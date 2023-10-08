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Главное за день: 8 октября - РИА Новости Крым, 08.10.2023
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Главное за день: 8 октября
Главное за день: 8 октября - РИА Новости Крым, 08.10.2023
Главное за день: 8 октября
В Крым пришло похолодание. Дома жителей полуострова атакуют клопы. В Симферополе в понедельник свет будет не во всех квартирах. Украина продолжает нести потери... РИА Новости Крым, 08.10.2023
2023-10-08T22:04
2023-10-08T22:04
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гуп рк "крымэнерго"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. В Крым пришло похолодание. Дома жителей полуострова атакуют клопы. В Симферополе в понедельник свет будет не во всех квартирах. Украина продолжает нести потери в зоне СВО. Израиль официально объявил о войне с Палестиной и подсчитывает число жертв. Растет количество погибших от разрушительного землетрясения в Афганистане.О главных событиях и заявлениях дня читайте в материале РИА Новости Крым.Штормовое предупреждение в КрымуРезкое похолодание на полуострове начинается с воскресенья и продолжится в начале недели. В республиканском гидрометцентре сообщили о штормовом предупреждении. Ветер усилится до 25-27 м/с. Холодный атмосферный фронт вызовет в Крыму дожди, местами очень сильные, грозы.Клопы атакуютОдной из причин большого количества растительноядных клопов в домах крымчан профессор кафедры экологии и зоологии КФУ им. В.И. Вернадского Сергей Иванов называет сухую погоду минувшим летом. Концентрация сока у растений увеличилась, и это повлияло на выросшую численность насекомых. Вообще же привести к этому могло множество и других факторов.Симферополь без света"Крымэнерго" предупреждает, что более 70 улиц столицы Крыма останутся в понедельник без света. Причина – капитальный ремонт на линиях электропередачи. Включить свет у жителей ряда адресов Симферополя не получится с 8 утра и до 5 вечера.Ликвидированы сотни боевиков ВСУВ зоне СВО российские военные уничтожили более 650 боевиков Украины и 5 диверсионно-разведывательных групп. Больше всего военнослужащих Украина потеряла на Южно-Донецком (свыше 185 человек) и Купянском направлениях (до 170 человек).Израиль объявил войнуВоенно- политический кабинет Израиля одобрил введение "пункта 40" Основного закона, что означает официальное объявление войны.В результате нападения боевиков военного крыла движения ХАМАС в Израиле погибло уже более 500 человек, пострадавших и госпитализированных порядка 2000. Под ракетный обстрел попала больница в городе Ашкелон на юге Израиля. Тем временем в Египте местный полицейский открыл стрельбу по группе туристов из страны Ближнего Востока. Есть погибшие.Тысячи жертв землетрясения в АфганистанеЗемлетрясение, которое произошло в Афганистане 7 октября, унесло жизни более двух тысяч человек. Свыше девяти тысяч людей пострадали. Разрушено больше тысячи домов. Три сильных подземных толчка магнитудой до 6,4 произошли в субботу менее чем за час.
https://crimea.ria.ru/20231008/popast-v-noyabr-i-obratno-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-nedelyu-1131898448.html
https://crimea.ria.ru/20231008/podvodnyy-gazoprovod-mezhdu-finlyandiey-i-estoniey-perekryt--v-chem-prichina-1131934692.html
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Главное за день: 8 октября

Главные события и заявления воскресенья, 8 октября

22:04 08.10.2023
 
© РИА Новости КрымГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. В Крым пришло похолодание. Дома жителей полуострова атакуют клопы. В Симферополе в понедельник свет будет не во всех квартирах. Украина продолжает нести потери в зоне СВО. Израиль официально объявил о войне с Палестиной и подсчитывает число жертв. Растет количество погибших от разрушительного землетрясения в Афганистане.
О главных событиях и заявлениях дня читайте в материале РИА Новости Крым.

