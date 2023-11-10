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12 миллионов тонн радиоактивных отходов может попасть в Днепр – Захарова - РИА Новости Крым, 10.11.2023
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12 миллионов тонн радиоактивных отходов может попасть в Днепр – Захарова
12 миллионов тонн радиоактивных отходов может попасть в Днепр – Захарова - РИА Новости Крым, 10.11.2023
12 миллионов тонн радиоактивных отходов может попасть в Днепр – Захарова
Около 12 миллионов тонн радиоактивных отходов может попасть в Днепр и грунтовые воды из-за нарушения требований безопасности и ненадлежащего хранения отходов от РИА Новости Крым, 10.11.2023
2023-11-10T14:54
2023-11-10T14:56
мария захарова
новости
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
днепр
украина
радиация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Около 12 миллионов тонн радиоактивных отходов может попасть в Днепр и грунтовые воды из-за нарушения требований безопасности и ненадлежащего хранения отходов от переработки урановых руд на Украине. Об этом сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова, ее комментарий опубликован на официальном сайте МИД. По словам Захаровой, одно из хранилищ Приднепровского химического завода, в котором хранятся отходы от переработки урановых руд, находится в 800 метрах от Днепра и ее притока Коноплянка.Около 14 тонн радиоактивной пыли ежегодно разносится по окрестностям, в том числе попадает на сельскохозяйственные угодья, добавила Захарова. И таких хранилищ, а также цехов для получения закиси-окиси урана, на самом заводе в городе Каменское (бывший Днепродзержинск) и за его пределами несколько. Общая площадь территории, которую они занимают, 600 гектаров.При этом Киев не выделяет средств на обеспечение экологической безопасности объектов этого завода, так что "ситуация с хранением опасных радиоактивных отходов на Украине принимает ужасающий характер".И это "в конечном счете может привести к экологической катастрофе не только на подконтрольной киевскому режиму территории страны, но и за ее пределами", заключила официальный представитель российского МИД.О том, что хранилища радиоактивных отходов Украины переполнены, а состояние с переработкой и захоронением критическое, украинские СМИ сообщали еще осенью 2021 года.Ранее ведущий научный сотрудник отдела радиационной и химической биологии ФИЦ "Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН", кандидат биологических наук Людмила Малахова сообщила, что в реку Салгир в Крыму поступают опасные токсины. Читайте также на РИА Новости Крым:Днепровскую воду для Крыма начнут исследовать на загрязнения Ученые оценили риски загрязнения Черного моря после ЧП на ГЭС В Крыму дефицит специалистов-водников, но проблема не решается – эксперт
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мария захарова, новости, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, днепр, украина, радиация
12 миллионов тонн радиоактивных отходов может попасть в Днепр – Захарова

Захарова: 12 миллионов тонн радиоактивных отходов может попасть в Днепр и грунтовые воды

14:54 10.11.2023 (обновлено: 14:56 10.11.2023)
 
© РИА Новости КрымЗнак радиационной опасности
Знак радиационной опасности - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Около 12 миллионов тонн радиоактивных отходов может попасть в Днепр и грунтовые воды из-за нарушения требований безопасности и ненадлежащего хранения отходов от переработки урановых руд на Украине. Об этом сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова, ее комментарий опубликован на официальном сайте МИД.
По словам Захаровой, одно из хранилищ Приднепровского химического завода, в котором хранятся отходы от переработки урановых руд, находится в 800 метрах от Днепра и ее притока Коноплянка.

"Высока вероятность попадания около 12 млн тонн радиоактивных отходов в Днепр и грунтовые воды в результате возможного подмыва дамбы", – сказала Захарова.

Около 14 тонн радиоактивной пыли ежегодно разносится по окрестностям, в том числе попадает на сельскохозяйственные угодья, добавила Захарова. И таких хранилищ, а также цехов для получения закиси-окиси урана, на самом заводе в городе Каменское (бывший Днепродзержинск) и за его пределами несколько. Общая площадь территории, которую они занимают, 600 гектаров.
При этом Киев не выделяет средств на обеспечение экологической безопасности объектов этого завода, так что "ситуация с хранением опасных радиоактивных отходов на Украине принимает ужасающий характер".
И это "в конечном счете может привести к экологической катастрофе не только на подконтрольной киевскому режиму территории страны, но и за ее пределами", заключила официальный представитель российского МИД.
О том, что хранилища радиоактивных отходов Украины переполнены, а состояние с переработкой и захоронением критическое, украинские СМИ сообщали еще осенью 2021 года.
Ранее ведущий научный сотрудник отдела радиационной и химической биологии ФИЦ "Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН", кандидат биологических наук Людмила Малахова сообщила, что в реку Салгир в Крыму поступают опасные токсины.
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