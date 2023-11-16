https://crimea.ria.ru/20231116/strategicheskie-raketonostsy-vks-rossii-vypolnili-polety-nad-chernym-morem-1132839507.html

Стратегические ракетоносцы ВКС России выполнили полеты над Черным морем

Стратегические ракетоносцы ВКС России выполнили полеты над Черным морем - РИА Новости Крым, 16.11.2023

Стратегические ракетоносцы ВКС России выполнили полеты над Черным морем

Стратегические ракетоносцы Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22м3 ВКС России выполнили плановые полеты продолжительностью до 13 часов над Черным, Баренцевым и РИА Новости Крым, 16.11.2023

2023-11-16T19:57

2023-11-16T19:57

2023-11-16T20:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крыма. Стратегические ракетоносцы Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22м3 ВКС России выполнили плановые полеты продолжительностью до 13 часов над Черным, Баренцевым и Норвежским морями. Об этом в четверг сообщили в Минобороны России.Их сопровождали истребители Су-30см, МиГ-31 Воздушно-космических сил и авиации Северного флота. По словам командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша, все полеты выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.Он отметил, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана.Читайте также на РИА Новости Крым:МиГ-31 с "Кинжалами" патрулируют пространство над Черным морем - ПутинСерьезное предупреждение: эксперт объяснил миссию МиГ-31 в Черном мореПроверено в бою: какое оружие России создает наибольшие проблемы для ВСУ

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, воздушно-космический силы (вкс), черное море, армия и флот, новости, авиация