https://crimea.ria.ru/20231128/glavnye-novosti-kryma-28-noyabrya-1133158099.html
Главные новости Крыма: 28 ноября
Главные новости Крыма: 28 ноября - РИА Новости Крым, 28.11.2023
Главные новости Крыма: 28 ноября
В Крыму устраняют последствия стихии и оценили предварительный ущерб. Режим ЧС ввели в 10 регионах Крыма из-за мощного шторма. Новое штормовое предупреждение... РИА Новости Крым, 28.11.2023
2023-11-28T22:58
2023-11-28T22:58
2023-11-28T22:58
главное за день
новости крыма
крым
севастополь
сергей аксенов
михаил развожаев
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
штормовое предупреждение
здравоохранение в крыму и севастополе
цены на яйца в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму устраняют последствия стихии и оценили предварительный ущерб. Режим ЧС ввели в 10 регионах Крыма из-за мощного шторма. Новое штормовое предупреждение объявили для полуострова. 22 новые машины скорой помощи передали для крымских медучреждений. Эксперт сделал прогноз стоимости куриных яйц в декабре. На Украине решили "переименовать" крымские города.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Режим ЧС в КрымуРежим чрезвычайной ситуации из-за последствий обрушившегося на Крым сильного шторма введен в 10 регионах республики, в трех муниципалитетах действует режим "Угроза ЧС", сообщил во вторник глава РК Сергей Аксенов. Сейчас на полуострове продолжают ликвидировать последствия шторма. В Севастополе полностью восстановлено энергоснабжение . В республике эта работа продолжается. Крымские спасатели откачали воду из трети затопленных домов в Евпатории. Транспорт в Крыму и Краснодарском крае после шторма возвращается к штатной работе. Власти Крыма обещают восстановить все разрушенные штормом набережные. Предварительный ущерб от урагана в Крыму оценили в полмиллиарда рублей. К вечеру вторника без света остаются 55 тысяч человек, без воды - 127 населенных пунктов. Двое из семи пострадавших из-за шторма госпитализированы в медучреждения с переохлаждением. В настоящее время медики оценивают их состояние как удовлетворительное.Очередное штормовое предупреждение в КрымуЛивни и усиление ветра местами до 25 м/с снова прогнозируются в Крыму в ближайшие сутки, объявлено новое штормовое предупреждение.На отдельных реках Крыма ожидаются подъемы уровня воды на 0,5-1,5 метра без достижения опасных отметок. В связи с надвигающейся непогодой спасатели предупреждают о риске возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП. Возможны подтопления территорий. Новые "скорые" для КрымаВрачи скорой медицинской помощи в Крыму получили 22 новых автомобиля на базе Газель NEXT. Специализированные машины направлены на подстанции Красноперекопска, Евпатории, Симферополя, Джанкоя, Феодосии. Как рассказал глава республиканского минзрава Константин Скорупский, на данный момент нехватки в транспорте врачи "скорой" не испытывают, транспорт меняется по мере износа. Цены на яйца в КрымуБлагодаря росту производства куриных яиц в Крыму и договоренности с торговыми сетями о нулевой наценке на данный продукт стоимость десятка яиц категории С3 (вес 35-45 граммов) в декабре снизится и составит менее 100 рублей. Об этом во вторник рассказали глава минсельхоза республики Андрей Савчук и замминистра промышленной политики региона Ирина Мезавцова. При этом "социальные" яйца категории С3 уже можно приобрети по такой цене на традиционных сельскохозяйственных ярмарках, которые теперь проходят каждую неделю."Переименования" городов КрымаВласти Украины в намерены "возвратить" городам Крыма "исторические" тюркские и крымско-татарские названия, заявили в минреинтеграции страны. По информации ведомства, об этом шла речь на заседании нацкомиссии по вопросам крымско-татарского языка. Подготовка данного решения продолжается в рамках "декоммунизации" Украины. По результатам заседания нацкомиссия поручила разработать соответствующее решение правительства. В российском Крыму неоднократно подчеркивали бессмысленность и необоснованность этих инициатив.
