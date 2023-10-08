https://crimea.ria.ru/20231008/bolshe-70-ulits-simferopolya-do-vechera-ostanutsya-bez-sveta--prichina-1131923441.html

Больше 70 улиц Симферополя до вечера останутся без света – причина

Больше 70 улиц Симферополя до вечера останутся без света – причина - РИА Новости Крым, 08.10.2023

Больше 70 улиц Симферополя до вечера останутся без света – причина

Жители больше 70 симферопольских улиц в понедельник до вечера останутся без электроснабжения из-за капитальных ремонтных работ на линиях электропередачи. Об... РИА Новости Крым, 08.10.2023

2023-10-08T09:07

2023-10-08T09:07

2023-10-08T10:17

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Жители больше 70 симферопольских улиц в понедельник до вечера останутся без электроснабжения из-за капитальных ремонтных работ на линиях электропередачи. Об этом предупреждают в "Крымэнерго".Энергетики начнут работы с 8:00, завершить их планируется к 17:00.Плановые отключения из-за капитального ремонта коснутся жителей по адресам: ул. Бородина, 18-28, 65; ул. Веры Роик, 10-26; ул. К. Симонова, 27-51; ул. А. Домбровского, 2-6; ул. Мамак, 11; пер. Дальний, 2-16а, 5-9; ул. Центральная, 1-16; пер. Малосадовый, 16; ул. Оленчука, 2-34; ул. Алексеева, 24-30, 13-35; пер. Ближний, 1-9; ул. Клубная, 1-9; ул. Раатлыкъ, 2-10, 1-7; ул. Талдалы, 1-17; ул. Вернадского, 1-11; ул. Шефталилик, 6-14, 21-29; ул. Укурча, 20-32, 17-33; ул. Чамлы 2-30; ул. Тынч, 2-20; ул. Мамакь, 1-27; пер. Мамакь, 1-27; ул. Чукурма, 1-16; ул. Автомобилистов, 2, 3; ул. Косухина, 2-8, 41-73; пер.Стаценко, 2-12, 9-13; ул. Войтенко, 1-11; ул. Луцкого, 1-12; ул. Федоренко, 2-12, 1-5; ул. Суходольная, 25; пер. Гранитный, 26; ул. Чукурча, 6; пер. Чукурча, 2-24, 1-11; пер. Софиевский, 2-16, 1-23; ул. Луговая, 16-140, 55-131; ул. Овощная, 2-10, 1-25А; ул. Тепличная, 2-12; ул. Косухина, 16, 1-39; ул. Северского, 2-14, 1-23; ул. Ерошенко, 1-11; ул. Силиванова, 2-40; ул. Давыдова, 10; ул. Хачатряна, 2-58, 1-45; ул. Дальняя, 2-24, 1-7; ул. Бородина, 14А.Кроме того, из-за внеплановых ремонтов в график внесены еще десятки улиц: ул. Раатлыкъ, 2-10, 1-7; ул. Талдалы, 1-17; ул. Вернадского, 1-11; ул. Шефталилик, 6-14, 1-29; пер. Шефталилик, 1-15; ул. Чукъурча, 1-33; ул. Чамлы, 2-30; ул. Тынч, 2-20, 1; ул. Мамакъ, 1-27; пер. Мамакъ, 2-26, 1-3; ул. Когемли, 1-29; ул. Автомобилистов, 1, 3, 2; ул. Луговая, 16-50, 55-97, 107-131; ул. Овощная, 2-10, 1-25; ул. Тепличная, 2-12; ул. Северского, 2-14, 1-23; ул. Ерошенко, 1-11; ул. Селиванова, 2-40, 50-56, 1-21; ул. Давыдова, 1, 4, 10; ул. Косухина, 2-8, 16, 1-43, 51-73; ул. Стаценко, 10; пер. Стаценко, 1-13; ул. Матвеева, 1-17; ул. Войтенко, 1-11; ул. Заклюки, 1-9; ул. Луцкого, 1-12; ул. Федоренко, 2-12, 1-5; ул. Суходольная, 25; пер. Гранитный, 26; пер. Чукъурча, 2-24, 1-11; пер. Софиевский, 2-16, 1-23; пер. Тынч, 2-16.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовое отключение: часть Симферополя на сутки останется без водыВ центре Севастополя пропал свет – причинаИли дорого, или его нет: что не нравится россиянам в своем жилье

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симферополь, общество, крым, жкх, жкх крыма и севастополя, городская среда, гуп рк "крымэнерго", новости крыма