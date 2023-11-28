https://crimea.ria.ru/20231128/glavnye-novosti-kryma-28-noyabrya-1133158099.html

Главные новости Крыма: 28 ноября

Главные новости Крыма: 28 ноября - РИА Новости Крым, 28.11.2023

Главные новости Крыма: 28 ноября

В Крыму устраняют последствия стихии и оценили предварительный ущерб. Режим ЧС ввели в 10 регионах Крыма из-за мощного шторма. Новое штормовое предупреждение... РИА Новости Крым, 28.11.2023

2023-11-28T22:58

2023-11-28T22:58

2023-11-28T22:58

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цены на яйца в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму устраняют последствия стихии и оценили предварительный ущерб. Режим ЧС ввели в 10 регионах Крыма из-за мощного шторма. Новое штормовое предупреждение объявили для полуострова. 22 новые машины скорой помощи передали для крымских медучреждений. Эксперт сделал прогноз стоимости куриных яйц в декабре. На Украине решили "переименовать" крымские города.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Режим ЧС в КрымуРежим чрезвычайной ситуации из-за последствий обрушившегося на Крым сильного шторма введен в 10 регионах республики, в трех муниципалитетах действует режим "Угроза ЧС", сообщил во вторник глава РК Сергей Аксенов. Сейчас на полуострове продолжают ликвидировать последствия шторма. В Севастополе полностью восстановлено энергоснабжение . В республике эта работа продолжается. Крымские спасатели откачали воду из трети затопленных домов в Евпатории. Транспорт в Крыму и Краснодарском крае после шторма возвращается к штатной работе. Власти Крыма обещают восстановить все разрушенные штормом набережные. Предварительный ущерб от урагана в Крыму оценили в полмиллиарда рублей. К вечеру вторника без света остаются 55 тысяч человек, без воды - 127 населенных пунктов. Двое из семи пострадавших из-за шторма госпитализированы в медучреждения с переохлаждением. В настоящее время медики оценивают их состояние как удовлетворительное.Очередное штормовое предупреждение в КрымуЛивни и усиление ветра местами до 25 м/с снова прогнозируются в Крыму в ближайшие сутки, объявлено новое штормовое предупреждение.На отдельных реках Крыма ожидаются подъемы уровня воды на 0,5-1,5 метра без достижения опасных отметок. В связи с надвигающейся непогодой спасатели предупреждают о риске возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП. Возможны подтопления территорий. Новые "скорые" для КрымаВрачи скорой медицинской помощи в Крыму получили 22 новых автомобиля на базе Газель NEXT. Специализированные машины направлены на подстанции Красноперекопска, Евпатории, Симферополя, Джанкоя, Феодосии. Как рассказал глава республиканского минзрава Константин Скорупский, на данный момент нехватки в транспорте врачи "скорой" не испытывают, транспорт меняется по мере износа. Цены на яйца в КрымуБлагодаря росту производства куриных яиц в Крыму и договоренности с торговыми сетями о нулевой наценке на данный продукт стоимость десятка яиц категории С3 (вес 35-45 граммов) в декабре снизится и составит менее 100 рублей. Об этом во вторник рассказали глава минсельхоза республики Андрей Савчук и замминистра промышленной политики региона Ирина Мезавцова. При этом "социальные" яйца категории С3 уже можно приобрети по такой цене на традиционных сельскохозяйственных ярмарках, которые теперь проходят каждую неделю."Переименования" городов КрымаВласти Украины в намерены "возвратить" городам Крыма "исторические" тюркские и крымско-татарские названия, заявили в минреинтеграции страны. По информации ведомства, об этом шла речь на заседании нацкомиссии по вопросам крымско-татарского языка. Подготовка данного решения продолжается в рамках "декоммунизации" Украины. По результатам заседания нацкомиссия поручила разработать соответствующее решение правительства. В российском Крыму неоднократно подчеркивали бессмысленность и необоснованность этих инициатив.

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https://crimea.ria.ru/20231128/krymchanin-silno-obgorel-pri-pozhare-v-zablokirovannoy-snegom-bytovke-1133138617.html

https://crimea.ria.ru/20231128/fantomnye-boli-zachem-kiev-khochet-pereimenovat-goroda-v-krymu-1133153100.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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