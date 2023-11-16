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Главное за день: 16 ноября - РИА Новости Крым, 16.11.2023
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Главное за день: 16 ноября
Главное за день: 16 ноября - РИА Новости Крым, 16.11.2023
Главное за день: 16 ноября
В Астрахани обрушились два подъезда пятиэтажного дома. Над Черным морем плановые полеты совершили стратегические ракетоносцы и дальние бомбардировщики. В России РИА Новости Крым, 16.11.2023
2023-11-16T22:51
2023-11-16T22:53
главное за день
новости
астрахань
обрушение жилого дома в астрахани
министерство обороны рф
воздушно-космический силы (вкс)
авиация
минимальный размер оплаты труда (мрот)
зарплата
деньги
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В Астрахани обрушились два подъезда пятиэтажного дома. Над Черным морем плановые полеты совершили стратегические ракетоносцы и дальние бомбардировщики. В России со следующего года повышают МРОТ. Патрушев завил о вероятности угрозы применения биологического оружия. "Днепр" разбил позиции ВСУ в Херсонской области.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Обрушение пятиэтажного дома в АстраханиВ Астрахани на площади Привокзальной обрушилась часть многоквартирного пятиэтажного дома. 213 человек успели выйти из дома самостоятельно до того, как произошло обрушение двух подъездов. По предварительным данным, один человек погиб, еще несколько числятся пропавшими без вести. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Астраханской области Могушкову И. Ш. возбудить уголовное дело. Предварительной причиной ЧП стало проведение строительно-ремонтных работ в одной из квартир.Стратегические ракетоносцы над Черным моремСтратегические ракетоносцы Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22м3 ВКС России выполнили плановые полеты над нейтральными водами Черного, Баренцева и Норвежского морей. По сообщению Минобороны РФ, самый продолжительный полет составил порядка 13 часов.В России вырастет МРОТМинимальный размер оплаты труда с 2024 года увеличится на 18,5%. Соответствующий закон приняли депутаты Государственной думы РФ во втором и третьем чтении. Согласно закону, МРОТ составит 19 242 рубля.Вероятность угрозы применения биологического оружияСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что с начала года на территории ЦФО зафиксировано 128 терактов. Количество обстрелов со стороны ВСУ, которым подверглись Белгородская, Брянская и Курская области, уже превысило 8 тысяч. Ущерб от них составил более 7 миллиардов рублей. При этом, по словам Патрушева, не меньшей угрозой может стать возможность применения биологического оружия. Оно исследуется и разрабатывается в ряде стран, в том числе и на территории Украины, под эгидой США."Днепр" разбил позиции ВСУЛодки с украинскими боевиками, позиции подразделений и техника врага уничтожены бойцами российской группировки "Днепр" за минувшие сутки в Херсонской области. ВСУ потеряли убитыми и ранеными 58 солдат. Самый больший урон противник понес в районе села Крынки, где уничтожено скопление войск ВСУ.
https://crimea.ria.ru/20231116/nikakoy-zamorozki--tolko-nastuplenie-ekspert-otsenil-sobytiya-v-zone-svo-1132827471.html
https://crimea.ria.ru/20231116/na-zarplatu-byudzhetnikam-i-vyplatu-posobiy-v-rf-vydelyat-esche-55-milliardov-1132833001.html
https://crimea.ria.ru/20231116/bayden-i-si-tszinpin---glavnye-itogi-vstrechi-liderov-ssha-i-kitaya-1132822649.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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главное за день, новости, астрахань, обрушение жилого дома в астрахани, министерство обороны рф, воздушно-космический силы (вкс), авиация, минимальный размер оплаты труда (мрот), зарплата, деньги, государственная дума рф, николай патрушев, биологическое оружие, группировка войск "днепр", потери всу
Главное за день: 16 ноября

Главные события и заявления четверга, 16 ноября

22:51 16.11.2023 (обновлено: 22:53 16.11.2023)
 
© Telegram Игорь БабушкинВ Астрахани произошло обрушение части дома
В Астрахани произошло обрушение части дома
© Telegram Игорь Бабушкин
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В Астрахани обрушились два подъезда пятиэтажного дома. Над Черным морем плановые полеты совершили стратегические ракетоносцы и дальние бомбардировщики. В России со следующего года повышают МРОТ. Патрушев завил о вероятности угрозы применения биологического оружия. "Днепр" разбил позиции ВСУ в Херсонской области.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Обрушение пятиэтажного дома в Астрахани

