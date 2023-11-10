https://crimea.ria.ru/20231110/glavnoe-za-den-10-noyabrya-1132720939.html

Главное за день: 10 ноября

Главное за день: 10 ноября - РИА Новости Крым, 10.11.2023

Главное за день: 10 ноября

В Минобороны подвели итоги боевой работы военнослужащих российской армии за неделю – отбито 60 атак, нанесено 11 групповых ударов по объектам ВСУ, сбито восемь... РИА Новости Крым, 10.11.2023

2023-11-10T22:50

2023-11-10T22:50

2023-11-10T22:50

главное за день

россия

обострение ситуации в израиле

израиль

сектор газа

украина

днепр

происшествия

мария захарова

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1f/1132453580_0:0:3245:1825_1920x0_80_0_0_3d126b16041ca59ee8ff6e7bf75ac085.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. В Минобороны подвели итоги боевой работы военнослужащих российской армии за неделю – отбито 60 атак, нанесено 11 групповых ударов по объектам ВСУ, сбито восемь самолетов противника и 12 крылатых ракет. Президент России Владимир Путин посетил Штаб Южного военного округа и заслушал доклады о ходе СВО. Зеленский тем временем опять попросил западного вооружения – на этот раз в кредит. Российские ПВО сбили три украинские ракеты над Скадовском, а Израиль снова ударил по зданию школы в секторе Газа. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова предупредила о том, что в Днепр может попасть 12 миллионов тонн радиоактивных отходов.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Итоги недели в зоне СВОЗа прошедшую неделю на линии боевого соприкосновения Армия России отразила 60 атак противника. На двух основных направлениях заняты более выгодные позиции и рубежи, на отдельных участках улучшено положение по переднему краю, сообщили в Минобороны РФ.Воздушно-Космические силы России уничтожили восемь боевых самолетов противника, в том числе четыре Миг-29, два Су-27 и два штурмовика Су-25. За этот же период сбито 32 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, 12 крылатых тактических ракет Storm Shadow и SCALP, две противокорабельные ракеты "Нептун", две управляемые авиационные бомбы JDAM и 205 украинских беспилотников.Кроме того, за неделю нанесено одиннадцать высокоточных ударов по аэродромам ВСУ, складам с оружием и пунктам дислокации националистов и иностранных наемников.Путин посетил штаб Южного военного округаПрезидент прилетел в Ростов-на-Дону после завершения официального визита в Казахстан, сообщает пресс-служба Кремля. Там он посетил штаб Южного военного округа, где верховного главнокомандующего ознакомили с новыми образцами военной техники. Путин заслушал доклады о ходе специальной военной операции, говорится в сообщении.Президента в штабе сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов и другие военачальники, добавили в пресс-службе.Зеленский попросил на Западе кредитУкраинский лидер предложил союзникам финансировать ВСУ в кредит, пообещав вернуть деньги в будущем. Он считает, что экономика страны будет расти, и беженцы возвратятся из-за рубежа.По оценкам экспертов, эта попытка президента Украины заранее обречена на неудачу. Декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, политолог Александр Шатилов заявил РИА Новости Крым, что предложение Зеленского давать Киеву деньги на закупку вооружений в кредит – популистское и нереалистичное, элиты Запада вряд ли согласятся на него.Три ракеты HIMARS над СкадовскомТри украинские ракеты HIMARS сбили российские системы противовоздушной обороны над Скадовском Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По его информации, ночью враг пытался обстрелять гражданские объекты в городе, в результате чего три ракеты сбили ПВО, а одна попала в пустующий дом в районе частной застройки.Пострадавших нет, однако владельцам дома причинен значительный материальный ущерб.Удар по школе в Газе Израильская армия нанесла удар по школе "Аль-Бурак" в секторе Газа, в результате чего погибли 25 человек. По данным директора больницы "Аш-Шифа" Мухаммеда Абу Сальмия, все тела доставлены в больницу для опознания. 12 миллионов тонн радиоактивных отходов в ДнепрОфициальный представитель российского МИДа Мария Захарова предупредила, что 12 млн радиоактивных отходов может попасть в Днепр и грунтовые воды из-за нарушения требований безопасности и ненадлежащего хранения отходов от переработки урановых руд на Украине.По словам Захаровой, одно из хранилищ Приднепровского химического завода, в котором хранятся отходы от переработки урановых руд, находится в 800 метрах от реки и его притока Коноплянка.При этом, по информации МИДа, около 14 тонн радиоактивной пыли ежегодно разносится по окрестностям и попадает на сельхозугодья.

https://crimea.ria.ru/20231110/na-ukraine-pushkina-i-vatutina-izyali-iz-reestra-kulturnogo-naslediya-1132720107.html

https://crimea.ria.ru/20231110/otrazili-ataku-morpekhov-vsu-boytsy-dnepra-predstavleny-k-gosnagradam-1132715098.html

россия

израиль

сектор газа

украина

днепр

скадовск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, россия, обострение ситуации в израиле, израиль, сектор газа, украина, днепр, происшествия, мария захарова, безопасность, скадовск, новости сво, владимир путин (политик), владимир зеленский (президент украины), политика