https://crimea.ria.ru/20231017/obvinyaemye-v-ubiystve-vladlena-tatarskogo-predstanut-pered-sudom-1132140970.html
Обвиняемые в убийстве Владлена Татарского предстанут перед судом
Обвиняемые в убийстве Владлена Татарского предстанут перед судом - РИА Новости Крым, 17.10.2023
Обвиняемые в убийстве Владлена Татарского предстанут перед судом
Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Дарьи Треповой и Дмитрия Касинцева, сообщается на РИА Новости Крым, 17.10.2023
2023-10-17T14:08
2023-10-17T14:08
2023-10-17T14:08
владлен татарский (максим фомин)
суд
генеральная прокуратура рф
дарья трепова
взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной
новости
дмитрий касинцев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Дарьи Треповой и Дмитрия Касинцева, сообщается на официальном сайте ведомства."Трепова обвиняется в совершении террористического акта, незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке, ношении взрывных устройств, а также в приобретении, хранении и перевозке заведомо поддельного документа. Касинцев обвиняется в укрывательстве преступления", - информирует пресс-служба прокуратуры.Как установили следователи, Дарья Трепова вошла в состав преступной группы для совершения террористического акта. Целью организации была дестабилизация органов власти и "понуждение к принятию решения о прекращении СВО", говорится в сообщении.Играя отведенную ей роль, Трепова присутствовала на патриотических мероприятиях с участием военкора и блогера Владлена Татарского. Она должна была войти к нему в доверие, чтобы при удобном случае достичь своей цели.После совершения преступления Дарья Трепова скрылась от правоохранителей в квартире своего сообщника Дмитрия Касинцева. Последний укрывал обвиняемую вплоть до самого задержания, достоверно зная о ее причастности к совершению террористического акта.Расследование убийства блогера Владлена Татарского Следственный комитет Российской Федерации завершил 10 октября. Дело Дарьи Треповой и Дмитрия Касинцева направлено в суд.В то же время продолжается расследование в отношении других фигурантов - гражданина Украины Юрия Денисова, проживающего на Украине журналиста Романа Попкова и иных причастных к совершению преступления лиц.Военный корреспондент и блогер Владлен Татарский был убит ходе теракта в Санкт-Петербурге 2 апреля. От взрыва пострадало 52 человека, среди них один ребенок. Теракт был спланирован украинскими спецслужбами с привлечением агентуры из запрещенного в РФ Фонда борьбы с коррупцией*.*организация, запрещенная в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:Теракты киевского режима: кто режиссер и как приносят в жертву УкраинуПатрушев: убийство Татарского и подрыв Крымского моста координировали СШАСоучастник убийства Владлена Татарского объявлен в розыск
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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владлен татарский (максим фомин), суд, генеральная прокуратура рф, дарья трепова, взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной, новости, дмитрий касинцев
Обвиняемые в убийстве Владлена Татарского предстанут перед судом
Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве Татарского
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым.
Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Дарьи Треповой и Дмитрия Касинцева, сообщается на официальном сайте
ведомства.
"Трепова обвиняется в совершении террористического акта, незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке, ношении взрывных устройств, а также в приобретении, хранении и перевозке заведомо поддельного документа. Касинцев обвиняется в укрывательстве преступления", - информирует пресс-служба прокуратуры.
Как установили следователи, Дарья Трепова вошла в состав преступной группы для совершения террористического акта. Целью организации была дестабилизация органов власти и "понуждение к принятию решения о прекращении СВО", говорится в сообщении.
Играя отведенную ей роль, Трепова присутствовала на патриотических мероприятиях с участием военкора и блогера Владлена Татарского. Она должна была войти к нему в доверие, чтобы при удобном случае достичь своей цели.
"2 апреля 2023 г. в ходе очередной встречи в одном из кафе Санкт-Петербурга Трепова вручила Фомину замаскированное под статуэтку самодельное взрывное устройство, в результате подрыва которого он погиб. Еще 52 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести, собственнику кафе причинен значительный материальный ущерб".
После совершения преступления Дарья Трепова скрылась от правоохранителей в квартире своего сообщника Дмитрия Касинцева. Последний укрывал обвиняемую вплоть до самого задержания, достоверно зная о ее причастности к совершению террористического акта.
Расследование убийства блогера Владлена Татарского Следственный комитет Российской Федерации завершил 10 октября
. Дело Дарьи Треповой и Дмитрия Касинцева направлено в суд.
В то же время продолжается расследование в отношении других фигурантов - гражданина Украины Юрия Денисова, проживающего на Украине журналиста Романа Попкова и иных причастных к совершению преступления лиц.
Военный корреспондент и блогер Владлен Татарский был убит
ходе теракта в Санкт-Петербурге 2 апреля. От взрыва пострадало 52 человека, среди них один ребенок. Теракт был спланирован
украинскими спецслужбами с привлечением агентуры из запрещенного в РФ Фонда борьбы с коррупцией*.
*организация, запрещенная в России
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