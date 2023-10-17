https://crimea.ria.ru/20231017/obvinyaemye-v-ubiystve-vladlena-tatarskogo-predstanut-pered-sudom-1132140970.html

Обвиняемые в убийстве Владлена Татарского предстанут перед судом

Обвиняемые в убийстве Владлена Татарского предстанут перед судом - РИА Новости Крым, 17.10.2023

Обвиняемые в убийстве Владлена Татарского предстанут перед судом

Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Дарьи Треповой и Дмитрия Касинцева, сообщается на РИА Новости Крым, 17.10.2023

2023-10-17T14:08

2023-10-17T14:08

2023-10-17T14:08

владлен татарский (максим фомин)

суд

генеральная прокуратура рф

дарья трепова

взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной

новости

дмитрий касинцев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Дарьи Треповой и Дмитрия Касинцева, сообщается на официальном сайте ведомства."Трепова обвиняется в совершении террористического акта, незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке, ношении взрывных устройств, а также в приобретении, хранении и перевозке заведомо поддельного документа. Касинцев обвиняется в укрывательстве преступления", - информирует пресс-служба прокуратуры.Как установили следователи, Дарья Трепова вошла в состав преступной группы для совершения террористического акта. Целью организации была дестабилизация органов власти и "понуждение к принятию решения о прекращении СВО", говорится в сообщении.Играя отведенную ей роль, Трепова присутствовала на патриотических мероприятиях с участием военкора и блогера Владлена Татарского. Она должна была войти к нему в доверие, чтобы при удобном случае достичь своей цели.После совершения преступления Дарья Трепова скрылась от правоохранителей в квартире своего сообщника Дмитрия Касинцева. Последний укрывал обвиняемую вплоть до самого задержания, достоверно зная о ее причастности к совершению террористического акта.Расследование убийства блогера Владлена Татарского Следственный комитет Российской Федерации завершил 10 октября. Дело Дарьи Треповой и Дмитрия Касинцева направлено в суд.В то же время продолжается расследование в отношении других фигурантов - гражданина Украины Юрия Денисова, проживающего на Украине журналиста Романа Попкова и иных причастных к совершению преступления лиц.Военный корреспондент и блогер Владлен Татарский был убит ходе теракта в Санкт-Петербурге 2 апреля. От взрыва пострадало 52 человека, среди них один ребенок. Теракт был спланирован украинскими спецслужбами с привлечением агентуры из запрещенного в РФ Фонда борьбы с коррупцией*.*организация, запрещенная в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:Теракты киевского режима: кто режиссер и как приносят в жертву УкраинуПатрушев: убийство Татарского и подрыв Крымского моста координировали СШАСоучастник убийства Владлена Татарского объявлен в розыск

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владлен татарский (максим фомин), суд, генеральная прокуратура рф, дарья трепова, взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной, новости, дмитрий касинцев