https://crimea.ria.ru/20231005/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-5-oktyabrya-1131887847.html

Главные события и заявления дня: 5 октября

Главные события и заявления дня: 5 октября - РИА Новости Крым, 05.10.2023

Главные события и заявления дня: 5 октября

Путин обозначил главную задачу СВО и раскрыл суть украинского кризиса. Российская армия уничтожила еще 600 боевиков за сутки и иностранную технику. В... РИА Новости Крым, 05.10.2023

2023-10-05T22:51

2023-10-05T22:51

2023-10-05T22:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Путин обозначил главную задачу СВО и раскрыл суть украинского кризиса. Российская армия уничтожила еще 600 боевиков за сутки и иностранную технику. В Вооруженных силах РФ сформированы девять резервных полков для СВО. Глава евродипломатии Боррель сообщил плохую новость для Украины. ФАС потребовала от независимых автозаправок снизить цены на топливо.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Заявления Путина на сессии клуба "Валдай"Россия не начинала войну на Украине, но после госпереворота на Украине вынуждена была защитить Крым и Севастополь от угрозы этнических чисток и остановить войну на Донбассе, который киевский режим при поддержке Запада пытался склонить к повиновению обстрелами и бомбежками. Об этом в четверг заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии клуба "Валдай". Он также подчеркнул, что Россия не стремится отвоевывать дополнительные территории, украинский кризис не является территориальным конфликтом. По словам Путина, вопрос "гораздо шире и фундаментальнее": речь идет о "принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство". Кроме того, президент подчеркнул, что мир больше не готов подчинятся Западу, а Россия была, есть и будет одной из основ мировой системы, готовой к конструктивному взаимодействию со всеми, но и к жесткому противодействию тем, кто исповедует принципы диктата и насилия. Успехи Армии РоссииУкраинские подразделения за сутки предприняли пять безуспешных атак на трех направлениях специальной военной операции. В провальных попытках наступления ВСУ лишились более 600 солдат, рассказали в Минобороны РФ. Кроме того, Вооруженные силы России уничтожили на разных направлениях СВО две артиллерийские системы и две гаубицы производства США, а также две артустановки, поставленные ВСУ Францией.Девять резервных полков для СВОВ Вооруженных силах РФ на сегодняшний день из военнослужащих-контрактников сформированы девять резервных полков для каждой группировки войск в зоне специальной военной операции на Украине, сообщил в четверг министр обороны России Сергей Шойгу. Он добавил, что за последний месяц на службу приняты 38 тысяч добровольцев для участия в СВО. Также глава Минобороны отметил работу инструкторов-офицеров, обучающих добровольцев и контрактников на полигонах. По словам Шойгу, все они имеют боевой опыт.Плохая новость для УкраиныЕвропейский Союз не в состоянии компенсировать Украине ту помощь, которую она получала от США до подписания закона о временном финансировании, поэтому Киеву следует надеяться на возобновление траншей из Вашингтона. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. При этом он отметил, что есть предложение о выделении Киеву 50 миллиардов евро экономической и 20 миллиардов военной помощи, однако это все равно не сможет компенсировать американскую поддержку. Требование ФАС по топливуФедеральная антимонопольная служба (ФАС) направила письмо вертикально интегрированным и независимым АЗС о необходимости снизить стоимость топлива в связи со снижением биржевых цен. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Как отметили в ведомстве, в случае отсутствия принятых мер со стороны организаций служба будет рассматривать их как признаки нарушения антимонопольного законодательства.

https://crimea.ria.ru/20231005/putin-ob-aviakatastrofe-s-prigozhinym-v-telakh-nashli-fragmenty-granaty-1131886958.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости, новости сво, политика, украина, в мире, европейский союз, фас (федеральная антимонопольная служба), топливо, общество