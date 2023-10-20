https://crimea.ria.ru/20231020/glavnoe-za-den-20-oktyabrya-1132229004.html

Главное за день: 20 октября

Главное за день: 20 октября - РИА Новости Крым, 20.10.2023

Главное за день: 20 октября

Байден направляет экстренный запрос в конгресс на выделение военной помощи Израилю и Украине. США провели испытания на ядерном полигоне. Начальник Генштаба... РИА Новости Крым, 20.10.2023

2023-10-20T22:22

2023-10-20T22:22

2023-10-20T22:22

главное за день

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

израиль

украина

сша

испытание ядерного оружия

владимир путин (политик)

новости сво

потери всу

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Байден направляет экстренный запрос в конгресс на выделение военной помощи Израилю и Украине. США провели испытания на ядерном полигоне. Начальник Генштаба доложил президенту Путину о ходе специальной военной операции. ВСУ потеряли 6 тысяч военнослужащих за неделю боев. Российские войска разгромили украинские склады с ракетами и цеха военных предприятий. В 38 регионах России пресечена деятельность подпольных оружейников.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Байден просит больше денег для Израиля и УкраиныПрезидент США Джо Байден в пятницу выступил с обращением к нации, в котором анонсировал отправку экстренного бюджетного запроса на финансирование Израиля и Украины.Поддержку двух этих "критических партнеров" Америки Байден назвал "разумной инвестицией, которая на протяжении поколений будет приносить дивиденды".По данным американских СМИ, речь идет о сумме в 100 миллиардов долларов. Из них 60 млрд планируется передать Киеву, более 10 млрд – Израилю, остальное – на военную поддержку Тайваня и укрепление границы с Мексикой.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя речь Байдена, отметила, что войны на чужих территориях традиционно представляли для США "разумную инвестицию", а чужие издержки Америку не волнуют.Политолог Андрей Никифоров в комментарии РИА Новости Крым отметил, что обращение американского лидера по ситуациям в Израиле и на Украине построено в лучших традициях американских двойных стандартов. По словам эксперта, это попытка Запада удержать американскую гегемонию, которая позволяет США наживаться на конфликтах в чужих странах, а ее западноевропейским союзникам – сохранять модель, где главный гегемон "не трогает своих".США провели испытания на ядерном полигоне в НевадеМинистерство энергетики США сообщило о проведении испытаний на ядерном полигоне в Неваде.По информации ведомства, американцы произвели подземный химический взрыв в тоннеле, чтобы "улучшить способность Соединенных Штатов обнаруживать ядерные взрывы малой мощности по всему миру".Уточняется, что в испытаниях использовались химические взрывчатые вещества и радиотрассеры, были задействованы ряд американских лабораторий и институтов и инженерный корпус армии США. Эксперимент якобы поможет проверить новые модели прогнозируемых взрывов и алгоритмы их обнаружения.Путину доложили о ходе СВОПрезидент России Владимир Путин посетил штаб Вооруженных cил РФ в Ростове-на-Дону и заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова о ходе спецоперации на Украине.По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Герасимов доложил президенту об успешном решении задач группировкой российских войск в соответствии с планом спецоперации. Также прошли "другие беседы с представителями высшего руководства Минобороны".Минус 6 тысяч боевиков: потери ВСУ за неделюВооруженные формирования Украины за минувшую неделю предприняли 116 атак на разных направлениях, потеряв в безуспешных попытках прорвать оборону российской армии почти 6 тысяч человек.Только на Донецком направлении ВСУ за неделю потеряли более двух тысяч боевиков. На Южно-Донецком направлении российские подразделения в течение недели заняли более выгодные рубежи и позиции.На Купянском направлении ВС РФ за неделю отразили 61 контратаку ВСУ, которые потеряли здесь почти тысячу военнослужащихТакже на Запорожском, где ВСУ 10 раз пытались атаковать под Работино и Вербовым, и на Херсонском направлениях, украинские морпехи 36-й и 38-й бригад безуспешно пытались захватить плацдармы на островах и левом берегу Днепра, армия Украины потеряла еще более 800 военнослужащих.Кроме того, российские войска с 14 по 20 октября уничтожили в зоне спецоперации два украинских боевых вертолета и 12 самолетов, семь из которых – в минувшие сутки. Также за неделю уничтожено 314 украинских беспилотников, перехвачено 35 реактивных снарядов HIMARS, 5 оперативно-тактических ракет, 2 переделанные в ударный вариант зенитные ракеты С-200 и 6 управляемых авиационных бомб JDAM.Ракетные удары по объектам на Украине: итоги за неделюВС РФ за неделю нанесли четыре групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками по складам с ракетным вооружением ВСУ, а также цехам военно-промышленных предприятий УкраиныПо данным Минобороны, в результате была уничтожена мастерская сборки оперативно-тактических ракет, а также склад хранения безэкипажных катеров и цеха по изготовлению взрывчатых веществ.Кроме того, ВС РФ нанесли удары по местам размещения войск противника, которыми ликвидировали подразделения ВСУ и националистического формирования "Азов"*, иностранных инструкторов и наемников.Силовики "накрыли" более 40 подпольных оружейных мастерских в регионах РФСпецслужбы пресекли деятельность 42 подпольных мастерских, где модернизировали оружие и изготавливали боеприпасы. По данным ФСБ, всего выявлено 119 подпольных оружейников в 38 субъектах РФ, в том числе в Крыму.Всего из незаконного оборота изъято 352 единицы огнестрельного оружия как отечественного, так и иностранного производства: гранатометы, пулеметы, автоматы, винтовки, ружья, пистолеты, револьверы. Кроме того, насчитано 607 гранат, снарядов и мин различной модификации, 33 килограмма взрывчатки и 138 тысяч патронов.* Запрещенная в РФ террористическая организация.

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https://crimea.ria.ru/20231020/medal-otets-soldata-stala-narodnoy--ee-vruchayut-ottsam-geroev-1132217107.html

https://crimea.ria.ru/20231020/naemniki-inostrantsy-kaznili-voennosluzhaschikh-vsu-za-otkaz-forsirovat-dnepr-1132225141.html

https://crimea.ria.ru/20231020/yavka-budet-zashkalivat-prognoz-po-vyboram-prezidenta-rf-na-zaporozhe-1132214815.html

израиль

украина

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, джозеф байден, президент сша (joseph biden), израиль, украина, сша, испытание ядерного оружия, владимир путин (политик), новости сво, потери всу , фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)