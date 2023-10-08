https://crimea.ria.ru/20231008/v-voskresene-na-krym-obrushatsya-livni-i-shtormovoy-veter-1131815829.html

В воскресенье на Крым обрушатся ливни и штормовой ветер

В воскресенье на Крым обрушатся ливни и штормовой ветер - РИА Новости Крым, 08.10.2023

В воскресенье на Крым обрушатся ливни и штормовой ветер

В воскресенье в Крыму резко похолодает, пройдут дожди, местами с грозами, ветер усилится до штормовых значений 25-27 м/с. На всем полуострове объявлено... РИА Новости Крым, 08.10.2023

2023-10-08T00:01

2023-10-08T00:01

2023-10-08T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/11/1125421804_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_3adcd7d019dc48d5c4e7564144b6cc18.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму резко похолодает, пройдут дожди, местами с грозами, ветер усилится до штормовых значений 25-27 м/с. На всем полуострове объявлено штормовое предупреждение, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем пройдут дожди с грозами. Ветер юго-западный 13-18 м/с, днем местами до 23 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +21...23.В Севастополе облачно с прояснениями. Вечером ожидается дождь, гроза. Ветер юго-западный 10-15 м/с, вечером северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15…17, днем +21…23.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, днем дождь. Температура воздуха ночью от +14 до +16 градусов, днем +20…22.Ранее в республиканском главке МЧС России предупреждали, что в Крыму 8 и 9 октября резко изменится характер погоды и объявили штормовое предупреждение.При этом в регионе сохраняется и чрезвычайная пожарная опасность.Читайте также на РИА Новости Крым:Зима близко: на Кубань идут заморозкиДва дня шторма: МЧС предупреждает о резком ухудшении погодыСолнечно и тепло: прогноз погоды на выходные

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр