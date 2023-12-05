https://crimea.ria.ru/20231205/dve-dorogi-v-krymu-peredadut-v-federalnuyu-sobstvennost-1133316449.html

Две дороги в Крыму передадут в федеральную собственность

Две дороги в Крыму передадут в федеральную собственность - РИА Новости Крым, 05.12.2023

Две дороги в Крыму передадут в федеральную собственность

Росавтодор рассматривает вариант создания четырехполосной трассы от Симферополя к границе с Херсонской областью, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 05.12.2023

2023-12-05T12:53

2023-12-05T12:53

2023-12-05T13:05

ремонт дорог

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сергей аксенов

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крым

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Росавтодор рассматривает вариант создания четырехполосной трассы от Симферополя к границе с Херсонской областью, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.По его словам, для реализации проекта трассы через новые регионы до Ростова-на-Дону дороги Симферополь – Джанкой и Симферополь – Армянск планируется до конца года передать в федеральную собственность.При этом источник финансирования, по словам главы республики, пока не определен.Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий анонсировал строительство четырехполосной автотрассы, которая пройдет из Крыма в Ростов-на-Дону через новые субъекты РФ. По его словам, эта магистраль уже спроектирована, частично проведены все изыскательские работы. По данным Погрануправления ФСБ России по Республике Крым, ежедневно через пункты пропуска по сухопутному пути в Крым приезжают около шести тысяч транспортных средств и более 12 тысяч граждан. Такое количество автомобилей говорит о том, что россияне все чаще предпочитают приезжать в Крым именно через новые регионы. Читайте также на РИА Новости Крым:Железная дорога в Крым через новые регионы упростит логистику - АксеновВъезд в Крым из новых регионов: как работают пункты пропускаЧасть сухопутного пути в Крым начали ремонтировать досрочно

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новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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