https://crimea.ria.ru/20231006/solnechno-i-teplo-prognoz-pogody-na-vykhodnye-1131898641.html
Солнечно и тепло: прогноз погоды на выходные
Солнечно и тепло: прогноз погоды на выходные - РИА Новости Крым, 06.10.2023
Солнечно и тепло: прогноз погоды на выходные
В предстоящие выходные погода в Крыму благодаря антициклону будет сухой и солнечной. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра... РИА Новости Крым, 06.10.2023
2023-10-06T20:35
2023-10-06T20:35
2023-10-06T20:35
погода в крыму
крымская погода
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1b/1125124284_0:82:1629:998_1920x0_80_0_0_6ecacc90e271ba45ca26dc0c3af1d83c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости. В предстоящие выходные погода в Крыму благодаря антициклону будет сухой и солнечной. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По словам Тишковца, в субботу инициатива будет у антициклона, погода установится солнечная и малооблачная, ветер западный и юго-западный 4-9 м/с. В ночные часы ожидается +6…+11. Днем столбики термометров покажут +18…+23."Большую часть воскресенья характер погоды не изменится. Но во второй части дня, ближе к вечеру, скажется давление циклона с севера и связанной с ним холодной фронтальной системы. Ночью малооблачно, без осадков +10…+15 градусов. Днем будет облачно с прояснениями. Вечером местами пойдут первые дожди, ветер юго-западный 7-12 м/с, а в порывах он будет достигать 19 м/с", – рассказал он. И отметил, что до полудня 8 октября воздух в Крыму успеет прогреться до +18…+23 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Чрезвычайно засушливый сентябрь: гидрологи оценили запасы воды в КрымуКрыму угрожают оползни и селевые потокиОсенняя погода придет в Крым с началом октября
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1b/1125124284_95:0:1535:1080_1920x0_80_0_0_53e83a156b21301eb22570e63e953953.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода в крыму, крымская погода, центр погоды "фобос", евгений тишковец, крым
Солнечно и тепло: прогноз погоды на выходные
ФОБОС: в Крыму на выходных солнечно и тепло
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости.
В предстоящие выходные погода в Крыму благодаря антициклону будет сухой и солнечной. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
По словам Тишковца, в субботу инициатива будет у антициклона, погода установится солнечная и малооблачная, ветер западный и юго-западный 4-9 м/с. В ночные часы ожидается +6…+11. Днем столбики термометров покажут +18…+23.
"Большую часть воскресенья характер погоды не изменится. Но во второй части дня, ближе к вечеру, скажется давление циклона с севера и связанной с ним холодной фронтальной системы. Ночью малооблачно, без осадков +10…+15 градусов. Днем будет облачно с прояснениями. Вечером местами пойдут первые дожди, ветер юго-западный 7-12 м/с, а в порывах он будет достигать 19 м/с", – рассказал он. И отметил, что до полудня 8 октября воздух в Крыму успеет прогреться до +18…+23 градусов.
Читайте также на РИА Новости Крым: