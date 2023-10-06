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Солнечно и тепло: прогноз погоды на выходные - РИА Новости Крым, 06.10.2023
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Солнечно и тепло: прогноз погоды на выходные
Солнечно и тепло: прогноз погоды на выходные - РИА Новости Крым, 06.10.2023
Солнечно и тепло: прогноз погоды на выходные
В предстоящие выходные погода в Крыму благодаря антициклону будет сухой и солнечной. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра... РИА Новости Крым, 06.10.2023
2023-10-06T20:35
2023-10-06T20:35
погода в крыму
крымская погода
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости. В предстоящие выходные погода в Крыму благодаря антициклону будет сухой и солнечной. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По словам Тишковца, в субботу инициатива будет у антициклона, погода установится солнечная и малооблачная, ветер западный и юго-западный 4-9 м/с. В ночные часы ожидается +6…+11. Днем столбики термометров покажут +18…+23."Большую часть воскресенья характер погоды не изменится. Но во второй части дня, ближе к вечеру, скажется давление циклона с севера и связанной с ним холодной фронтальной системы. Ночью малооблачно, без осадков +10…+15 градусов. Днем будет облачно с прояснениями. Вечером местами пойдут первые дожди, ветер юго-западный 7-12 м/с, а в порывах он будет достигать 19 м/с", – рассказал он. И отметил, что до полудня 8 октября воздух в Крыму успеет прогреться до +18…+23 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Чрезвычайно засушливый сентябрь: гидрологи оценили запасы воды в КрымуКрыму угрожают оползни и селевые потокиОсенняя погода придет в Крым с началом октября
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погода в крыму, крымская погода, центр погоды "фобос", евгений тишковец, крым
Солнечно и тепло: прогноз погоды на выходные

ФОБОС: в Крыму на выходных солнечно и тепло

20:35 06.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсень в ботаническом саду Крымского федерального университета
Осень в ботаническом саду Крымского федерального университета - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости. В предстоящие выходные погода в Крыму благодаря антициклону будет сухой и солнечной. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
По словам Тишковца, в субботу инициатива будет у антициклона, погода установится солнечная и малооблачная, ветер западный и юго-западный 4-9 м/с. В ночные часы ожидается +6…+11. Днем столбики термометров покажут +18…+23.
"Большую часть воскресенья характер погоды не изменится. Но во второй части дня, ближе к вечеру, скажется давление циклона с севера и связанной с ним холодной фронтальной системы. Ночью малооблачно, без осадков +10…+15 градусов. Днем будет облачно с прояснениями. Вечером местами пойдут первые дожди, ветер юго-западный 7-12 м/с, а в порывах он будет достигать 19 м/с", – рассказал он. И отметил, что до полудня 8 октября воздух в Крыму успеет прогреться до +18…+23 градусов.
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Погода в КрымуКрымская погодаЦентр погоды "ФОБОС"Евгений ТишковецКрым
 
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