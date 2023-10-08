https://crimea.ria.ru/20231008/glavnoe-za-den-8-oktyabrya-1131938980.html

Главное за день: 8 октября

Главное за день: 8 октября - РИА Новости Крым, 08.10.2023

Главное за день: 8 октября

В Крым пришло похолодание. Дома жителей полуострова атакуют клопы. В Симферополе в понедельник свет будет не во всех квартирах. Украина продолжает нести потери... РИА Новости Крым, 08.10.2023

2023-10-08T22:04

2023-10-08T22:04

2023-10-08T22:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. В Крым пришло похолодание. Дома жителей полуострова атакуют клопы. В Симферополе в понедельник свет будет не во всех квартирах. Украина продолжает нести потери в зоне СВО. Израиль официально объявил о войне с Палестиной и подсчитывает число жертв. Растет количество погибших от разрушительного землетрясения в Афганистане.О главных событиях и заявлениях дня читайте в материале РИА Новости Крым.Штормовое предупреждение в КрымуРезкое похолодание на полуострове начинается с воскресенья и продолжится в начале недели. В республиканском гидрометцентре сообщили о штормовом предупреждении. Ветер усилится до 25-27 м/с. Холодный атмосферный фронт вызовет в Крыму дожди, местами очень сильные, грозы.Клопы атакуютОдной из причин большого количества растительноядных клопов в домах крымчан профессор кафедры экологии и зоологии КФУ им. В.И. Вернадского Сергей Иванов называет сухую погоду минувшим летом. Концентрация сока у растений увеличилась, и это повлияло на выросшую численность насекомых. Вообще же привести к этому могло множество и других факторов.Симферополь без света"Крымэнерго" предупреждает, что более 70 улиц столицы Крыма останутся в понедельник без света. Причина – капитальный ремонт на линиях электропередачи. Включить свет у жителей ряда адресов Симферополя не получится с 8 утра и до 5 вечера.Ликвидированы сотни боевиков ВСУВ зоне СВО российские военные уничтожили более 650 боевиков Украины и 5 диверсионно-разведывательных групп. Больше всего военнослужащих Украина потеряла на Южно-Донецком (свыше 185 человек) и Купянском направлениях (до 170 человек).Израиль объявил войнуВоенно- политический кабинет Израиля одобрил введение "пункта 40" Основного закона, что означает официальное объявление войны.В результате нападения боевиков военного крыла движения ХАМАС в Израиле погибло уже более 500 человек, пострадавших и госпитализированных порядка 2000. Под ракетный обстрел попала больница в городе Ашкелон на юге Израиля. Тем временем в Египте местный полицейский открыл стрельбу по группе туристов из страны Ближнего Востока. Есть погибшие.Тысячи жертв землетрясения в АфганистанеЗемлетрясение, которое произошло в Афганистане 7 октября, унесло жизни более двух тысяч человек. Свыше девяти тысяч людей пострадали. Разрушено больше тысячи домов. Три сильных подземных толчка магнитудой до 6,4 произошли в субботу менее чем за час.

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https://crimea.ria.ru/20231008/ognevaya-ustanovka-s-300-rls-sklad-boepripasov-poteri-vsu-za-sutki-1131935610.html

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https://crimea.ria.ru/20231008/saldo-podtverdil-gibel-22-mirnykh-zhiteley-v-khersone-1131936031.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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