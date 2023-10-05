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Главные новости Крыма: 5 октября

Главные новости Крыма: 5 октября - РИА Новости Крым, 05.10.2023

Главные новости Крыма: 5 октября

Безэкипажный катер ВСУ в Черном море и воздушная тревога в Севастополе. Усиление ПВО в регионе и отсутствие угроз от вторжения украинских войск как с суши, так... РИА Новости Крым, 05.10.2023

2023-10-05T23:27

2023-10-05T23:27

2023-10-05T23:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Безэкипажный катер ВСУ в Черном море и воздушная тревога в Севастополе. Усиление ПВО в регионе и отсутствие угроз от вторжения украинских войск как с суши, так и с моря. Цены на бензин и подорожание проезда в общественном транспорте. Число крымских призывников и где они будут служить. Назанчение врио министра топлива и энергетики РК. Уход из жизни экс-омбудсмена Крыма Ларисы Опанасюк.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Катер ВСУ в Черном море и воздушная тревога в СевастополеМорская авиация ЧФ уничтожила украинский безэкипажный катер в северо-западной части Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России. При этом в Севастополе объявили воздушную тревогу, которая действовала в течение часа. В это время в районе Инкерманского моста жители и гости города могли наблюдать дым, который был связан с применением средств аэрозольной маскировки, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Заявления Аксенова о защите КрымаСистема противовоздушной обороны (ПВО) на территории Крыма значительно усилена и способна противостоять массовому налету вражеских беспилотников и других средств поражения, заявил в четверг глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, военные в Крыму "четко понимают и знают, где, когда и по каким целям и каким способом будут нанесены удары". С учетом этого они выстраивают эффективную защиту.Также он заявил, что в Крыму предприняты исчерпывающие меры, чтобы обезопасить полуостров от вторжения украинских войск как с суши, так и с моря. Цены на бензин и подорожание проездаГлавы Крыма и Севастополя обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять меры для выравнивания стоимости топлива в Крыму с другими регионами Южного федерального округа, принято решение о компенсации части затрат поставщикам. В этой связи глава республики Сергей Аксенов считает, что на следующей неделе в регионе цены выровняются. При этом председатель республиканской Общественной палаты Александр Форманчук в четверг заявил, что из-за роста цен на топливо в Крыму неизбежно повышение цен на проезд в общественном транспорте. Он подчеркнул, что повышение стоимости стоит ожидать не раньше следующего года - до окончания текущего вопрос поставлен "на стоп". Крымские призывникиЭтой осенью из Крыма на военную службу будут призваны около двух тысяч человек, в регионе создано 25 призывных комиссий, сообщил начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу республиканского военного комиссариата подполковник Сергей Давиденко. При это призывники из Крыма будут проходить военную службу на территории Российской Федерации, их не отправят в зону проведения спецоперации и в новые регионы РФ.Новый врио министраВременно исполняющим обязанности министра топлива и энергетики Республики Крым назначен Сергей Силин, ранее занимавший должность первого замминистра. Указ о назначении подписан главой Крыма 5 октября. Сергею Силину 38 лет, он имеет два высших образования по специальностям "Промышленное и гражданское строительство" и "Электроэнергетика и электротехника", а также трудовой стаж в различных компаниях, в том числе на руководящих должностях в ГУП РК "Крымэнерго", после чего в 2021 году занял пост замминистра топлива и энергетики РК. Уход Ларисы ОпанасюкБывший уполномоченный по правам человека в Республике Крым Лариса Опанасюк умерла на 61-м году жизни. Опанасюк скончалась после болезни. Прощание с ней состоится 7 октября в 11:00 в Александро-Невском кафедральном соборе Симферополя.

https://crimea.ria.ru/20231005/shkoly-i-bolnitsy-sevastopolya-zaschityat-ot-ugrozy-vzryvnoy-volny-1131885351.html

https://crimea.ria.ru/20231005/neobosnovannogo-rosta-tsen-na-kuritsu-v-krymu-ne-budet--aksenov-1131877689.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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