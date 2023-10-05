https://crimea.ria.ru/20231005/dym-v-rayone-inkermanskogo-mosta-v-sevastopole--chto-proiskhodit-1131881174.html

Дым в районе Инкерманского моста в Севастополе – что происходит

Дым в районе Инкерманского моста в Севастополе – что происходит - РИА Новости Крым, 05.10.2023

Дым в районе Инкерманского моста в Севастополе – что происходит

Дым в районе Инкерманского моста в Севастополе, который могут видеть жители и гости города в четверг вечером, связан с применением средств аэрозольной... РИА Новости Крым, 05.10.2023

2023-10-05T17:45

2023-10-05T17:45

2023-10-05T17:45

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воздушная тревога в севастополе

михаил развожаев

атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Дым в районе Инкерманского моста в Севастополе, который могут видеть жители и гости города в четверг вечером, связан с применением средств аэрозольной маскировки. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.В Севастополе в четверг вечером была объявлена воздушная тревога. Морской и наземный общественный транспорт временно прекратили движение. Власти города опубликовали алгоритм действий при включении сирен системы централизованного оповещения.Читайте также на РИА Новости Крым:Воздушная тревога объявлена в СевастополеДвижение по Крымскому мосту остановленоАкватория и центр Севастополя в дыму – что происходит в городе

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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