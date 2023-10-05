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В зоне спецоперации уничтожена "помощь" США и Франции для ВСУ
В зоне спецоперации уничтожена "помощь" США и Франции для ВСУ - РИА Новости Крым, 05.10.2023
В зоне спецоперации уничтожена "помощь" США и Франции для ВСУ
Вооруженные силы России за сутки уничтожили в зоне спецоперации на разных направлениях две артиллерийские системы и две гаубицы производства США, а также две... РИА Новости Крым, 05.10.2023
2023-10-05T17:09
2023-10-05T17:09
2023-10-05T17:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки уничтожили в зоне спецоперации на разных направлениях две артиллерийские системы и две гаубицы производства США, а также две артустановки, поставленные ВСУ Францией. Это следует из сводки Минобороны России.По данным ведомства, за сутки ВСУ потеряли две американские гаубицы М109 Paladin, а также две артиллерийских системы М777 производства США.Помимо этого, средствами российских ПВО в течение суток были перехвачены авиационная управляемая бомба JDAM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.Также уничтожены 27 украинских беспилотников в ДНР (Кременец, Берестовое), ЛНР (Сватово), Запорожской (Пологи, Мирное), Херсонской (Новая Збурьевка, Пролетарка) и Харьковской области (Таволжанка).Ранее в Минобороны сообщили о пяти безуспешных атаках, которые ВСУ предприняли на трех направлениях в зоне спецоперации в течение минувших суток.Читайте также на РИА Новости Крым:В Горловке на кассетной бомбе ВСУ подорвались дети – один погибКомандные пункты штурмовых бригад ВСУ в зоне спецоперации уничтоженыБудут ли США и Европа "сливать" Украину – мнение политолога
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новости сво, министерство обороны рф, поставки западного оружия украине, сша, франция, украина, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область, пво, харьковская область
В зоне спецоперации уничтожена "помощь" США и Франции для ВСУ
В зоне спецоперации уничтожено вооружение из поставок Украине от США и Франции