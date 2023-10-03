https://crimea.ria.ru/20231003/glavnoe-za-den-3-oktyabrya-1131830962.html

Главное за день: 3 октября

Главное за день: 3 октября - РИА Новости Крым, 03.10.2023

Главное за день: 3 октября

Над побережьем Крыма сбита украинская ракета "Нептун", а над Севастополем - беспилотник. Российские войска уничтожили цеха заводов, на которых выпускались... РИА Новости Крым, 03.10.2023

2023-10-03T23:20

2023-10-03T23:20

2023-10-03T23:20

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безопасность республики крым и севастополя

беспилотник (бпла, дрон)

сергей шойгу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Над побережьем Крыма сбита украинская ракета "Нептун", а над Севастополем - беспилотник. Российские войска уничтожили цеха заводов, на которых выпускались бронетехника и ракетное топливо для ВСУ. Шойгу заявил о провале попыток боевиков прорваться в Запорожской области. СК предъявил заочные обвинения в терроризме Буданову и другим военным руководителям Украины. Стоимость бензина и летнего дизеля на бирже снизились.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Ракета "Нептун" над Черным моремВо вторник вечером Минобороны сообщило о том, что система ПВО сбила украинскую противокорабельную ракету "Нептун" над северо-западной частью акватории Черного моря у побережья Крымского полуострова. Обломки БПЛА упали на жилой домв в СевастополеВ это же время в Севастополе объявили воздушную тревогу. В течение 45 минут в городе звучали сирены, был остановлен общественный транспорт.Позже губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что над Севастополем отбита атака украинского беспилотника. Обломки дрона упали на крышу жилого дома, в результате в нескольких квартирах выбило стекла. Пострадавших нет. Как отметил глава города, на месте работают специалисты городской спасательной службы, которые примут решение о перемещении взрывоопасных предметов в безопасное от застройки место.Точные удары ВС РФ по украинским военным заводамВооруженные силы России уничтожили ремонтные цеха бронетанкового завода в Харькове, где производился ремонт техники ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.Также в районе Павлограда Днепропетровской области нанесены удары по цехам предприятия по выпуску твердого ракетного топлива и взрывчатых веществВсего за прошедшие сутки в зоне СВО российские военные отразили семь атак противника. Потери ВСУ составили 665 человек убитыми и ранеными, а также 30 единиц техники. Самый большой урон украинские войска понесли на Донецком направлении – до 285 боевиков.Попытки ВСУ прорваться на Запорожье провалилисьПопытки ВСУ прорвать российскую оборону в районах Вербового и Работино на Запорожском фронте оказались провальными, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.Кроме того, по его словам, российские военные успешно отразили все атаки на Соледаро-Бахмутском направлении.Глава ведомства также заявил, что Минобороны не планирует проводить дополнительную мобилизацию для участия в военной операции на Украине, поскольку в Вооруженных силах РФ есть достаточное количество военнослужащих для выполнения задач.Шойгу уточнил, что с начала года на военную службу по контракту и в добровольческие формирования поступили более 335 тысяч человек, при этом более 50 тысяч россиян заключили контракт в сентябре.Арестовича объявили в розыск, Буданов на очередиСК РФ предъявил заочные обвинения в терроризме начальнику ГУР минобороны Украины Кириллу Буданову и другим представителям высшего военного руководства Украины, в том числе командующему воздушными силами ВСУ Николаю Олещуку, командующему военно-морскими силами ВСУ Алексею Неижпапе, командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергею Бурденюку.Следствие обвиняет их в организации и совершении с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года более ста ударов с воздуха с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по территориям Москвы и Московской области, Республики Крым и города Севастополя, Ростовской, Белгородской, Брянской областей и ряда других регионов Российской Федерации.В ближайшее время следствие планирует объявить фигурантов в розыск и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу заочно.Кроме того, Министерство внутренних дел России объявило в розыск экс-советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича. Политик разыскивается по уголовной статье, но нет уточнения, по какой именно.Стоимость бензина и летнего дизеля на бирже снизилисьНа Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже бензин марок Аи-92 и Аи-95 во вторник потерял 2% стоимости, а цена на летний дизель снизилась сразу на 8%.В соответствии с текущими котировками, Аи-92 3 октября торгуется по 55 486 рублей за тонну - это на 2,05% дешевле предыдущей цены. Стоимость бензина марки Аи-95 снизилась на 1,55% - до 57 637 рублей за тонну.Самое заметное снижение цены отмечается на летнее дизельное топливо: по территориальному индексу Европейской части России стоимость дизеля за торговый день снизилась на 7,86%, - до 53 879 рублей за тонну. В тоже время зимний дизель второй день растет рекордными темпами и сейчас торгуется по 72 981 рубля за тонну.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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