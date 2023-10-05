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Дым в районе Инкерманского моста в Севастополе – что происходит
Дым в районе Инкерманского моста в Севастополе – что происходит - РИА Новости Крым, 05.10.2023
Дым в районе Инкерманского моста в Севастополе – что происходит
Дым в районе Инкерманского моста в Севастополе, который могут видеть жители и гости города в четверг вечером, связан с применением средств аэрозольной... РИА Новости Крым, 05.10.2023
2023-10-05T17:45
2023-10-05T17:45
2023-10-05T17:45
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михаил развожаев
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Дым в районе Инкерманского моста в Севастополе, который могут видеть жители и гости города в четверг вечером, связан с применением средств аэрозольной маскировки. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.В Севастополе в четверг вечером была объявлена воздушная тревога. Морской и наземный общественный транспорт временно прекратили движение. Власти города опубликовали алгоритм действий при включении сирен системы централизованного оповещения.Читайте также на РИА Новости Крым:Воздушная тревога объявлена в СевастополеДвижение по Крымскому мосту остановленоАкватория и центр Севастополя в дыму – что происходит в городе
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севастополь, крым, новости, новости крыма, воздушная тревога в севастополе, михаил развожаев, атаки всу на крым
Дым в районе Инкерманского моста в Севастополе – что происходит
Развожаев: дым в районе Инкерманского моста в Севастополе – средства маскировки