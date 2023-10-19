https://crimea.ria.ru/20231019/bolee-830-pogibshikh-i-ranenykh-poteri-ukrainy-za-sutki-v-zone-svo-1132203592.html

Более 830 погибших и раненых: потери Украины за сутки в зоне СВО

Более 830 погибших и раненых: потери Украины за сутки в зоне СВО - РИА Новости Крым, 19.10.2023

Более 830 погибших и раненых: потери Украины за сутки в зоне СВО

Серьезные потери понесли вооруженные силы Украины в личном составе за минувшие сутки в зоне проведения специальной военной операции: более 830 погибших и... РИА Новости Крым, 19.10.2023

2023-10-19T16:48

2023-10-19T16:48

2023-10-19T16:50

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Серьезные потери понесли вооруженные силы Украины в личном составе за минувшие сутки в зоне проведения специальной военной операции: более 830 погибших и раненых. Также российскими войсками была уничтожена военная техника иностранного производства. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.Больше всего войска ВСУ потеряли на Донецком направлении.Кроме того, на этой территории боевых действий в ходе контрбатарейной борьбы подразделениями "Южной" группировки войск разбита гаубица М119 производства США. Аналогичное оружие, а также артиллерийская установка "Panzerhaubitze 2000" производства ФРГ были поражены российскими войсками на Запорожском направлении, где враг лишился до 40 военнослужащих. Столько же украинских боевиков уничтожено на Херсонском направлении.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск оперативно-тактической авиацией нанесли поражение живой силе и технике противника в районе населенного пункта Невское ЛНР. В результате, потери ВСУ составили до 70 военнослужащих.До 190 военнослужащих благодаря активными действиям подразделений группировки войск "Восток" Украина потеряла на Южно-Донецком направлении. Большое число убитых и раненых - до 235 военнослужащих - у ВСУ на Краснолиманском направлении, где действуют российские подразделения группировки войск "Восток".Читайте также на РИА Новости Крым:Работает "Днепр": на Херсонщине уничтожены еще более 30 боевиковУкраинский десант уничтожен на острове Алешкинский в Херсонской области16 провальных атак ВСУ: Армия России уничтожила еще 580 боевиков

https://crimea.ria.ru/20231019/rossiyskie-letchiki-za-sutki-sbili-dva-samoleta-i-vertolet-vsu-1132201718.html

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2023

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