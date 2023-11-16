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Главное за день: 16 ноября

Главное за день: 16 ноября - РИА Новости Крым, 16.11.2023

Главное за день: 16 ноября

В Астрахани обрушились два подъезда пятиэтажного дома. Над Черным морем плановые полеты совершили стратегические ракетоносцы и дальние бомбардировщики. В России РИА Новости Крым, 16.11.2023

2023-11-16T22:51

2023-11-16T22:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В Астрахани обрушились два подъезда пятиэтажного дома. Над Черным морем плановые полеты совершили стратегические ракетоносцы и дальние бомбардировщики. В России со следующего года повышают МРОТ. Патрушев завил о вероятности угрозы применения биологического оружия. "Днепр" разбил позиции ВСУ в Херсонской области.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Обрушение пятиэтажного дома в АстраханиВ Астрахани на площади Привокзальной обрушилась часть многоквартирного пятиэтажного дома. 213 человек успели выйти из дома самостоятельно до того, как произошло обрушение двух подъездов. По предварительным данным, один человек погиб, еще несколько числятся пропавшими без вести. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Астраханской области Могушкову И. Ш. возбудить уголовное дело. Предварительной причиной ЧП стало проведение строительно-ремонтных работ в одной из квартир.Стратегические ракетоносцы над Черным моремСтратегические ракетоносцы Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22м3 ВКС России выполнили плановые полеты над нейтральными водами Черного, Баренцева и Норвежского морей. По сообщению Минобороны РФ, самый продолжительный полет составил порядка 13 часов.В России вырастет МРОТМинимальный размер оплаты труда с 2024 года увеличится на 18,5%. Соответствующий закон приняли депутаты Государственной думы РФ во втором и третьем чтении. Согласно закону, МРОТ составит 19 242 рубля.Вероятность угрозы применения биологического оружияСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что с начала года на территории ЦФО зафиксировано 128 терактов. Количество обстрелов со стороны ВСУ, которым подверглись Белгородская, Брянская и Курская области, уже превысило 8 тысяч. Ущерб от них составил более 7 миллиардов рублей. При этом, по словам Патрушева, не меньшей угрозой может стать возможность применения биологического оружия. Оно исследуется и разрабатывается в ряде стран, в том числе и на территории Украины, под эгидой США."Днепр" разбил позиции ВСУЛодки с украинскими боевиками, позиции подразделений и техника врага уничтожены бойцами российской группировки "Днепр" за минувшие сутки в Херсонской области. ВСУ потеряли убитыми и ранеными 58 солдат. Самый больший урон противник понес в районе села Крынки, где уничтожено скопление войск ВСУ.

https://crimea.ria.ru/20231116/nikakoy-zamorozki--tolko-nastuplenie-ekspert-otsenil-sobytiya-v-zone-svo-1132827471.html

https://crimea.ria.ru/20231116/na-zarplatu-byudzhetnikam-i-vyplatu-posobiy-v-rf-vydelyat-esche-55-milliardov-1132833001.html

https://crimea.ria.ru/20231116/bayden-i-si-tszinpin---glavnye-itogi-vstrechi-liderov-ssha-i-kitaya-1132822649.html

астрахань

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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