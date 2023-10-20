Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за неделю лишились 12 самолетов и 2 вертолетов - РИА Новости Крым, 20.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231020/vsu-za-nedelyu-lishilis-12-samoletov-i-2-vertoletov-1132222825.html
ВСУ за неделю лишились 12 самолетов и 2 вертолетов
ВСУ за неделю лишились 12 самолетов и 2 вертолетов - РИА Новости Крым, 20.10.2023
ВСУ за неделю лишились 12 самолетов и 2 вертолетов
ВС РФ с 14 по 20 октября уничтожили в зоне спецоперации два украинских боевых вертолета и 12 самолетов, семь из которых – в минувшие сутки. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 20.10.2023
2023-10-20T16:34
2023-10-20T16:34
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
армия и флот
авиация
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/0c/1129334244_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_d3f39cf07eb8dd744c4b9f998b9f314d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. ВС РФ с 14 по 20 октября уничтожили в зоне спецоперации два украинских боевых вертолета и 12 самолетов, семь из которых – в минувшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Только за минувшие сутки российские средства ПВО сбили 7 украинских самолетов Миг-29, уточнили в ведомстве.Также за неделю уничтожено 314 украинских беспилотников, перехвачено 35 реактивных снарядов HIMARS, 5 оперативно-тактических ракет, 2 переделанные в ударный вариант зенитные ракеты С-200 и 6 управляемых авиационных бомб JDAM, добавили в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ нанесли групповые удары по складам и цехам сборки ракет ВСУ lПопытка десанта ВСУ в Херсонской области – уничтожено три лодки Более 830 погибших и раненых: потери Украины за сутки в зоне СВО
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/0c/1129334244_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_5a6a1b94d757ce859f8e4042e171eb4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, армия и флот, авиация, всу (вооруженные силы украины), потери всу
ВСУ за неделю лишились 12 самолетов и 2 вертолетов

Минобороны: за неделю уничтожены 12 украинских боевых самолета и 2 вертолета

16:34 20.10.2023
 
© РИА Новости . Валентин Капустин / Перейти в фотобанкАэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации
Аэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости . Валентин Капустин
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. ВС РФ с 14 по 20 октября уничтожили в зоне спецоперации два украинских боевых вертолета и 12 самолетов, семь из которых – в минувшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В результате эффективных действий истребительной авиации и подразделений противовоздушной обороны за прошедшую неделю уничтожено 12 самолетов, из них: десять – Миг-29 и два штурмовика Су-25, а также два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины", – сообщает Минобороны.
Только за минувшие сутки российские средства ПВО сбили 7 украинских самолетов Миг-29, уточнили в ведомстве.
Также за неделю уничтожено 314 украинских беспилотников, перехвачено 35 реактивных снарядов HIMARS, 5 оперативно-тактических ракет, 2 переделанные в ударный вариант зенитные ракеты С-200 и 6 управляемых авиационных бомб JDAM, добавили в Минобороны.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВС РФ нанесли групповые удары по складам и цехам сборки ракет ВСУ l
Попытка десанта ВСУ в Херсонской области – уничтожено три лодки
Более 830 погибших и раненых: потери Украины за сутки в зоне СВО
 
Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииАрмия и флотАвиацияВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:52Наемники-иностранцы казнили военнослужащих ВСУ за отказ форсировать Днепр
17:33Крымский мост закрыт
17:28В Севастополе объявлена воздушная тревога
17:27Водная блокада Крыма: в какую сумму оценили ущерб экологии полуострова
17:00Первый международный автобусный рейс из Крыма отправился в Минск
16:526 тысяч убитыми и ранеными: итоги "наступления" ВСУ за неделю
16:34ВСУ за неделю лишились 12 самолетов и 2 вертолетов
16:16ВС РФ нанесли групповые удары по складам и цехам сборки ракет ВСУ
16:01Аксенов поручил пересмотреть "дурные счета" крымчанам за электроэнергию
15:51Объем выдачи кредитов самозанятым в РНКБ с начала года увеличился вдвое
15:21Сумма ущерба по иску о водной блокаде Крыма может вырасти на 1,5 трлн руб
15:10Патриот и герой: в Севастополе простились с погибшим в зоне СВО
14:43Зеленская просит Google оторвать Украину от СНГ и воссоединить с Крымом
14:16"Порядок" наводит только шериф: куда заведут двойные стандарты США
13:58Медаль "Отец солдата" стала народной – ее вручают отцам героев
13:32День открытых дверей пройдет в колледжах и техникумах Крыма
12:55Реконструкция парка Тренева в Симферополе: когда завершат работы
12:41"Явка будет зашкаливать": прогноз по выборам президента РФ на Запорожье
12:18В Крыму насмерть сбили пешехода
11:49В Крыму и других регионах силовики задержали 119 подпольных оружейников
Лента новостейМолния