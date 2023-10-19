https://crimea.ria.ru/20231019/rabotaet-dnepr-na-khersonschine-unichtozheny-esche-bolee-30-boevikov-1132189225.html

Работает "Днепр": на Херсонщине уничтожены еще более 30 боевиков

Работает "Днепр": на Херсонщине уничтожены еще более 30 боевиков - РИА Новости Крым, 19.10.2023

Работает "Днепр": на Херсонщине уничтожены еще более 30 боевиков

Соединения российской группировки войск "Днепр" за прошедшие сутки уничтожили 36 боевиков ВСУ, а также ангар с вооружением и военной техникой противника,... РИА Новости Крым, 19.10.2023

2023-10-19T10:37

2023-10-19T10:37

2023-10-19T10:37

группировка войск "днепр"

вооруженные силы россии

потери всу

херсонская область

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Соединения российской группировки войск "Днепр" за прошедшие сутки уничтожили 36 боевиков ВСУ, а также ангар с вооружением и военной техникой противника, сообщают экстренные службы Херсонской области.В островной зоне уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ и минометный расчет. Потери противника – девять боевиков убиты и 10 ранены.Кроме того, уничтожена реактивная система залпового огня "Град" с экипажем и боекомплектом, погибли четверо военных противника.На Каховском направлении бойцы "Днепра" нанесли удар по месту временной дислокации одного из подразделений украинских войск. Погибли 14 боевиков, девять получили ранения.Накануне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об уничтожении четырех диверсионно-разведывательных групп ВСУ возле сел Подстепное и Пойма. По словам Сальдо, попытки противника закрепиться на левом берегу провальные. Военнослужащие группировки войск "Днепр" наносят врагу тяжелое поражение, украинские боевики несут большие потери.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский десант уничтожен на острове Алешкинский в Херсонской областиБойцы "Днепра" разгромили ВСУ у острова АлексеевскийРоссийская армия в зоне СВО уничтожила почти 900 боевиков за сутки

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

группировка войск "днепр", вооруженные силы россии, потери всу , херсонская область, новости сво, всу (вооруженные силы украины)