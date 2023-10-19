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Более 830 погибших и раненых: потери Украины за сутки в зоне СВО - РИА Новости Крым, 19.10.2023
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Более 830 погибших и раненых: потери Украины за сутки в зоне СВО
Более 830 погибших и раненых: потери Украины за сутки в зоне СВО - РИА Новости Крым, 19.10.2023
Более 830 погибших и раненых: потери Украины за сутки в зоне СВО
Серьезные потери понесли вооруженные силы Украины в личном составе за минувшие сутки в зоне проведения специальной военной операции: более 830 погибших и... РИА Новости Крым, 19.10.2023
2023-10-19T16:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Серьезные потери понесли вооруженные силы Украины в личном составе за минувшие сутки в зоне проведения специальной военной операции: более 830 погибших и раненых. Также российскими войсками была уничтожена военная техника иностранного производства. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.Больше всего войска ВСУ потеряли на Донецком направлении.Кроме того, на этой территории боевых действий в ходе контрбатарейной борьбы подразделениями "Южной" группировки войск разбита гаубица М119 производства США. Аналогичное оружие, а также артиллерийская установка "Panzerhaubitze 2000" производства ФРГ были поражены российскими войсками на Запорожском направлении, где враг лишился до 40 военнослужащих. Столько же украинских боевиков уничтожено на Херсонском направлении.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск оперативно-тактической авиацией нанесли поражение живой силе и технике противника в районе населенного пункта Невское ЛНР. В результате, потери ВСУ составили до 70 военнослужащих.До 190 военнослужащих благодаря активными действиям подразделений группировки войск "Восток" Украина потеряла на Южно-Донецком направлении. Большое число убитых и раненых - до 235 военнослужащих - у ВСУ на Краснолиманском направлении, где действуют российские подразделения группировки войск "Восток".Читайте также на РИА Новости Крым:Работает "Днепр": на Херсонщине уничтожены еще более 30 боевиковУкраинский десант уничтожен на острове Алешкинский в Херсонской области16 провальных атак ВСУ: Армия России уничтожила еще 580 боевиков
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потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, армия и флот
Более 830 погибших и раненых: потери Украины за сутки в зоне СВО

Киев несет серьезные потери в личном составе: более 830 погибших и раненых за сутки

16:48 19.10.2023 (обновлено: 16:50 19.10.2023)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Серьезные потери понесли вооруженные силы Украины в личном составе за минувшие сутки в зоне проведения специальной военной операции: более 830 погибших и раненых. Также российскими войсками была уничтожена военная техника иностранного производства. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Больше всего войска ВСУ потеряли на Донецком направлении.
"Общие потери противника за сутки составили до 260-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля", - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, на этой территории боевых действий в ходе контрбатарейной борьбы подразделениями "Южной" группировки войск разбита гаубица М119 производства США. Аналогичное оружие, а также артиллерийская установка "Panzerhaubitze 2000" производства ФРГ были поражены российскими войсками на Запорожском направлении, где враг лишился до 40 военнослужащих. Столько же украинских боевиков уничтожено на Херсонском направлении.
На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск оперативно-тактической авиацией нанесли поражение живой силе и технике противника в районе населенного пункта Невское ЛНР. В результате, потери ВСУ составили до 70 военнослужащих.
До 190 военнослужащих благодаря активными действиям подразделений группировки войск "Восток" Украина потеряла на Южно-Донецком направлении. Большое число убитых и раненых - до 235 военнослужащих - у ВСУ на Краснолиманском направлении, где действуют российские подразделения группировки войск "Восток".
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