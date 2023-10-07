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Массовое отключение: часть Симферополя на сутки останется без воды - РИА Новости Крым, 07.10.2023
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Массовое отключение: часть Симферополя на сутки останется без воды
Массовое отключение: часть Симферополя на сутки останется без воды - РИА Новости Крым, 07.10.2023
Массовое отключение: часть Симферополя на сутки останется без воды
Жители более 40 симферопольских улиц в микрорайоне Марьино и селе Украинка, а также пяти садовых товариществ, на сутки останутся без воды из-за замены участка... РИА Новости Крым, 07.10.2023
2023-10-07T16:37
2023-10-07T16:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Жители более 40 симферопольских улиц в микрорайоне Марьино и селе Украинка, а также пяти садовых товариществ, на сутки останутся без воды из-за замены участка трубопровода. Об этом предупредили в "Воде Крыма".Уточняется, что работы ведутся в рамках ремонта дорожного полотна в районе улицы Джами (микрорайон Марьино).На этот период для горожан будет организован подвоз питьевой воды. График и адреса работы водовозок "Вода Крыма" обещает опубликовать дополнительно. При этом населению рекомендуют иметь запас воды.Читайте также на РИА Новости Крым:Бизнесмен в Крыму незаконно выкачивал воду из рекиВ реку Салгир в Крыму поступают опасные токсиныЧрезвычайно засушливый сентябрь: гидрологи оценили запасы воды в Крыму
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Массовое отключение: часть Симферополя на сутки останется без воды

Два микрорайона Симферополя на сутки останутся без воды из-за замены трубопровода

16:37 07.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПодвоз питьевой воды
Подвоз питьевой воды - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Жители более 40 симферопольских улиц в микрорайоне Марьино и селе Украинка, а также пяти садовых товариществ, на сутки останутся без воды из-за замены участка трубопровода. Об этом предупредили в "Воде Крыма".
Уточняется, что работы ведутся в рамках ремонта дорожного полотна в районе улицы Джами (микрорайон Марьино).

Так, с 23:00 8 октября до 23:00 9 октября без воды останутся жители по адресам: ул. Мектеп, ул. Ешиль, ул. Джиен-Софу, ул. Кошели, пер. Менгли-Гирея, ул. Менгли-Гирея, ул. Меркезий, ул. Джума, ул. Чобан-Тёпе, ул. Юкъары, ул. Орта, ул. Джами, ул. Минаре, ул. Ана-Юрт, ул. Бадемлик, ул. Сосновая, ул. Глинная, ул. Лунная, ул. Ивана Купала, ул. Папоротниковая, ул. Симург, ул. Мермерша, ул. Земляничная, ул. Арендная, ул. Посевная, Земляничный проезд, ул. Клубничная, Кирпичный проезд, Сосновый проезд, с. Украинка, ул. Украинская, ул. Амет-Хана Султана, ул. Гаспринского, ул. Абденнановой, ул. Дружбы, ул. Абдуллы Тейфука, ул. Умера Адаманова, ул. Сахарова, ул. Григоренко, ул. Сулеймана Арифова, а также СНТ "Ромашка", СНТ "Ветеран", СТ "Вишенка", СТ "Строитель-К", СТ "Ривер".

На этот период для горожан будет организован подвоз питьевой воды. График и адреса работы водовозок "Вода Крыма" обещает опубликовать дополнительно. При этом населению рекомендуют иметь запас воды.
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