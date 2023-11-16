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Стратегические ракетоносцы ВКС России выполнили полеты над Черным морем
Стратегические ракетоносцы ВКС России выполнили полеты над Черным морем - РИА Новости Крым, 16.11.2023
Стратегические ракетоносцы ВКС России выполнили полеты над Черным морем
Стратегические ракетоносцы Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22м3 ВКС России выполнили плановые полеты продолжительностью до 13 часов над Черным, Баренцевым и РИА Новости Крым, 16.11.2023
2023-11-16T19:57
2023-11-16T19:57
2023-11-16T20:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крыма. Стратегические ракетоносцы Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22м3 ВКС России выполнили плановые полеты продолжительностью до 13 часов над Черным, Баренцевым и Норвежским морями. Об этом в четверг сообщили в Минобороны России.Их сопровождали истребители Су-30см, МиГ-31 Воздушно-космических сил и авиации Северного флота. По словам командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша, все полеты выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.Он отметил, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана.Читайте также на РИА Новости Крым:МиГ-31 с "Кинжалами" патрулируют пространство над Черным морем - ПутинСерьезное предупреждение: эксперт объяснил миссию МиГ-31 в Черном мореПроверено в бою: какое оружие России создает наибольшие проблемы для ВСУ
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министерство обороны рф, воздушно-космический силы (вкс), черное море, армия и флот, новости, авиация
Стратегические ракетоносцы ВКС России выполнили полеты над Черным морем
Ракетоносцы Ту-160 и Ту-22M3 выполнили полеты над Черным, Баренцевым и Норвежским морями
19:57 16.11.2023 (обновлено: 20:02 16.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крыма. Стратегические ракетоносцы Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22м3 ВКС России выполнили плановые полеты продолжительностью до 13 часов над Черным, Баренцевым и Норвежским морями. Об этом в четверг сообщили в Минобороны России.
"Самолеты дальней авиации ВКС России выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Черного морей. В мероприятии были задействованы стратегические ракетоносцы Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22м3. Наиболее продолжительный полет составил более 13 часов", - говорится в сообщении.
Их сопровождали истребители Су-30см, МиГ-31 Воздушно-космических сил и авиации Северного флота.
По словам командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша, все полеты выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Он отметил, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана.
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