https://crimea.ria.ru/20231007/massovoe-otklyuchenie-chast-simferopolya-na-sutki-ostanetsya-bez-vody-1131919032.html

Массовое отключение: часть Симферополя на сутки останется без воды

Массовое отключение: часть Симферополя на сутки останется без воды - РИА Новости Крым, 07.10.2023

Массовое отключение: часть Симферополя на сутки останется без воды

Жители более 40 симферопольских улиц в микрорайоне Марьино и селе Украинка, а также пяти садовых товариществ, на сутки останутся без воды из-за замены участка... РИА Новости Крым, 07.10.2023

2023-10-07T16:37

2023-10-07T16:37

2023-10-07T16:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Жители более 40 симферопольских улиц в микрорайоне Марьино и селе Украинка, а также пяти садовых товариществ, на сутки останутся без воды из-за замены участка трубопровода. Об этом предупредили в "Воде Крыма".Уточняется, что работы ведутся в рамках ремонта дорожного полотна в районе улицы Джами (микрорайон Марьино).На этот период для горожан будет организован подвоз питьевой воды. График и адреса работы водовозок "Вода Крыма" обещает опубликовать дополнительно. При этом населению рекомендуют иметь запас воды.Читайте также на РИА Новости Крым:Бизнесмен в Крыму незаконно выкачивал воду из рекиВ реку Салгир в Крыму поступают опасные токсиныЧрезвычайно засушливый сентябрь: гидрологи оценили запасы воды в Крыму

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2023

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