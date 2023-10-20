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ВСУ за неделю лишились 12 самолетов и 2 вертолетов
ВСУ за неделю лишились 12 самолетов и 2 вертолетов - РИА Новости Крым, 20.10.2023
ВСУ за неделю лишились 12 самолетов и 2 вертолетов
ВС РФ с 14 по 20 октября уничтожили в зоне спецоперации два украинских боевых вертолета и 12 самолетов, семь из которых – в минувшие сутки. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 20.10.2023
2023-10-20T16:34
2023-10-20T16:34
2023-10-20T16:34
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
армия и флот
авиация
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. ВС РФ с 14 по 20 октября уничтожили в зоне спецоперации два украинских боевых вертолета и 12 самолетов, семь из которых – в минувшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Только за минувшие сутки российские средства ПВО сбили 7 украинских самолетов Миг-29, уточнили в ведомстве.Также за неделю уничтожено 314 украинских беспилотников, перехвачено 35 реактивных снарядов HIMARS, 5 оперативно-тактических ракет, 2 переделанные в ударный вариант зенитные ракеты С-200 и 6 управляемых авиационных бомб JDAM, добавили в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ нанесли групповые удары по складам и цехам сборки ракет ВСУ lПопытка десанта ВСУ в Херсонской области – уничтожено три лодки Более 830 погибших и раненых: потери Украины за сутки в зоне СВО
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, армия и флот, авиация, всу (вооруженные силы украины), потери всу
ВСУ за неделю лишились 12 самолетов и 2 вертолетов
Минобороны: за неделю уничтожены 12 украинских боевых самолета и 2 вертолета