Главные новости Крыма: 5 декабря
Главные новости Крыма во вторник, 5 декабря
© Telegram Елена ДемидоваУстранение последствий урагана в Евпатории
© Telegram Елена Демидова
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Массовая атака беспилотников на Крым. Режим ЧС введут в Раздольненском районе. Кадровая чистка в "Крымэнерго" из-за проблем после шторма. Передача в федеральную собственность крымских дорог и строительство объездной в Симферополе. Происшествие с медведем в "Тайгане". Утверждение медали к 10-летию воссоединения с Россией. Презентация книги Митрополита Тихона.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Атака дронов
Силы ПВО в ночь на вторник отбили массированную атаку украинских беспилотников самолетного типа на Крым, сообщили в Минобороны РФ. Дежурными средствами противовоздушной обороны были уничтожены двадцать два украинских беспилотных летательных аппарата, еще тринадцать перехвачены над акваторией Азовского моря. Утром во вторник нейтрализованы еще шесть украинских дронов.
Режим ЧС в Раздольненском районе
В связи с ликвидацией последствий шторма власти Раздольненского района подали все необходимые документы для включения в республиканский режим ЧС, сообщил во вторник глава райадминистрации Денис Олейник.
По его словам, это позволит рассчитывать на компенсации тем жителям, кто из-за непогоды оставался без света более суток. Всего на данный момент режим ЧС действует в 17 регионах республики. Кроме того, на территории Первомайского района объявлен режим угрозы ЧС.
Кадровая чистка в "Крымэнерго"
Начальники районных электрических сетей (РЭС) в нескольких регионах Крыма уволены из-за длительного восстановления электроснабжения потребителей, нарушенного в результате шторма, заявил во вторник глава республики Сергей Аксенов. Уже сейчас снят с должности начальник РЭС Черноморского района, аналогичное решение принято в отношении руководителя в Сакском районе. Кадровая "чистка" в "Крымэнерго" продолжится.
Дороги в Крыму
Еще ряд заявлений Аксенова коснулись дорог региона. По словам главы Крыма, Росавтодор рассматривает вариант создания четырехполосной трассы от Симферополя к границе с Херсонской областью. Для реализации проекта трассы через новые регионы до Ростова-на-Дону дороги Симферополь – Джанкой и Симферополь – Армянск планируется до конца года передать в федеральную собственность. Также Аксенов сообщил о том, что строительство юго-восточного обхода Симферополя, который соединит трассу "Таврида" с дорогой на Южный берег Крыма в обход поселков Добровской долины, планируется завершить в марте 2025 года, работы идут с опережением графика.
Происшествие в "Тайгане"
Медведь откусил фалангу пальца посетительнице парка львов "Тайган" в Белогорском районе Крыма. Женщина решила покормить дикого зверя, игнорируя правила безопасности, сообщил во вторник РИА Новости Крым владелец сафари-парка Олег Зубков. По его словам, пострадавшая не имеет претензий, поскольку сама нарушила правила.
Юбилейная медаль
В Крыму на заседании президиума Госсовета республики утвержден внешний вид, образец и удостоверения к юбилейной медали РК "В ознаменование десятой годовщины воссоединения Крыма с Россией 2014–2024". На лицевой стороне медали изображен Крымский мост, а слева и справа — карты части Керченского и Таманского полуострова. В верхней части медали слева расположена надпись "Крым с Россией", а в нижней справа — даты "2014–2024". На оборотной стороне медали располагается надпись "В ознаменование десятой годовщины воссоединения Крыма с Россией. Награжденному будет вручаться медаль и удостоверение установленного образца.
Книга Митрополита
7 декабря в Симферополе состоится презентация книги митрополита Симферопольского и Крымского Тихона "Гибель империи. Российский урок", посвященной трагическим событиям февраля 1917 года и свержению монархии в России.
Автор на основе более чем трехсот архивных и научных источников подробно анализирует экономическую и социально-политическую ситуацию в Российской империи, ее внутреннюю и внешнюю политику, деятельность монарха и правительства, а также состояние российского общества. Это позволяет глубже понять причины, которые привели к Февральской революции.