В Астрахани на площади Привокзальной обрушилась часть многоквартирного пятиэтажного дома. 213 человек успели выйти из дома самостоятельно до того, как произошло обрушение двух подъездов. По предварительным данным, один человек погиб, еще несколько числятся пропавшими без вести. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Астраханской области Могушкову И. Ш. возбудить уголовное дело. Предварительной причиной ЧП стало проведение строительно-ремонтных работ в одной из квартир.

Стратегические ракетоносцы над Черным морем

Стратегические ракетоносцы Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22м3 ВКС России выполнили плановые полеты над нейтральными водами Черного, Баренцева и Норвежского морей. По сообщению Минобороны РФ, самый продолжительный полет составил порядка 13 часов.
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Вчера, 20:52Радио "Спутник в Крыму"
Никакой заморозки – только наступление: эксперт оценил события в зоне СВО

В России вырастет МРОТ

Минимальный размер оплаты труда с 2024 года увеличится на 18,5%. Соответствующий закон приняли депутаты Государственной думы РФ во втором и третьем чтении. Согласно закону, МРОТ составит 19 242 рубля.
Выплата зарплаты - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Вчера, 16:17
На зарплату бюджетникам и пособия в России выделят еще 5,5 млрд рублей

Вероятность угрозы применения биологического оружия

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что с начала года на территории ЦФО зафиксировано 128 терактов. Количество обстрелов со стороны ВСУ, которым подверглись Белгородская, Брянская и Курская области, уже превысило 8 тысяч. Ущерб от них составил более 7 миллиардов рублей. При этом, по словам Патрушева, не меньшей угрозой может стать возможность применения биологического оружия. Оно исследуется и разрабатывается в ряде стран, в том числе и на территории Украины, под эгидой США.

"Днепр" разбил позиции ВСУ

Лодки с украинскими боевиками, позиции подразделений и техника врага уничтожены бойцами российской группировки "Днепр" за минувшие сутки в Херсонской области. ВСУ потеряли убитыми и ранеными 58 солдат. Самый больший урон противник понес в районе села Крынки, где уничтожено скопление войск ВСУ.
Президент США Джо Байден и президент Китая Си Цзиньпин после встречи во время недели лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Вудсайде, штат Калифорния, 15 ноября 2023 года
Вчера, 10:35
Байден и Си Цзиньпин - главные итоги встречи лидеров США и Китая
 
Главное за деньНовостиАстраханьОбрушение жилого дома в АстраханиМинистерство обороны РФВоздушно-космический силы (ВКС)АвиацияМинимальный размер оплаты труда (МРОТ)ЗарплатаДеньгиГосударственная Дума РФНиколай ПатрушевБиологическое оружиеГруппировка войск "Днепр"Потери ВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Дожди прекратятся и понизится температура: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 17 ноября
22:51Главное за день: 16 ноября
22:34Главные новости Крыма: 16 ноября
22:18В СК назвали возможную причину обрушения жилого дома в Астрахани
22:10В Севастополе закрыли рейд
22:03Крымский мост в четверг вечером: оперативная информация
21:52Крымчане вовремя платят налоги
21:36В Феодосии откроют памятный знак и музей в честь героев СВО
21:11Из Крыма в Белоруссию: анонсированы первые международные ж/д рейсы
20:52Никакой заморозки – только наступление: эксперт оценил события в зоне СВО
20:35Обрушение дома в Астрахани: Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело
20:15Илья Авербух: каток на два ледовых поля построят в Симферополе
20:06Обрушение пятиэтажки в Астрахани: все о ЧП и жертвах к этому часу
19:57Стратегические ракетоносцы ВКС России выполнили полеты над Черным морем
19:25Женщина погибла при обрушении дома в Астрахани - губернатор
19:15В Севастополе водитель сбил женщину и покинул место происшествия
19:06Оползень блокировал проезд к домам в Сочи
18:43Более 200 человек успели выйти из дома в Астрахани до обрушения
18:28В Севастополе катера остановили работу
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