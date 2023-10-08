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В воскресенье на Крым обрушатся ливни и штормовой ветер
В воскресенье на Крым обрушатся ливни и штормовой ветер - РИА Новости Крым, 08.10.2023
В воскресенье на Крым обрушатся ливни и штормовой ветер
В воскресенье в Крыму резко похолодает, пройдут дожди, местами с грозами, ветер усилится до штормовых значений 25-27 м/с. На всем полуострове объявлено... РИА Новости Крым, 08.10.2023
2023-10-08T00:01
2023-10-08T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму резко похолодает, пройдут дожди, местами с грозами, ветер усилится до штормовых значений 25-27 м/с. На всем полуострове объявлено штормовое предупреждение, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем пройдут дожди с грозами. Ветер юго-западный 13-18 м/с, днем местами до 23 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +21...23.В Севастополе облачно с прояснениями. Вечером ожидается дождь, гроза. Ветер юго-западный 10-15 м/с, вечером северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15…17, днем +21…23.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, днем дождь. Температура воздуха ночью от +14 до +16 градусов, днем +20…22.Ранее в республиканском главке МЧС России предупреждали, что в Крыму 8 и 9 октября резко изменится характер погоды и объявили штормовое предупреждение.При этом в регионе сохраняется и чрезвычайная пожарная опасность.Читайте также на РИА Новости Крым:Зима близко: на Кубань идут заморозкиДва дня шторма: МЧС предупреждает о резком ухудшении погодыСолнечно и тепло: прогноз погоды на выходные
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РИА Новости Крым
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
В воскресенье на Крым обрушатся ливни и штормовой ветер
Сильные дожди с грозами и штормовой ветер ожидаются в Крыму в воскресенье
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму резко похолодает, пройдут дожди, местами с грозами, ветер усилится до штормовых значений 25-27 м/с. На всем полуострове объявлено штормовое предупреждение, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"В воскресенье и понедельник характер погоды резко изменится: холодный атмосферный фронт вызовет на полуострове дожди, днем 8 октября и ночью 9 октября местами очень сильные, грозы", - предупреждают синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем пройдут дожди с грозами. Ветер юго-западный 13-18 м/с, днем местами до 23 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +21...23.
В Севастополе облачно с прояснениями. Вечером ожидается дождь, гроза. Ветер юго-западный 10-15 м/с, вечером северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15…17, днем +21…23.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, днем дождь. Температура воздуха ночью от +14 до +16 градусов, днем +20…22.
Ранее в республиканском главке МЧС России предупреждали, что в Крыму 8 и 9 октября резко изменится характер погоды
и объявили штормовое предупреждение.
При этом в регионе сохраняется
и чрезвычайная пожарная опасность.
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