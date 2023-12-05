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Митрополит Тихон презентует книгу "Гибель империи. Российский урок" - РИА Новости Крым, 05.12.2023
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Митрополит Тихон презентует книгу "Гибель империи. Российский урок"
Митрополит Тихон презентует книгу "Гибель империи. Российский урок" - РИА Новости Крым, 05.12.2023
Митрополит Тихон презентует книгу "Гибель империи. Российский урок"
7 декабря в Симферополе состоится презентация книги митрополита Симферопольского и Крымского Тихона "Гибель империи. Российский урок", посвященной трагическим... РИА Новости Крым, 05.12.2023
2023-12-05T11:00
2023-12-05T11:26
тихон шевкунов
религия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. 7 декабря в Симферополе состоится презентация книги митрополита Симферопольского и Крымского Тихона "Гибель империи. Российский урок", посвященной трагическим событиям февраля 1917 года и свержению монархии в России.Автор на основе более чем трехсот архивных и научных источников подробно анализирует экономическую и социально-политическую ситуацию в Российской империи, ее внутреннюю и внешнюю политику, деятельность монарха и правительства, а также состояние российского общества. Это позволяет глубже понять причины, которые привели к Февральской революции.Также митрополит Тихон в своей книге проводит параллели между событиями февраля 1917-го и нашим временем, анализируя, насколько велика опасность повторения этой трагедии в нашей стране.Книгу презентуют 7 декабря в Симферополе.Ранее на телеэкраны вышел 18-серийный документально-публицистический фильм митрополита Тихона с аналогичным названием – "Гибель империи. Российский урок". Его премьера состоялась в марте 2021 года на телеканале "Россия 24". Авторы картины рассказывают о Февральской революции и предшествовавших ей событиях, а также пытаются понять, какое влияние этот резкий поворот истории оказал на дальнейшую судьбу российского государства.Митрополит Тихон (в миру Георгий Шевкунов) родился в 1958 году в Москве. Епископ Русской православной церкви, церковный писатель, сценарист, главный редактор интернет-портала Православие.Ru.В 1995-2018 годах – наместник Сретенского монастыря в Москве. С 2018 по 2023 годы – митрополит Псковский и Прохоровский. В октябре этого года назначен главой Крымской митрополии. Сменил на этом посту митрополита Лазаря (Ростислава Швеца), руководившего метрополией с 1992 года.Указом президента Российской Федерации от 15 марта 2010 года утвержден членом Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству. 11 августа 2015 года вошел в состав образованного тогда же Экспертно-консультативного совета при главе Республики Крым. В 2019 году стал членом общественного совета при Комитете по культуре Государственной думы РФ. Глава общественного совета Росалкогольрегулирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Митрополит Тихон похвалил сплоченность православных КрымаКрым не любить невозможно - митрополит ТихонМитрополит Тихон в Крыму рассказал об отношениях с Путиным
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РИА Новости Крым
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тихон шевкунов, религия, новости крыма, крым, симферополь, рпц (русская православная церковь)
Митрополит Тихон презентует книгу "Гибель империи. Российский урок"

Митрополит Тихон 7 декабря презентует в Крыму свою книгу "Гибель империи. Российский урок"

11:00 05.12.2023 (обновлено: 11:26 05.12.2023)
 
© РИА Новости Крым . Михаил МакеевГлава Крымской митрополии, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон
Глава Крымской митрополии, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. 7 декабря в Симферополе состоится презентация книги митрополита Симферопольского и Крымского Тихона "Гибель империи. Российский урок", посвященной трагическим событиям февраля 1917 года и свержению монархии в России.
Автор на основе более чем трехсот архивных и научных источников подробно анализирует экономическую и социально-политическую ситуацию в Российской империи, ее внутреннюю и внешнюю политику, деятельность монарха и правительства, а также состояние российского общества. Это позволяет глубже понять причины, которые привели к Февральской революции.
"В прошлом ничего уже не изменишь, что было – то было. Надо жить настоящим. И будущим. Но какое будущее уготовано тем, кто не хочет помнить своего прошлого? Книга митрополита Симферопольского и Крымского Тихона "Гибель империи. Российский урок" – о великой и практически неизвестной большинству из нас Российской империи, построенной многими поколениями наших предков. И сгинувшей за считаные дни", - говорится в пресс-релизе к презентации.
Также митрополит Тихон в своей книге проводит параллели между событиями февраля 1917-го и нашим временем, анализируя, насколько велика опасность повторения этой трагедии в нашей стране.
Книгу презентуют 7 декабря в Симферополе.
Ранее на телеэкраны вышел 18-серийный документально-публицистический фильм митрополита Тихона с аналогичным названием – "Гибель империи. Российский урок". Его премьера состоялась в марте 2021 года на телеканале "Россия 24". Авторы картины рассказывают о Февральской революции и предшествовавших ей событиях, а также пытаются понять, какое влияние этот резкий поворот истории оказал на дальнейшую судьбу российского государства.
Митрополит Тихон (в миру Георгий Шевкунов) родился в 1958 году в Москве. Епископ Русской православной церкви, церковный писатель, сценарист, главный редактор интернет-портала Православие.Ru.
В 1995-2018 годах – наместник Сретенского монастыря в Москве. С 2018 по 2023 годы – митрополит Псковский и Прохоровский. В октябре этого года назначен главой Крымской митрополии. Сменил на этом посту митрополита Лазаря (Ростислава Швеца), руководившего метрополией с 1992 года.
Указом президента Российской Федерации от 15 марта 2010 года утвержден членом Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству. 11 августа 2015 года вошел в состав образованного тогда же Экспертно-консультативного совета при главе Республики Крым. В 2019 году стал членом общественного совета при Комитете по культуре Государственной думы РФ. Глава общественного совета Росалкогольрегулирования.
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