов. Уже сейчас снят с должности начальник РЭС Черноморского района, аналогичное решение принято в отношении руководителя в Сакском районе. Кадровая "чистка" в "Крымэнерго" продолжится. Дороги в КрымуЕще ряд заявлений Аксенова коснулись дорог региона. По словам главы Крыма, Росавтодор рассматривает вариант создания четырехполосной трассы от Симферополя к границе с Херсонской областью. Для реализации проекта трассы через новые регионы до Ростова-на-Дону дороги Симферополь – Джанкой и Симферополь – Армянск планируется до конца года передать в федеральную собственность. Также Аксенов сообщил о том, что строительство юго-восточного обхода Симферополя, который соединит трассу "Таврида" с дорогой на Южный берег Крыма в обход поселков Добровской долины, планируется завершить в марте 2025 года, работы идут с опережением графика. Происшествие в "Тайгане"Медведь откусил фалангу пальца посетительнице парка львов "Тайган" в Белогорском районе Крыма. Женщина решила покормить дикого зверя, игнорируя правила безопасности, сообщил во вторник РИА Новости Крым владелец сафари-парка Олег Зубков. По его словам, пострадавшая не имеет претензий, поскольку сама нарушила правила.Юбилейная медальВ Крыму на заседании президиума Госсовета республики утвержден внешний вид, образец и удостоверения к юбилейной медали РК "В ознаменование десятой годовщины воссоединения Крыма с Россией 2014–2024". На лицевой стороне медали изображен Крымский мост, а слева и справа — карты части Керченского и Таманского полуострова. В верхней части медали слева расположена надпись "Крым с Россией", а в нижней справа — даты "2014–2024". На оборотной стороне медали располагается надпись "В ознаменование десятой годовщины воссоединения Крыма с Россией. Награжденному будет вручаться медаль и удостоверение установленного образца. Книга Митрополита7 декабря в Симферополе состоится презентация книги митрополита Симферопольского и Крымского Тихона "Гибель империи. Российский урок", посвященной трагическим событиям февраля 1917 года и свержению монархии в России.Автор на основе более чем трехсот архивных и научных источников подробно анализирует экономическую и социально-политическую ситуацию в Российской империи, ее внутреннюю и внешнюю политику, деятельность монарха и правительства, а также состояние российского общества. Это позволяет глубже понять причины, которые привели к Февральской революции.

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https://crimea.ria.ru/20231205/kogda-v-krymu-nachnut-remontirovat-povrezhdennye-shtormom-naberezhnye-1133321678.html

https://crimea.ria.ru/20231205/angely-v-belom-v-krymu-spasli-devushku-iz-khersona-s-raneniem-v-serdtse-1133333072.html

https://crimea.ria.ru/20231205/gibel-bukhty-provato-v-krymu-ocherednoy-stroitelnyy-skandal-na-plyazhe-1133331628.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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