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Главное за день: 3 октября - РИА Новости Крым, 03.10.2023
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Главное за день: 3 октября
Главное за день: 3 октября - РИА Новости Крым, 03.10.2023
Главное за день: 3 октября
Над побережьем Крыма сбита украинская ракета "Нептун", а над Севастополем - беспилотник. Российские войска уничтожили цеха заводов, на которых выпускались... РИА Новости Крым, 03.10.2023
2023-10-03T23:20
2023-10-03T23:20
россия
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новости крыма
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происшествия
безопасность республики крым и севастополя
беспилотник (бпла, дрон)
сергей шойгу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Над побережьем Крыма сбита украинская ракета "Нептун", а над Севастополем - беспилотник. Российские войска уничтожили цеха заводов, на которых выпускались бронетехника и ракетное топливо для ВСУ. Шойгу заявил о провале попыток боевиков прорваться в Запорожской области. СК предъявил заочные обвинения в терроризме Буданову и другим военным руководителям Украины. Стоимость бензина и летнего дизеля на бирже снизились.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Ракета "Нептун" над Черным моремВо вторник вечером Минобороны сообщило о том, что система ПВО сбила украинскую противокорабельную ракету "Нептун" над северо-западной частью акватории Черного моря у побережья Крымского полуострова. Обломки БПЛА упали на жилой домв в СевастополеВ это же время в Севастополе объявили воздушную тревогу. В течение 45 минут в городе звучали сирены, был остановлен общественный транспорт.Позже губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что над Севастополем отбита атака украинского беспилотника. Обломки дрона упали на крышу жилого дома, в результате в нескольких квартирах выбило стекла. Пострадавших нет. Как отметил глава города, на месте работают специалисты городской спасательной службы, которые примут решение о перемещении взрывоопасных предметов в безопасное от застройки место.Точные удары ВС РФ по украинским военным заводамВооруженные силы России уничтожили ремонтные цеха бронетанкового завода в Харькове, где производился ремонт техники ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.Также в районе Павлограда Днепропетровской области нанесены удары по цехам предприятия по выпуску твердого ракетного топлива и взрывчатых веществВсего за прошедшие сутки в зоне СВО российские военные отразили семь атак противника. Потери ВСУ составили 665 человек убитыми и ранеными, а также 30 единиц техники. Самый большой урон украинские войска понесли на Донецком направлении – до 285 боевиков.Попытки ВСУ прорваться на Запорожье провалилисьПопытки ВСУ прорвать российскую оборону в районах Вербового и Работино на Запорожском фронте оказались провальными, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.Кроме того, по его словам, российские военные успешно отразили все атаки на Соледаро-Бахмутском направлении.Глава ведомства также заявил, что Минобороны не планирует проводить дополнительную мобилизацию для участия в военной операции на Украине, поскольку в Вооруженных силах РФ есть достаточное количество военнослужащих для выполнения задач.Шойгу уточнил, что с начала года на военную службу по контракту и в добровольческие формирования поступили более 335 тысяч человек, при этом более 50 тысяч россиян заключили контракт в сентябре.Арестовича объявили в розыск, Буданов на очередиСК РФ предъявил заочные обвинения в терроризме начальнику ГУР минобороны Украины Кириллу Буданову и другим представителям высшего военного руководства Украины, в том числе командующему воздушными силами ВСУ Николаю Олещуку, командующему военно-морскими силами ВСУ Алексею Неижпапе, командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергею Бурденюку.Следствие обвиняет их в организации и совершении с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года более ста ударов с воздуха с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по территориям Москвы и Московской области, Республики Крым и города Севастополя, Ростовской, Белгородской, Брянской областей и ряда других регионов Российской Федерации.В ближайшее время следствие планирует объявить фигурантов в розыск и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу заочно.Кроме того, Министерство внутренних дел России объявило в розыск экс-советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича. Политик разыскивается по уголовной статье, но нет уточнения, по какой именно.Стоимость бензина и летнего дизеля на бирже снизилисьНа Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже бензин марок Аи-92 и Аи-95 во вторник потерял 2% стоимости, а цена на летний дизель снизилась сразу на 8%.В соответствии с текущими котировками, Аи-92 3 октября торгуется по 55 486 рублей за тонну - это на 2,05% дешевле предыдущей цены. Стоимость бензина марки Аи-95 снизилась на 1,55% - до 57 637 рублей за тонну.Самое заметное снижение цены отмечается на летнее дизельное топливо: по территориальному индексу Европейской части России стоимость дизеля за торговый день снизилась на 7,86%, - до 53 879 рублей за тонну. В тоже время зимний дизель второй день растет рекордными темпами и сейчас торгуется по 72 981 рубля за тонну.
https://crimea.ria.ru/20231003/nad-belgorodskoy-oblastyu-sbity-bespilotnik-i-reaktivnye-snaryady-1131830135.html
https://crimea.ria.ru/20231003/mogut-lovit-po-vsemu-miru-ekspert-otsenil-shansy-rossii-skhvatit-budanova-1131826582.html
https://crimea.ria.ru/20231003/tragediya-s-rebenkom-v-akvaparke-sevastopolya-direktor-idet-pod-sud-1131825901.html
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россия, крым, севастополь, новости, новости крыма, новости сво, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон), сергей шойгу, потери всу , топливо, цены и тарифы
Главное за день: 3 октября

