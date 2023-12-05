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Две дороги в Крыму передадут в федеральную собственность - РИА Новости Крым, 05.12.2023
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Две дороги в Крыму передадут в федеральную собственность
Две дороги в Крыму передадут в федеральную собственность - РИА Новости Крым, 05.12.2023
Две дороги в Крыму передадут в федеральную собственность
Росавтодор рассматривает вариант создания четырехполосной трассы от Симферополя к границе с Херсонской областью, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 05.12.2023
2023-12-05T12:53
2023-12-05T13:05
ремонт дорог
дороги крыма
сергей аксенов
сухопутный коридор в крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Росавтодор рассматривает вариант создания четырехполосной трассы от Симферополя к границе с Херсонской областью, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.По его словам, для реализации проекта трассы через новые регионы до Ростова-на-Дону дороги Симферополь – Джанкой и Симферополь – Армянск планируется до конца года передать в федеральную собственность.При этом источник финансирования, по словам главы республики, пока не определен.Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий анонсировал строительство четырехполосной автотрассы, которая пройдет из Крыма в Ростов-на-Дону через новые субъекты РФ. По его словам, эта магистраль уже спроектирована, частично проведены все изыскательские работы. По данным Погрануправления ФСБ России по Республике Крым, ежедневно через пункты пропуска по сухопутному пути в Крым приезжают около шести тысяч транспортных средств и более 12 тысяч граждан. Такое количество автомобилей говорит о том, что россияне все чаще предпочитают приезжать в Крым именно через новые регионы. Читайте также на РИА Новости Крым:Железная дорога в Крым через новые регионы упростит логистику - АксеновВъезд в Крым из новых регионов: как работают пункты пропускаЧасть сухопутного пути в Крым начали ремонтировать досрочно
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ремонт дорог, дороги крыма, сергей аксенов, сухопутный коридор в крым, росавтодор, новости крыма, крым, новые регионы россии
Две дороги в Крыму передадут в федеральную собственность

Аксенов: две дороги в Крыму передадут в федеральную собственность к концу года

12:53 05.12.2023 (обновлено: 13:05 05.12.2023)
 
© Telegram-канал АвтодорРасширение подъездных путей к пункту пропуска "Джанкой"
Расширение подъездных путей к пункту пропуска Джанкой
© Telegram-канал Автодор
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Росавтодор рассматривает вариант создания четырехполосной трассы от Симферополя к границе с Херсонской областью, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
По его словам, для реализации проекта трассы через новые регионы до Ростова-на-Дону дороги Симферополь – Джанкой и Симферополь – Армянск планируется до конца года передать в федеральную собственность.
"Росавтодором готовится технико-экономическое обоснование. Предполагается, что на дорогах будет достаточно большой транспортный поток, поэтому изучается вариант создания четырехполосной трассы", - написал Аксенов в своем Telegram­-канале.
При этом источник финансирования, по словам главы республики, пока не определен.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий анонсировал строительство четырехполосной автотрассы, которая пройдет из Крыма в Ростов-на-Дону через новые субъекты РФ. По его словам, эта магистраль уже спроектирована, частично проведены все изыскательские работы.
По данным Погрануправления ФСБ России по Республике Крым, ежедневно через пункты пропуска по сухопутному пути в Крым приезжают около шести тысяч транспортных средств и более 12 тысяч граждан. Такое количество автомобилей говорит о том, что россияне все чаще предпочитают приезжать в Крым именно через новые регионы.
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Ремонт дорогДороги КрымаСергей АксеновСухопутный коридор в КрымРосавтодорНовости КрымаКрымНовые регионы России
 
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