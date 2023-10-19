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Работает "Днепр": на Херсонщине уничтожены еще более 30 боевиков - РИА Новости Крым, 19.10.2023
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Работает "Днепр": на Херсонщине уничтожены еще более 30 боевиков
Работает "Днепр": на Херсонщине уничтожены еще более 30 боевиков - РИА Новости Крым, 19.10.2023
Работает "Днепр": на Херсонщине уничтожены еще более 30 боевиков
Соединения российской группировки войск "Днепр" за прошедшие сутки уничтожили 36 боевиков ВСУ, а также ангар с вооружением и военной техникой противника,... РИА Новости Крым, 19.10.2023
2023-10-19T10:37
2023-10-19T10:37
группировка войск "днепр"
вооруженные силы россии
потери всу
херсонская область
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Соединения российской группировки войск "Днепр" за прошедшие сутки уничтожили 36 боевиков ВСУ, а также ангар с вооружением и военной техникой противника, сообщают экстренные службы Херсонской области.В островной зоне уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ и минометный расчет. Потери противника – девять боевиков убиты и 10 ранены.Кроме того, уничтожена реактивная система залпового огня "Град" с экипажем и боекомплектом, погибли четверо военных противника.На Каховском направлении бойцы "Днепра" нанесли удар по месту временной дислокации одного из подразделений украинских войск. Погибли 14 боевиков, девять получили ранения.Накануне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об уничтожении четырех диверсионно-разведывательных групп ВСУ возле сел Подстепное и Пойма. По словам Сальдо, попытки противника закрепиться на левом берегу провальные. Военнослужащие группировки войск "Днепр" наносят врагу тяжелое поражение, украинские боевики несут большие потери.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский десант уничтожен на острове Алешкинский в Херсонской областиБойцы "Днепра" разгромили ВСУ у острова АлексеевскийРоссийская армия в зоне СВО уничтожила почти 900 боевиков за сутки
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РИА Новости Крым
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группировка войск "днепр", вооруженные силы россии, потери всу , херсонская область, новости сво, всу (вооруженные силы украины)
Работает "Днепр": на Херсонщине уничтожены еще более 30 боевиков

ВСУ потеряли в Херсонской области еще 36 боевиков и военную технику за сутки

10:37 19.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРабота расчета РСЗО "Град" в зоне СВО
Работа расчета РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Соединения российской группировки войск "Днепр" за прошедшие сутки уничтожили 36 боевиков ВСУ, а также ангар с вооружением и военной техникой противника, сообщают экстренные службы Херсонской области.
В островной зоне уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ и минометный расчет. Потери противника – девять боевиков убиты и 10 ранены.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожен ангар с вооружением и военной техникой одного из подразделений ВСУ. Выведены из строя 13 автомобилей, девять боевиков убиты, 12 ранены.
Кроме того, уничтожена реактивная система залпового огня "Град" с экипажем и боекомплектом, погибли четверо военных противника.
На Каховском направлении бойцы "Днепра" нанесли удар по месту временной дислокации одного из подразделений украинских войск. Погибли 14 боевиков, девять получили ранения.
Накануне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об уничтожении четырех диверсионно-разведывательных групп ВСУ возле сел Подстепное и Пойма. По словам Сальдо, попытки противника закрепиться на левом берегу провальные. Военнослужащие группировки войск "Днепр" наносят врагу тяжелое поражение, украинские боевики несут большие потери.
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Группировка войск "Днепр"Вооруженные силы РоссииПотери ВСУХерсонская областьНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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