https://crimea.ria.ru/20231005/v-zone-spetsoperatsii-unichtozhena-pomosch-ssha-i-frantsii-dlya-vsu-1131879528.html

В зоне спецоперации уничтожена "помощь" США и Франции для ВСУ

В зоне спецоперации уничтожена "помощь" США и Франции для ВСУ - РИА Новости Крым, 05.10.2023

В зоне спецоперации уничтожена "помощь" США и Франции для ВСУ

Вооруженные силы России за сутки уничтожили в зоне спецоперации на разных направлениях две артиллерийские системы и две гаубицы производства США, а также две... РИА Новости Крым, 05.10.2023

2023-10-05T17:09

2023-10-05T17:09

2023-10-05T17:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки уничтожили в зоне спецоперации на разных направлениях две артиллерийские системы и две гаубицы производства США, а также две артустановки, поставленные ВСУ Францией. Это следует из сводки Минобороны России.По данным ведомства, за сутки ВСУ потеряли две американские гаубицы М109 Paladin, а также две артиллерийских системы М777 производства США.Помимо этого, средствами российских ПВО в течение суток были перехвачены авиационная управляемая бомба JDAM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.Также уничтожены 27 украинских беспилотников в ДНР (Кременец, Берестовое), ЛНР (Сватово), Запорожской (Пологи, Мирное), Херсонской (Новая Збурьевка, Пролетарка) и Харьковской области (Таволжанка).Ранее в Минобороны сообщили о пяти безуспешных атаках, которые ВСУ предприняли на трех направлениях в зоне спецоперации в течение минувших суток.Читайте также на РИА Новости Крым:В Горловке на кассетной бомбе ВСУ подорвались дети – один погибКомандные пункты штурмовых бригад ВСУ в зоне спецоперации уничтоженыБудут ли США и Европа "сливать" Украину – мнение политолога

https://crimea.ria.ru/20231001/kak-ukraina-mozhet-ispolzovat-nemetskie-rakety-taurus--ekspert-1131782539.html

сша

франция

украина

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

харьковская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, поставки западного оружия украине, сша, франция, украина, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область, пво, харьковская область