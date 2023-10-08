Главное за день: 8 октября
Главные события и заявления воскресенья, 8 октября
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© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. В Крым пришло похолодание. Дома жителей полуострова атакуют клопы. В Симферополе в понедельник свет будет не во всех квартирах. Украина продолжает нести потери в зоне СВО. Израиль официально объявил о войне с Палестиной и подсчитывает число жертв. Растет количество погибших от разрушительного землетрясения в Афганистане.
О главных событиях и заявлениях дня читайте в материале РИА Новости Крым.
Штормовое предупреждение в Крыму
Резкое похолодание на полуострове начинается с воскресенья и продолжится в начале недели. В республиканском гидрометцентре сообщили о штормовом предупреждении. Ветер усилится до 25-27 м/с. Холодный атмосферный фронт вызовет в Крыму дожди, местами очень сильные, грозы.
Клопы атакуют
Одной из причин большого количества растительноядных клопов в домах крымчан профессор кафедры экологии и зоологии КФУ им. В.И. Вернадского Сергей Иванов называет сухую погоду минувшим летом. Концентрация сока у растений увеличилась, и это повлияло на выросшую численность насекомых. Вообще же привести к этому могло множество и других факторов.
Симферополь без света
"Крымэнерго" предупреждает, что более 70 улиц столицы Крыма останутся в понедельник без света. Причина – капитальный ремонт на линиях электропередачи. Включить свет у жителей ряда адресов Симферополя не получится с 8 утра и до 5 вечера.
Ликвидированы сотни боевиков ВСУ
В зоне СВО российские военные уничтожили более 650 боевиков Украины и 5 диверсионно-разведывательных групп. Больше всего военнослужащих Украина потеряла на Южно-Донецком (свыше 185 человек) и Купянском направлениях (до 170 человек).
Израиль объявил войну
Военно- политический кабинет Израиля одобрил введение "пункта 40" Основного закона, что означает официальное объявление войны.
В результате нападения боевиков военного крыла движения ХАМАС в Израиле погибло уже более 500 человек, пострадавших и госпитализированных порядка 2000. Под ракетный обстрел попала больница в городе Ашкелон на юге Израиля. Тем временем в Египте местный полицейский открыл стрельбу по группе туристов из страны Ближнего Востока. Есть погибшие.
Вчера, 16:55"Маск нам не нужен" – Лукашенко
Тысячи жертв землетрясения в Афганистане
Землетрясение, которое произошло в Афганистане 7 октября, унесло жизни более двух тысяч человек. Свыше девяти тысяч людей пострадали. Разрушено больше тысячи домов. Три сильных подземных толчка магнитудой до 6,4 произошли в субботу менее чем за час.