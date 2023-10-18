https://crimea.ria.ru/20231018/16-provalnykh-atak-vsu-armiya-rossii-unichtozhila-esche-580-boevikov-1132177018.html

16 провальных атак ВСУ: Армия России уничтожила еще 580 боевиков

16 провальных атак ВСУ: Армия России уничтожила еще 580 боевиков - РИА Новости Крым, 18.10.2023

16 провальных атак ВСУ: Армия России уничтожила еще 580 боевиков

Российские военные за сутки отразили 16 атак ВСУ на разных участках фронта, уничтожили еще 580 украинских боевиков, вражескую технику, в том числе иностранную... РИА Новости Крым, 18.10.2023

2023-10-18T16:43

2023-10-18T16:43

2023-10-18T16:43

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всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки отразили 16 атак ВСУ на разных участках фронта, уничтожили еще 580 украинских боевиков, вражескую технику, в том числе иностранную. Об этом в среду сообщает Минобороны РФ.Купянское, Краснолиманское, Донецкое направленияНа Купянском направлении отражены 13 атак штурмовых групп ВСУ. Потери ВСУ составили до 80-ти военнослужащих, три танка, американская бронетранспортер М113, три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация".На Краснолиманском отражена одна атака противника, ВСУ потеряли до 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.На Донецком направлении ликвидированы до 115-и неонацистов, две боевые бронированные машины, два пикапа, орудие Д-20 и гаубица "Мста-Б".Южно-Донецкая, Запорожская, Херсонская линииЕще одна вражеская атака отражена на Южно-Донецком направлении, противник потерял на этой линии до 170-ти украинских военнослужащих, два пикапа, противотанковое орудие "Рапира".На Запорожском фронте также отражена атака. Общие потери противника составили до 85-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица М119 производства США.На Херсонском направлении пресечена деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп, уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих и два автомобиля, поражены американская артиллерийская система М777 и две гаубицы Д-30.Всего за сутки российские военные нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 147-ми районах.С начала проведения специальной военной операции уничтожено: 491 самолет, 251 вертолет, 8004 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 12746 танков и других боевых бронированных машин, 1163 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6810 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14419 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Колоссальные цифры: сколько боевиков потеряли ВСУ за сутки"Оборонка" сможет использовать все резервы для выпуска артиллерии - ШойгуШойгу доложил Путину о ситуации в зоне спецоперации

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу