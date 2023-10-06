https://crimea.ria.ru/20231006/solnechno-i-teplo-prognoz-pogody-na-vykhodnye-1131898641.html

Солнечно и тепло: прогноз погоды на выходные

Солнечно и тепло: прогноз погоды на выходные - РИА Новости Крым, 06.10.2023

Солнечно и тепло: прогноз погоды на выходные

В предстоящие выходные погода в Крыму благодаря антициклону будет сухой и солнечной. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра... РИА Новости Крым, 06.10.2023

2023-10-06T20:35

2023-10-06T20:35

2023-10-06T20:35

погода в крыму

крымская погода

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости. В предстоящие выходные погода в Крыму благодаря антициклону будет сухой и солнечной. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По словам Тишковца, в субботу инициатива будет у антициклона, погода установится солнечная и малооблачная, ветер западный и юго-западный 4-9 м/с. В ночные часы ожидается +6…+11. Днем столбики термометров покажут +18…+23."Большую часть воскресенья характер погоды не изменится. Но во второй части дня, ближе к вечеру, скажется давление циклона с севера и связанной с ним холодной фронтальной системы. Ночью малооблачно, без осадков +10…+15 градусов. Днем будет облачно с прояснениями. Вечером местами пойдут первые дожди, ветер юго-западный 7-12 м/с, а в порывах он будет достигать 19 м/с", – рассказал он. И отметил, что до полудня 8 октября воздух в Крыму успеет прогреться до +18…+23 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Чрезвычайно засушливый сентябрь: гидрологи оценили запасы воды в КрымуКрыму угрожают оползни и селевые потокиОсенняя погода придет в Крым с началом октября

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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