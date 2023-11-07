https://crimea.ria.ru/20231107/ranenyy-pri-atake-bespilotnikov-na-sevastopol-v-tyazhelom-sostoyanii-1132609627.html
Раненный при атаке беспилотников на Севастополь в тяжелом состоянии
Раненный при атаке беспилотников на Севастополь в тяжелом состоянии - РИА Новости Крым, 07.11.2023
Раненный при атаке беспилотников на Севастополь в тяжелом состоянии
Состояние мужчины, пострадавшего в результате падения обломков сбитого над Севастополем беспилотника, тяжелое. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 07.11.2023
2023-11-07T09:11
2023-11-07T09:11
2023-11-07T09:38
безопасность республики крым и севастополя
севастополь
михаил развожаев
атаки всу на крым
беспилотник (бпла, дрон)
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всу (вооруженные силы украины)
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Состояние мужчины, пострадавшего в результате падения обломков сбитого над Севастополем беспилотника, тяжелое. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Во вторник утром над Крымом и акваторией Черного моря сбиты и перехвачены 17 дронов ВСУ. Обломки сбитых БПЛА упали на крышу частного дома в Андреевке, на территорию поселка Кача, а также во двор одного из частных домов в Орловке. Сообщалось, что пострадал мужчина, у него, по предварительным данным, был диагностирован перелом руки.По информации Минобороны России, ВСУ пытались атаковать Крым 17 беспилотниками, силы ПВО уничтожили девять и перехватили восемь дронов над Черным морем и Крымом.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников. 4 ноября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму средства ПВО сбили вражеские ракеты, часть обломков упала на территорию судостроительного завода в Керчи. 2 ноября силы ПВО перехватили шесть украинских дронов: один украинский беспилотник уничтожен над акваторией Черного моря, пять перехвачены над территорией Крыма. 30 октября ВСУ запустили восемь ракет Storm Shadow в сторону полуострова. Все снаряды удалось сбить.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе обломки сбитого беспилотника упали на крышу дома Почему усилились ракетные атаки на Крым – военный экспертАтака Storm Shadow на Крым и Севастополь: в чем цель ВСУ
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РИА Новости Крым
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безопасность республики крым и севастополя, севастополь, михаил развожаев, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, всу (вооруженные силы украины), новости крыма
Раненный при атаке беспилотников на Севастополь в тяжелом состоянии
Развожаев: пострадавший в результате падения обломков БПЛА - в тяжелом состоянии
09:11 07.11.2023 (обновлено: 09:38 07.11.2023)