https://crimea.ria.ru/20231128/kak-poluchit-kompensatsiyu-uscherba-ot-shtorma-v-sevastopole-1133160479.html
https://crimea.ria.ru/20231128/krymchanin-silno-obgorel-pri-pozhare-v-zablokirovannoy-snegom-bytovke-1133138617.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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главное за день, новости крыма, крым, севастополь, сергей аксенов, михаил развожаев, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, штормовое предупреждение, здравоохранение в крыму и севастополе, цены на яйца в крыму, цены в крыму, крымская погода
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму устраняют последствия стихии и оценили предварительный ущерб. Режим ЧС ввели в 10 регионах Крыма из-за мощного шторма. Новое штормовое предупреждение объявили для полуострова. 22 новые машины скорой помощи передали для крымских медучреждений. Эксперт сделал прогноз стоимости куриных яйц в декабре. На Украине решили "переименовать" крымские города.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Режим ЧС в Крыму
Режим чрезвычайной ситуации из-за последствий обрушившегося на Крым сильного шторма введен в 10 регионах республики, в трех муниципалитетах действует режим "Угроза ЧС", сообщил
во вторник глава РК Сергей Аксенов. Сейчас на полуострове продолжают ликвидировать последствия шторма.
В Севастополе полностью восстановлено энергоснабжение
. В республике эта работа продолжается. Крымские спасатели откачали воду
из трети затопленных домов в Евпатории. Транспорт в Крыму и Краснодарском крае после шторма возвращается к штатной работе
.
Власти Крыма обещают восстановить все разрушенные штормом набережные
. Предварительный ущерб от урагана в Крыму оценили в полмиллиарда рублей. К вечеру вторника без света остаются 55 тысяч человек
, без воды - 127 населенных пунктов.
Двое из семи пострадавших из-за шторма госпитализированы в медучреждения с переохлаждением. В настоящее время медики оценивают их состояние
как удовлетворительное.
Очередное штормовое предупреждение в Крыму
Ливни и усиление ветра местами до 25 м/с снова прогнозируются в Крыму в ближайшие сутки, объявлено новое штормовое предупреждение.
На отдельных реках Крыма ожидаются подъемы уровня воды на 0,5-1,5 метра без достижения опасных отметок. В связи с надвигающейся непогодой спасатели предупреждают о риске возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП. Возможны подтопления территорий.
Новые "скорые" для Крыма
Врачи скорой медицинской помощи в Крыму получили 22 новых автомобиля
на базе Газель NEXT. Специализированные машины направлены на подстанции Красноперекопска, Евпатории, Симферополя, Джанкоя, Феодосии.
Как рассказал глава республиканского минзрава Константин Скорупский, на данный момент нехватки в транспорте врачи "скорой" не испытывают, транспорт меняется по мере износа.
Цены на яйца в Крыму
Благодаря росту производства куриных яиц в Крыму и договоренности с торговыми сетями о нулевой наценке на данный продукт стоимость десятка яиц категории С3 (вес 35-45 граммов) в декабре снизится
и составит менее 100 рублей. Об этом во вторник рассказали глава минсельхоза республики Андрей Савчук и замминистра промышленной политики региона Ирина Мезавцова.
При этом "социальные" яйца категории С3 уже можно приобрети по такой цене на традиционных сельскохозяйственных ярмарках, которые теперь проходят каждую неделю.
"Переименования" городов Крыма
Власти Украины в намерены "возвратить" городам Крыма "исторические" тюркские и крымско-татарские названия
, заявили в минреинтеграции страны. По информации ведомства, об этом шла речь на заседании нацкомиссии по вопросам крымско-татарского языка.
Подготовка данного решения продолжается в рамках "декоммунизации" Украины. По результатам заседания нацкомиссия поручила разработать соответствующее решение правительства. В российском Крыму неоднократно подчеркивали бессмысленность и необоснованность этих инициатив.