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Проезд по Крымскому мосту: данные к вечеру субботы - РИА Новости Крым, 28.10.2023
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Проезд по Крымскому мосту: данные к вечеру субботы
Проезд по Крымскому мосту: данные к вечеру субботы - РИА Новости Крым, 28.10.2023
Проезд по Крымскому мосту: данные к вечеру субботы
Очередей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи и Краснодарского края к вечеру субботы нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 28.10.2023
2023-10-28T17:16
2023-10-28T17:17
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
логистика
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краснодарский край
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Очередей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи и Краснодарского края к вечеру субботы нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Утром в субботу проезд к мостовому переходу через Керченский пролив был свободен. А с 10:00 очередь начала увеличиваться. К 11:00 досмотра со стороны Керчи ожидали 40 машин. Днем со стороны Керчи в очереди на досмотр у мостового перехода скопились более ста машин. Время ожидания составляло порядка часа. Со стороны Тамани проезд был свободен.Проезд по мостовому переходу после совершенных терактов в октябре 2022 года и в июле 2023 года осуществляется с обязательным досмотром водителей, пассажиров автомобилей и самих транспортных средств. Усилить меры безопасности на Крымском мосту поручил Владимир Путин.Чтобы повысить пропускную способность, на Крымском мосту увеличено количество досмотровых пунктов. После второго теракта ремонт моста был завершен досрочно: движение осуществляется по всем четырем полосам.Сейчас проезд по мостовому переходу разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также проезд из Крыма на материк и обратно доступен через Керченскую паромную переправу и по сухопутному коридору через новые регионы России.
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, краснодарский край, тамань, общество, новости крыма
Проезд по Крымскому мосту: данные к вечеру субботы

Проезд на досмотр у Крымского моста к вечеру субботы свободен со стороны Керчи и Тамани

17:16 28.10.2023 (обновлено: 17:17 28.10.2023)
 
© РИА Новости КрымНа подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани
На подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Очередей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи и Краснодарского края к вечеру субботы нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По данным на 17:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - сказано в сообщении.
Утром в субботу проезд к мостовому переходу через Керченский пролив был свободен. А с 10:00 очередь начала увеличиваться. К 11:00 досмотра со стороны Керчи ожидали 40 машин. Днем со стороны Керчи в очереди на досмотр у мостового перехода скопились более ста машин. Время ожидания составляло порядка часа. Со стороны Тамани проезд был свободен.
Проезд по мостовому переходу после совершенных терактов в октябре 2022 года и в июле 2023 года осуществляется с обязательным досмотром водителей, пассажиров автомобилей и самих транспортных средств. Усилить меры безопасности на Крымском мосту поручил Владимир Путин.
Чтобы повысить пропускную способность, на Крымском мосту увеличено количество досмотровых пунктов. После второго теракта ремонт моста был завершен досрочно: движение осуществляется по всем четырем полосам.
Сейчас проезд по мостовому переходу разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также проезд из Крыма на материк и обратно доступен через Керченскую паромную переправу и по сухопутному коридору через новые регионы России.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортЛогистикаКерчьКраснодарский крайТаманьОбществоНовости Крыма
 
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