Штормовое предупреждение в Крыму

Резкое похолодание на полуострове начинается с воскресенья и продолжится в начале недели. В республиканском гидрометцентре сообщили о штормовом предупреждении. Ветер усилится до 25-27 м/с. Холодный атмосферный фронт вызовет в Крыму дожди, местами очень сильные, грозы.
Ветреная погода. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Вчера, 18:18
Попасть в ноябрь и обратно: прогноз погоды для Крыма на неделю

Клопы атакуют

Одной из причин большого количества растительноядных клопов в домах крымчан профессор кафедры экологии и зоологии КФУ им. В.И. Вернадского Сергей Иванов называет сухую погоду минувшим летом. Концентрация сока у растений увеличилась, и это повлияло на выросшую численность насекомых. Вообще же привести к этому могло множество и других факторов.
Газопровод - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Вчера, 13:07
Подводный газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыт – в чем причина

Симферополь без света

"Крымэнерго" предупреждает, что более 70 улиц столицы Крыма останутся в понедельник без света. Причина – капитальный ремонт на линиях электропередачи. Включить свет у жителей ряда адресов Симферополя не получится с 8 утра и до 5 вечера.
ДТП в Севастополе
Вчера, 17:43Ситуация на дорогах Крыма
ДТП на пешеходном переходе в Севастополе: водитель на "Ауди" сбил мужчину

Ликвидированы сотни боевиков ВСУ

В зоне СВО российские военные уничтожили более 650 боевиков Украины и 5 диверсионно-разведывательных групп. Больше всего военнослужащих Украина потеряла на Южно-Донецком (свыше 185 человек) и Купянском направлениях (до 170 человек).
Нанесение удара Искандером по украинским складам с боеприпасами и вооружением
Вчера, 14:37
Огневая установка С-300, РЛС, склад боеприпасов: потери ВСУ за сутки

Израиль объявил войну

Военно- политический кабинет Израиля одобрил введение "пункта 40" Основного закона, что означает официальное объявление войны.
В результате нападения боевиков военного крыла движения ХАМАС в Израиле погибло уже более 500 человек, пострадавших и госпитализированных порядка 2000. Под ракетный обстрел попала больница в городе Ашкелон на юге Израиля. Тем временем в Египте местный полицейский открыл стрельбу по группе туристов из страны Ближнего Востока. Есть погибшие.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Вчера, 16:55
"Маск нам не нужен" – Лукашенко

Тысячи жертв землетрясения в Афганистане

Землетрясение, которое произошло в Афганистане 7 октября, унесло жизни более двух тысяч человек. Свыше девяти тысяч людей пострадали. Разрушено больше тысячи домов. Три сильных подземных толчка магнитудой до 6,4 произошли в субботу менее чем за час.
Солдаты ВСУ
Вчера, 14:57
Сальдо подтвердил гибель 22 мирных жителей в Херсонской области
 
Главное за деньКрымНовостиНовости КрымаПогода в КрымуКрымская погодаШтормовое предупреждениеПриродаГУП РК "Крымэнерго"СимферопольОтключение электроэнергииМинистерство обороны РФНовости СВОПотери ВСУИзраильПалестинаОбострение ситуации в ИзраилеАфганистанЗемлетрясение в Афганистане
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Сильные дожди с грозами и штормовой ветер: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 9 октября
22:04Главное за день: 8 октября
21:46Конгресс США: Украина могла вооружить ХАМАС американским оружием
21:12Растительное масло: качественное и фальсификат – как отличить
20:38Можно ли платить за оценки: как наказывать и поощрять ребенка
20:11Крымский мост: обстановка на вечер воскресенья
19:43Переобувание Арестовича* и сафари военкомов: что там у соседей?
19:10Настоящий парадиз: что делать осенью в Крыму
18:46Как защитить кожу лица и тела в холода – советы эксперта
18:18Попасть в ноябрь и обратно: прогноз погоды для Крыма на неделю
17:43ДТП на пешеходном переходе в Севастополе: водитель на "Ауди" сбил мужчину
17:11На Крымском мосту выросла очередь – сколько ждать проезда
16:55"Маск нам не нужен" – Лукашенко
16:23Более 650 украинских боевиков и 5 ДРГ уничтожены за сутки
15:39Израиль объявил войну: что известно к этому часу
15:17Расстрел группы туристов из Израиля: сколько погибших
14:57Сальдо подтвердил гибель 22 мирных жителей в Херсонской области
14:37Огневая установка С-300, РЛС, склад боеприпасов: потери ВСУ за сутки
13:41Экспорт российской нефти в Бразилию возобновлен после двух лет перерыва
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