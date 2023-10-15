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Российская армия в зоне СВО уничтожила почти 900 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 15.10.2023
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Российская армия в зоне СВО уничтожила почти 900 боевиков за сутки
Российская армия в зоне СВО уничтожила почти 900 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 15.10.2023
Российская армия в зоне СВО уничтожила почти 900 боевиков за сутки
За прошедшие сутки на полях СВО уничтожено 870 украинских боевиков, пресечена деятельность трех ДРГ противника, уничтожено множество единиц натовской техники... РИА Новости Крым, 15.10.2023
2023-10-15T15:43
2023-10-15T15:43
новости сво
потери всу
министерство обороны рф
армия и флот
вооруженные силы россии
украина
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. За прошедшие сутки на полях СВО уничтожено 870 украинских боевиков, пресечена деятельность трех ДРГ противника, уничтожено множество единиц натовской техники. Итоги дня подводит в своем Telegram-канале Министерство обороны РФ.На Купянском направлении при поддержке авиации и артиллерии отражено шесть атак штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Новоегоровка, Синьковка Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики. Ударами армейской авиации нанесено поражение живой силе и технике.В районе села Ольшана Харьковской области уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Общие потери противника на данном направлении составили более 50-ти военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".На Краснолиманском направленииотражены три атаки наступающих войск противника в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. В окрестностях населенных пунктов Торское, Григоровка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики нанесено поражение живой силе и технике ВСУ.Суточные потери противника составили до 180-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и двапикапа.На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск отразили пятьатак в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Дубово-Василевка и Клещеевка (ДНР).Общие потери противника на данном направлении составили до 410-ти военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица "Мста-Б" и два артиллерийских орудия.На Южно-Донецком направлении отражена атака штурмовой группы противника в районе населенного пункта Старомайорское в ДНР.В Новомихайловке, Угледаре, Водяном, Старомайорском, Урожайном в ДНР и в Приютном Запорожской области велись ожесточенные бои. Потери противника составили до 155-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также три автомобиля.На Запорожском направлении отражена атака штурмовой группы 71-й егерской бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенного пункта Работино.Общие потери противника на этом направлении составили до 55-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, триавтомобиля, артсистема производства США и гаубица.Кроме того, на Херсонском направлении пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп в районе острова Алешкинский.Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки наши подразделения уничтожили 4 склада боеприпасов противника, узел связи на аэродроме "Днепр" и командный пункт 66-й механизированной бригады противника.Читайте также на РИА Новости Крым:Где на Украине ночью были взрывы: ВКС России нанесли авиаударВзрывы под Одессой: повреждены склады в припортовой зонеВ пятнадцати провальных атаках ВСУ уничтожены еще 675 боевиков
https://crimea.ria.ru/20231015/artilleristy-presekli-ocherednuyu-popytku-vraga-forsirovat-dnepr-1132103488.html
https://crimea.ria.ru/20231015/za-sutki-unichtozheno-4-sklada-boepripasov-i-uzel-svyazi-vsu-1132104330.html
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новости сво, потери всу , министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, украина, новости
Российская армия в зоне СВО уничтожила почти 900 боевиков за сутки

Армия России громит врага на всех направлениях: потери ВСУ за сутки – около 900 человек

15:43 15.10.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. За прошедшие сутки на полях СВО уничтожено 870 украинских боевиков, пресечена деятельность трех ДРГ противника, уничтожено множество единиц натовской техники. Итоги дня подводит в своем Telegram-канале Министерство обороны РФ.
На Купянском направлении при поддержке авиации и артиллерии отражено шесть атак штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Новоегоровка, Синьковка Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики. Ударами армейской авиации нанесено поражение живой силе и технике.
В районе села Ольшана Харьковской области уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Общие потери противника на данном направлении составили более 50-ти военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
На Краснолиманском направленииотражены три атаки наступающих войск противника в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. В окрестностях населенных пунктов Торское, Григоровка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики нанесено поражение живой силе и технике ВСУ.
Суточные потери противника составили до 180-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и двапикапа.
На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск отразили пятьатак в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Дубово-Василевка и Клещеевка (ДНР).
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Общие потери противника на данном направлении составили до 410-ти военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица "Мста-Б" и два артиллерийских орудия.
На Южно-Донецком направлении отражена атака штурмовой группы противника в районе населенного пункта Старомайорское в ДНР.
В Новомихайловке, Угледаре, Водяном, Старомайорском, Урожайном в ДНР и в Приютном Запорожской области велись ожесточенные бои. Потери противника составили до 155-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также три автомобиля.
На Запорожском направлении отражена атака штурмовой группы 71-й егерской бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенного пункта Работино.
Общие потери противника на этом направлении составили до 55-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, триавтомобиля, артсистема производства США и гаубица.
Кроме того, на Херсонском направлении пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп в районе острова Алешкинский.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки наши подразделения уничтожили 4 склада боеприпасов противника, узел связи на аэродроме "Днепр" и командный пункт 66-й механизированной бригады противника.
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