https://crimea.ria.ru/20231028/proezd-po-krymskomu-mostu-dannye-k-vecheru-subboty-1132382633.html

Проезд по Крымскому мосту: данные к вечеру субботы

Проезд по Крымскому мосту: данные к вечеру субботы - РИА Новости Крым, 28.10.2023

Проезд по Крымскому мосту: данные к вечеру субботы

Очередей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи и Краснодарского края к вечеру субботы нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 28.10.2023

2023-10-28T17:16

2023-10-28T17:16

2023-10-28T17:17

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

транспорт

логистика

керчь

краснодарский край

тамань

общество

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0a/1131304305_183:0:1234:591_1920x0_80_0_0_b98b32817f004e116e9ffc7260b02fe0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Очередей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи и Краснодарского края к вечеру субботы нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Утром в субботу проезд к мостовому переходу через Керченский пролив был свободен. А с 10:00 очередь начала увеличиваться. К 11:00 досмотра со стороны Керчи ожидали 40 машин. Днем со стороны Керчи в очереди на досмотр у мостового перехода скопились более ста машин. Время ожидания составляло порядка часа. Со стороны Тамани проезд был свободен.Проезд по мостовому переходу после совершенных терактов в октябре 2022 года и в июле 2023 года осуществляется с обязательным досмотром водителей, пассажиров автомобилей и самих транспортных средств. Усилить меры безопасности на Крымском мосту поручил Владимир Путин.Чтобы повысить пропускную способность, на Крымском мосту увеличено количество досмотровых пунктов. После второго теракта ремонт моста был завершен досрочно: движение осуществляется по всем четырем полосам.Сейчас проезд по мостовому переходу разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также проезд из Крыма на материк и обратно доступен через Керченскую паромную переправу и по сухопутному коридору через новые регионы России.

крым

крымский мост

керчь

краснодарский край

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, краснодарский край, тамань, общество, новости крыма