Главные события и заявления вторника, 3 октября

23:20 03.10.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ПВО "Тор М2У" в зоне проведения спецоперации
Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Над побережьем Крыма сбита украинская ракета "Нептун", а над Севастополем - беспилотник. Российские войска уничтожили цеха заводов, на которых выпускались бронетехника и ракетное топливо для ВСУ. Шойгу заявил о провале попыток боевиков прорваться в Запорожской области. СК предъявил заочные обвинения в терроризме Буданову и другим военным руководителям Украины. Стоимость бензина и летнего дизеля на бирже снизились.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Ракета "Нептун" над Черным морем

Во вторник вечером Минобороны сообщило о том, что система ПВО сбила украинскую противокорабельную ракету "Нептун" над северо-западной частью акватории Черного моря у побережья Крымского полуострова.

Обломки БПЛА упали на жилой домв в Севастополе

В это же время в Севастополе объявили воздушную тревогу. В течение 45 минут в городе звучали сирены, был остановлен общественный транспорт.
Позже губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что над Севастополем отбита атака украинского беспилотника. Обломки дрона упали на крышу жилого дома, в результате в нескольких квартирах выбило стекла. Пострадавших нет. Как отметил глава города, на месте работают специалисты городской спасательной службы, которые примут решение о перемещении взрывоопасных предметов в безопасное от застройки место.
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Вчера, 22:01
Над Белгородской областью сбиты беспилотник и реактивные снаряды

Точные удары ВС РФ по украинским военным заводам

Вооруженные силы России уничтожили ремонтные цеха бронетанкового завода в Харькове, где производился ремонт техники ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Также в районе Павлограда Днепропетровской области нанесены удары по цехам предприятия по выпуску твердого ракетного топлива и взрывчатых веществ
Всего за прошедшие сутки в зоне СВО российские военные отразили семь атак противника. Потери ВСУ составили 665 человек убитыми и ранеными, а также 30 единиц техники. Самый большой урон украинские войска понесли на Донецком направлении – до 285 боевиков.

Попытки ВСУ прорваться на Запорожье провалились

Попытки ВСУ прорвать российскую оборону в районах Вербового и Работино на Запорожском фронте оказались провальными, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Кроме того, по его словам, российские военные успешно отразили все атаки на Соледаро-Бахмутском направлении.
Глава ведомства также заявил, что Минобороны не планирует проводить дополнительную мобилизацию для участия в военной операции на Украине, поскольку в Вооруженных силах РФ есть достаточное количество военнослужащих для выполнения задач.
Шойгу уточнил, что с начала года на военную службу по контракту и в добровольческие формирования поступили более 335 тысяч человек, при этом более 50 тысяч россиян заключили контракт в сентябре.

Арестовича объявили в розыск, Буданов на очереди

СК РФ предъявил заочные обвинения в терроризме начальнику ГУР минобороны Украины Кириллу Буданову и другим представителям высшего военного руководства Украины, в том числе командующему воздушными силами ВСУ Николаю Олещуку, командующему военно-морскими силами ВСУ Алексею Неижпапе, командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергею Бурденюку.
Следствие обвиняет их в организации и совершении с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года более ста ударов с воздуха с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по территориям Москвы и Московской области, Республики Крым и города Севастополя, Ростовской, Белгородской, Брянской областей и ряда других регионов Российской Федерации.
В ближайшее время следствие планирует объявить фигурантов в розыск и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу заочно.
Кроме того, Министерство внутренних дел России объявило в розыск экс-советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича. Политик разыскивается по уголовной статье, но нет уточнения, по какой именно.
Генерал-майор Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
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Стоимость бензина и летнего дизеля на бирже снизились

На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже бензин марок Аи-92 и Аи-95 во вторник потерял 2% стоимости, а цена на летний дизель снизилась сразу на 8%.
В соответствии с текущими котировками, Аи-92 3 октября торгуется по 55 486 рублей за тонну - это на 2,05% дешевле предыдущей цены. Стоимость бензина марки Аи-95 снизилась на 1,55% - до 57 637 рублей за тонну.
Самое заметное снижение цены отмечается на летнее дизельное топливо: по территориальному индексу Европейской части России стоимость дизеля за торговый день снизилась на 7,86%, - до 53 879 рублей за тонну. В тоже время зимний дизель второй день растет рекордными темпами и сейчас торгуется по 72 981 рубля за тонну.
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22:49Выстрелил 6 раз: морпех ВСУ осужден за убийство мужчины на заправке
22:26Власти Ялты ждут инвестора для развития зимнего туризма на Ай-Петри
22:01Над Белгородской областью сбиты беспилотник и реактивные снаряды
21:46Могут ловить по всему миру: эксперт оценил шансы России схватить Буданова
21:34Над Севастополем сбит беспилотник: обломки упали на жилой дом
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